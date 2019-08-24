Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/

Компания по добыче и переработке алмазов. Входит в состав голубых фишек. Выплачивает дивиденды два раза в год.  

Прошлый год  10.81% годовых

14.10.2018  5.93  на акцию ( 5.87% )

13.07.2018  5.24  на акцию  ( 4.94% ) 

D1 тренд идет вниз, самое время искать точку входа в долгую.

MN идет вверх

W1 вверх


Код ценной бумаги на бирже
ALRS
Общий объём выпущенных акций
7 364 965 630
Срок инвестирования
не ограничен
Стоимость одного лота

880.5 руб.



http://www.alrosa.ru/

 

Алроса - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, акции которой весьма привлекательны для покупки.

Сильные производственные и финансовые результаты становятся драйверами роста для бумаг Алросы. Кроме того, дважды в год компания выплачивает акционерам дивиденды, что повышает инвестиционную привлекательность акций. 

За 2018 год бумаги алмазодобытчика прибавили более 30%. Ожидается, что восходящая динамика сохранится, и долгосрочным инвесторам обратить внимание на акции Алросы.


Акционерная компания «АЛРОСА» — один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов.

«АЛРОСА» добывает 99% всех алмазов Российской Федерации.

Доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 26%

 

На мой взгляд Алроса выглядит более привлекательнее чем Мечел.


 
Vitalii Ananev:

На мой взгляд Алроса выглядит более привлекательнее чем Мечел.


Компания
Акций
Капитал
Дивиденды  без вычета 13%
 Дивиденды  Руб за акцию
 Алроса11367
  1 000 068,66   89 170,00 10 ( около 10 )
 Мечел П
8917
  1 000 041,50
 206 878,40
 18,21


Да , Алроса хороша по показателям ,  Мечел по дивидендам

Т.е. при  равном капитале , если  купить обе компании на равную сумму , в дивидендной доходности Мечел  в 2 раза лучше.


Алроса выплачивает два раза в году! я брал только одно полугодие

следует взять примерно по 10 на акцию , я брал 4.11

Получим  89 170

 
Yuriy Zaytsev:
Компания
Акций
Капитал
Дивиденды  без вычета 13%
 
 Алроса11367
  1 000 068,66   36 648,87
 
 Мечел
8917
  1 000 041,50
 206 878,40
 


Да , Алроса хороша по показателям ,  Мечел по дивидендам

Т.е. при  равном капитале купить , если  на ту же сумму , в дивидендной доходности Мечел  в 5,72 раз лучше.

Для дивидендов Мечел нужно брать только привелигированные, по обычным они не платят дивиденды. У меня стратегия можно сказать комбинированая. Расчет делается на рост курсовой стоимости и дивиденды. А Мечел под эти параметры не подходит (тут только дивиденды) и когда их акции начнут расти не известно.  

 

По АЛРОСА  4.11 носит пока рекомендательный характер , до 11.07.2019 ждем вероятного взлета цены на акции


Год выплаты дивидендовДивидендный периодДата закрытия реестра акционеровПоследний день торгов с правом получения дивидендовРазмер дивидендов на одну акцию, руб.
Дата началаДата окончанияДля участия в ОСАПод выплату дивидендовАОИАПИ
2019 г.01.07.201831.12.201802.06.201915.07.2019 (рек.)11.07.20194,11 (рек.)-
2018 г.01.01.201830.06.201830.08.201815.10.201811.10.20185,93-
2018 г.01.01.201731.12.201701.06.201814.07.201811.07.20185,24-
2017 г.01.01.201631.12.201606.06.201720.07.2017-8,93-


 

Ой как хороши идет вниз , прямо просится что бы ее добирали.

2017 год 8.93%

2018 11.17%

2019  уже 4.11%  ,  вторая выплата будем ждать 

Вред-й инвестор?)

Вред-й инвестор?)

 
Alexey Kozitsyn:

Вред-й инвестор?)

Это вы о чем?

 
Yuriy Zaytsev:

Ой как хороши идет вниз , прямо просится что бы ее добирали.

2017 год 8.93%

2018 11.17%

2019  уже 4.11%  ,  вторая выплата будем ждать 

Если смотреть на квартальный график, то появилась двойная вершина. В районе 80-ти может быть поддержка. Все ни как не сподоблюсь установить квик (я бы предпочел мт5 как более привычный но брокер только квик)  приходится пользоваться данными мос. биржи.

Я еще месяц назад хотел купить Алросу но потом подумал, какие алмазы когда в стране наблюдается падение реальных доходов. Людям сейчас не до алмазов. А в промышленности можно использовать и синтетические алмазы.

Это вы о чем?

Это вы о чем?

Да скриншоты, насколько я понял, с черного терминала? На него ссылается один канал про инвестиции.

1234
