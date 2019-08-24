Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если ближайший месяц акции пойдут вверх, то можно потихонечку избавляться от фьючерсов.
Разве это не те же спекуляции?)
Или Вы говорите про избавление в вечернюю?
Разве это не те же спекуляции?)
Или Вы говорите про избавление в вечернюю?
Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""
Чтобы не попасть сразу (пошли акции вниз после покупки)
Покупаем акции, продаем фьючерсы, и смотрим куда ломанулись акции.
Если вниз, то ничего не делаем и получаем в экспирацию 7,5% годовых.
НЕ ПОПАДАЯ!
Если ломанулись вврех, то потихонку избавляемся от хеджа (фьючерсов).
Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""
Чтобы не попасть сразу (пошли акции вниз)
Покупаем акции, продаем фьючерсы, и смотрим куда ломанулись акции.
Если вниз, то ничего не делаем и получаем в экспирацию 7,5% годовых.
НЕ ПОПАДАЯ!
Если ломанулись вврех, то потихонку избавляемся от хеджа (фьючерсов).
Получается риск после сокращения шортов если акции развернутся
Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""
Т.е ПРОСТО КУПИТЬ! Угадал или нет.
Добавлено
Как правило, акции имеют не сиюминутную тенденцию роста или падения.
Если Вы хотите войти в рынок по какому-либо инструменту,
то входите с хеджем это дает:
1. В случае, если ни роста ни падения нет, то получаем в экспирацию доход
2. Если акции пошли вниз, то избавляемся от акций
3. Если акции пошли вверх, то избавляемся от фьючерсов
Неужели самим трудно подумать?
Такая стратегия уже не "монетка" (50/50) или угадал или нет....
И акции очень сложно просто продать и к тому же архистрёмно (вдруг дивиденты)
Добавлено
На все основные акции есть 12-е фьючерсы, так что можно удерживать позиции до 6 месяцев,
а по ГП, ЛК, РН, СБ - год!
Вот, например СБЕР 3.20
За 9 месяцев куда-нибудь да "ломанется", а 6 -7% годовых уже в кармане (при неудачном исходе)
А по SBRF-6.20 вообще лофа (войти можно под 3% годовых)
Сбер заплатил в 6 месяце дивиденты 16 руб./акция
Войдя по Сберу 6.20 сейчас, получим 3% годовых + дивиденты
Риски, при этом = 0
Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""
Т.е ПРОСТО КУПИТЬ! Угадал или нет.
Добавлено
Как правило, акции имеют не сиюминутную тенденцию роста или падения.
Если Вы хотите войти в рынок по какому-либо инструменту,
то входите с хеджем это дает:
1. В случае, если ни роста ни падения нет, то получаем в экспирацию доход
2. Если акции пошли вниз, то избавляемся от акций
3. Если акции пошли вверх, то избавляемся от фьючерсов
Неужели самим трудно подумать?
Такая стратегия уже не "монетка" (50/50) или угадал или нет....
И акции очень сложно просто продать и к тому же архистрёмно (вдруг дивиденты)
Добавлено
На все основные акции есть 12-е фьючерсы, так что можно удерживать позиции до 6 месяцев,
а по ГП, ЛК, РН, СБ - год!
Вот, например СБЕР 3.20
За 9 месяцев куда-нибудь да "ломанется", а 6 -7% годовых уже в кармане (при неудачном исходе)
А по SBRF-6.20 вообще лофа (войти можно под 3% годовых)
Сбер заплатил в 6 месяце дивиденты 16 руб./акция
Войдя по Сберу 6.20 сейчас, получим 3% годовых + дивиденты
Риски, при этом = 0
АЛРОСА Красава!
В этом году две выплаты , в итоге за год 10,08%
Купил давно.
В общем ни один банк не перекроет дивиденды, в банке не держу все в акциях.
ой как хочу прикупить по 50
ой как хочу прикупить по 50
Да покупай хоть по 10 )))
А вчера были по 5 но очень большие,
А сегодня … но очень маленькие ))
только покупай по немножечко