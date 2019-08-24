Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/
Алроса - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, акции которой весьма привлекательны для покупки.
Сильные производственные и финансовые результаты становятся драйверами роста для бумаг Алросы. Кроме того, дважды в год компания выплачивает акционерам дивиденды, что повышает инвестиционную привлекательность акций.
За 2018 год бумаги алмазодобытчика прибавили более 30%. Ожидается, что восходящая динамика сохранится, и долгосрочным инвесторам обратить внимание на акции Алросы.
Акционерная компания «АЛРОСА» — один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов.
«АЛРОСА» добывает 99% всех алмазов Российской Федерации.
Доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 26%
На мой взгляд Алроса выглядит более привлекательнее чем Мечел.
|Компания
|Акций
|Капитал
|Дивиденды без вычета 13%
| Дивиденды Руб за акцию
|Алроса
|11367
|1 000 068,66
|89 170,00
| 10 ( около 10 )
| Мечел П
|8917
| 1 000 041,50
| 206 878,40
|18,21
Да , Алроса хороша по показателям , Мечел по дивидендам
Т.е. при равном капитале , если купить обе компании на равную сумму , в дивидендной доходности Мечел в 2 раза лучше.
Алроса выплачивает два раза в году! я брал только одно полугодие
следует взять примерно по 10 на акцию , я брал 4.11
Получим 89 170
Для дивидендов Мечел нужно брать только привелигированные, по обычным они не платят дивиденды. У меня стратегия можно сказать комбинированая. Расчет делается на рост курсовой стоимости и дивиденды. А Мечел под эти параметры не подходит (тут только дивиденды) и когда их акции начнут расти не известно.
По АЛРОСА 4.11 носит пока рекомендательный характер , до 11.07.2019 ждем вероятного взлета цены на акции
|Год выплаты дивидендов
|Дивидендный период
|Дата закрытия реестра акционеров
|Последний день торгов с правом получения дивидендов
|Размер дивидендов на одну акцию, руб.
|Дата начала
|Дата окончания
|Для участия в ОСА
|Под выплату дивидендов
|АОИ
|АПИ
|2019 г.
|01.07.2018
|31.12.2018
|02.06.2019
|15.07.2019 (рек.)
|11.07.2019
|4,11 (рек.)
|-
|2018 г.
|01.01.2018
|30.06.2018
|30.08.2018
|15.10.2018
|11.10.2018
|5,93
|-
|2018 г.
|01.01.2017
|31.12.2017
|01.06.2018
|14.07.2018
|11.07.2018
|5,24
|-
|2017 г.
|01.01.2016
|31.12.2016
|06.06.2017
|20.07.2017
|-
|8,93
|-
Ой как хороши идет вниз , прямо просится что бы ее добирали.
2017 год 8.93%
2018 11.17%
2019 уже 4.11% , вторая выплата будем ждать
Если смотреть на квартальный график, то появилась двойная вершина. В районе 80-ти может быть поддержка. Все ни как не сподоблюсь установить квик (я бы предпочел мт5 как более привычный но брокер только квик) приходится пользоваться данными мос. биржи.
Я еще месяц назад хотел купить Алросу но потом подумал, какие алмазы когда в стране наблюдается падение реальных доходов. Людям сейчас не до алмазов. А в промышленности можно использовать и синтетические алмазы.
Это вы о чем?
Да скриншоты, насколько я понял, с черного терминала? На него ссылается один канал про инвестиции.
Компания по добыче и переработке алмазов. Входит в состав голубых фишек. Выплачивает дивиденды два раза в год.
Прошлый год 10.81% годовых
14.10.2018 5.93 на акцию ( 5.87% )
13.07.2018 5.24 на акцию ( 4.94% )
D1 тренд идет вниз, самое время искать точку входа в долгую.
MN идет вверх
W1 вверх
880.5 руб.
http://www.alrosa.ru/