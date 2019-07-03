Без открытого интереса это не терминал а кастрат по сравнению с квиком ! - страница 7

Новый комментарий
 
Сергей Таболин:

О! Теперь понял. Спасибо. :)

Но с акциями такое не прокатит?

Акции, если их у вас нет, можно продать (но не все, только маржинальные бумаги, есть бумаги короткие продажи которых запрещены)  брокер их вам даст в долг. В этом случае вы используете плечо и соответсвенно платите брокеру за это %. Потом выкупаете их и долг возвращаете. 

[Удален]  
Vitalii Ananev:

Акции, если их у вас нет, можно продать (но не все, только маржинальные бумаги, есть бумаги короткие продажи которых запрещены)  брокер их вам даст в долг. В этом случае вы используете плечо и соответсвенно платите брокеру за это %. Потом выкупаете их и долг возвращаете. 

Понял. Спасибо.

[Удален]  


Поможете расшифровать эти данные? Мне не совсем понятно.

1234567
Новый комментарий