Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/ - страница 2
Да скриншоты, насколько я понял, с черного терминала? На него ссылается один канал про инвестиции.
А, вы об этом. Да, это от туда.
Если смотреть на квартальный график, то появилась двойная вершина. В районе 80-ти может быть поддержка. Все ни как не сподоблюсь установить квик (я бы предпочел мт5 как более привычный но брокер только квик) приходится пользоваться данными мос. биржи.
Я еще месяц назад хотел купить Алросу но потом подумал, какие алмазы когда в стране наблюдается падение реальных доходов. Людям сейчас не до алмазов. А в промышленности можно использовать и синтетические алмазы.
несмотря на фиксацию цены на уровне каком-то - дна падения - нет, покупка не целесообразна...
разве что любителям ловить ножи... :-)
Как говорят - ловящий дно - получает второе в подарок!!! :-)
Вы в курсе, что основной покупатель алмазов - Индия? Поэтому и надо смотреть на состояние индийской экономики.
Это ваше право, вы можете смотреть куда угодно. У меня другие критерии отбора акций для покупки.
И какие, если не секрет? Поскольку до сих пор (а я отслеживаю акции уже лет 10) ещё ни разу я не видел, чтобы цена акций не зависела от спроса. Особенно когда дело касается международного рынка. В данном случае цену диктует Индия, как основной покупатель в мире. На этом фоне другие критерии типа EBITDA являются уже следствием, зависящим от разворотливости менеджмента. Но спрос всегда первичен. Вот вы о падении реальных доходов в стране. В какой стране? В Индии или в России? Если в России, то вы вообще крайне далеки от самой темы. На фондовом рынке не важно, какие доходы у пенсионеров. Цену по большей части диктуют несколько человек, у которых дела отлично. И да, дивиденды имеют значение лишь для тех, кто не умеет работать на новостях. В США самые динамичные компании вообще не выплачивают дивиденды. Догадаетесь сами, по какой причине? Поэтому если АЛРОСА даже перестанет платить, акции не станут хуже, если на рынке алмазов будет ажиотаж. Заработок на росте рынка как такового всегда больше, чем на дивидендах. Но увы и ах, рынок алмазов падает.
Есть методики расчета реальной стоимости компании. Если реальная стоимость выше рыночной тогда я рассматриваю эту компанию для покупки. А Алроса мне просто не понятна, так как инвестирую на долгий срок я исхожу из того, что если в мире совсем будет плохо то алмазы кушать не будеш, а энергоносители (газ нефть) , энергетика (электричество) и производство продуктов питания всегда будут иметь спрос.
Сургутнефтегаз преф как раз просится на покупку
Вот когда префы будут ниже 22 тогда подумаю :)
...
Вот когда префы будут ниже 22 тогда подумаю :)
...
На днях общался с одним мужичком. Тот был слегка поддатый, и я не знаю на сколько это правда , он рассказывал, как они в 90-тые бизнес на алмазах мутили. Тогда крупное предприятие, занимающиеся огранкой закрыли, и много специалистов остались не у дел. Они наняли этих специалистов, и имея связи в горной добыче сами гранили алмазы и не плохо на этом зарабатывали пока не пришли 2000-ные и их не взяли за жопу. Но дело не в этом по его словам он сейчас работает в Алроса, я ему намекнул по поводу покупки их акций. Тот сказал, что не советую причину объяснять толком не стал и быстро свернул разговор на эту тему.
У меня есть знакомый, работает в сбере. Аналогично, говорит, что в сбере жопа, людей сокращают, ЗП не растет и т.д. Но! Когда это у нас обычные люди деньги видели большие? Однако показатели компании растут.
Тогда понятно почему сбер за неделю с 245 до 229 скатился.