Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/ - страница 4

prostotrader:

если ближайший месяц акции пойдут вверх, то можно потихонечку избавляться от фьючерсов.

Разве это не те же спекуляции?)

Или Вы говорите про избавление в  вечернюю?

 
Alexey Kozitsyn:

Разве это не те же спекуляции?)

Или Вы говорите про избавление в вечернюю?

Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""

Чтобы не попасть сразу (пошли акции вниз после покупки)

Покупаем акции, продаем фьючерсы, и смотрим куда ломанулись акции.

Если вниз, то ничего не делаем и получаем в экспирацию 7,5% годовых.

НЕ ПОПАДАЯ!

Если ломанулись вврех, то потихонку избавляемся от хеджа (фьючерсов).

 
prostotrader:

Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""

Чтобы не попасть сразу (пошли акции вниз)

Покупаем акции, продаем фьючерсы, и смотрим куда ломанулись акции.

Если вниз, то ничего не делаем и получаем в экспирацию 7,5% годовых.

НЕ ПОПАДАЯ!

Если ломанулись вврех, то потихонку избавляемся от хеджа (фьючерсов).

   Получается риск после сокращения шортов если акции развернутся
 
diman1982:
   Получается риск после сокращения шортов если акции развернутся

Тама называлась ""Купить немного АЛРОСА""

Т.е ПРОСТО КУПИТЬ! Угадал или нет.

Как правило, акции имеют не сиюминутную тенденцию роста или падения.

Если Вы хотите войти в рынок по какому-либо инструменту,

то входите с хеджем это дает:

1. В случае, если ни роста ни падения нет, то получаем в экспирацию доход

2. Если акции пошли вниз, то избавляемся от акций

3. Если акции пошли вверх, то избавляемся от фьючерсов

Неужели самим трудно подумать?

Такая стратегия уже не "монетка" (50/50) или угадал или нет....

И акции очень сложно просто продать и к тому же архистрёмно (вдруг дивиденты)

На все основные акции есть 12-е фьючерсы, так что можно удерживать позиции до 6 месяцев,

а по ГП, ЛК, РН, СБ - год!

Вот, например СБЕР 3.20

За 9 месяцев куда-нибудь да "ломанется", а 6 -7% годовых уже в кармане (при неудачном исходе)

А по SBRF-6.20 вообще лофа (войти можно под 3% годовых)

Сбер заплатил в 6 месяце дивиденты 16 руб./акция

Войдя по Сберу 6.20 сейчас, получим 3% годовых + дивиденты

Риски, при этом = 0

 
Добавлено

Добавлено

Я с вами не спорю. Схема более надежная чем просто покупка ба
 

АЛРОСА Красава!

В этом году две выплаты , в итоге за год  10,08%

15.07.2019
29.07.2019


4,11
5,17%
15.10.2019
09.11.2019


4,0
4,91%

Купил давно. 

В общем ни один банк не перекроет дивиденды,   в банке  не держу все в акциях.

 

ой как хочу прикупить по 50

 
Yuriy Zaytsev:

ой как хочу прикупить по 50

Да покупай хоть по 10 )))

А вчера были по 5 но очень большие,

А сегодня … но очень маленькие ))

только покупай по немножечко

