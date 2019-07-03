Без открытого интереса это не терминал а кастрат по сравнению с квиком ! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Забавно. Выше писали:
Ну, то есть - неплохо так глючат сервера МТ5, что скорость 6-7 мс из дома. А у квика - не глючат, но скорость 150-250 мс от-туда же.
Что-то не пойму в чём глюк МТ5 по скорости в сравнении с квиком?
Артем!
Зачем же Вы лукавите?
Вы же участвовали в теме "ФОРТС Вопросы по исполнению"
Да, иногда очень не плохо глючат.
Вот пост из этой темы (иам много таких вырезок из логов)
Добавлено
Когда нет утренней "пробки" на серверах МТ5, то 6-7 мс (в последней строке лога вообще 5,927 мс),
а когда есть, сами смотрите до чего доходит время ожидания...
Удалите тему просто реклама !! я даже незнаю что ето за квик?? Первый раз слышу!!
Если не слышали, то это не повод отдавать приказы...
Кстати, уж. Вы Базы Данных (БД) в своих системах, которые через коннектор, используете?
Я уже давно. Оч удобно не изобретать всяческие структуры и пр., а сразу хранить всю уже упорядоченную информацию обо всем в БД на диске. И быстро. Последняя версия обмена обеспечивает доступ и запись/чтение 5 мс (для 1000 чисел double) и скорость обмена ~10MB/c (на более хорошем компе будет быстрее). Это SQLite - пока еще эксперименты. Для ТС пока используется другая БД, но думаю перейти на SQLite.
Нет не использую, потому что мне это не нужно.
Я торгую только с хеджем, поэтому в этом нет необходимости.
Вы же участвовали в теме "ФОРТС Вопросы по исполнению"
Вот пост из этой темы
Я не участвовал, извините.
Вижу, ордер Селл лимит. А вы уверены, что ордер не болтался эти 1.5 м выше спреда? Тогда и вечно можно ждать исполнения. Еще никому не удавалось продать выше рынка.)
Я не участвовал, извините.
Вижу, ордер Селл лимит. А вы уверены, что ордер не болтался эти 1.5 м выше спреда? Тогда и вечно можно ждать исполнения. Еще никому не удавалось продать выше рынка.)
Юрий, Вы не Артём :) !
Это отложенный ордер, перед установкой, проверяется
6 лет работает этот советник и все ок...
Юрий, Вы не Артём :) !
Это отложенный ордер, перед установкой, проверяется
6 лет работает этот советник и все ок...
Безусловно не Артем.) Че, теперь и спросить низзя?
Артем!
Зачем же Вы лукавите?
Вы же участвовали в теме "ФОРТС Вопросы по исполнению"
Да, иногда очень не плохо глючат.
Вот пост из этой темы (иам много таких вырезок из логов)
Добавлено
Когда нет утренней "пробки" на серверах МТ5, то 6-7 мс (в последней строке лога вообще 5,927 мс),
а когда есть, сами смотрите до чего доходит время ожидания...
Да, участвовал. Но ответить на вопрос пока не могу, и о причинах задержки тоже - мало разбирался. Вот как дойдёт дело в описываемой мною в статьях библиотеке до работы на этих, и других рынках, вот тогда буду плотно изучать возникающие нюансы. Хотя, боюсь, что на демо-серверах сложно будет искать всякие нюансы такого рода, а на реальных рынках тестировать - тут для экспериментов как-то дороговато это дело.
Безусловно не Артем.) Че, теперь и спросить низзя?
Можно, но я подумал, что Вы подумали, что я к Вам обращался. :)
Да, участвовал. Но ответить на вопрос пока не могу, и о причинах задержки тоже - мало разбирался. Вот как дойдёт дело в описываемой мною в статьях библиотеке до работы на этих, и других рынках, вот тогда буду плотно изучать возникающие нюансы. Хотя, боюсь, что на демо-серверах сложно будет искать всякие нюансы такого рода, а на реальных рынках тестировать - тут для экспериментов как-то дороговато это дело.
Так это все с реальных моих счетов. НЕ ДЕМО :(
Так это все с реальных моих счетов. НЕ ДЕМО :(
Ну нет у меня там реального счёта
И для тестов как бы дороговато его заводить...