Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/ - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда понятно почему сбер за неделю с 245 до 229 скатился.
Потому, что его торгуют люди, которые подвержены панике, страху, жадности и еще много чему, что не помогает смотреть на вещи здраво.
Или Вы знаете что-то фундаментальное, что угрожает сбербанку? По показателям компании я (с высоты своей колокольни, конечно же) ничего плохого не вижу.
Потому, что его торгуют люди, которые подвержены панике, страху, жадности и еще много чему, что не помогает смотреть на вещи здраво.
Или Вы знаете что-то фундаментальное, что угрожает сбербанку? По показателям компании я (с высоты своей колокольни, конечно же) ничего плохого не вижу.
Я в долгосрок покупаю. Вот только что пару минут назад хотел купить сбер пока подешевел до 228.70. Но не успел поставить заявку он до 231 вырос.
Я в долгосрок покупаю.
Дак я об этом и говорю. Вы знаете что-то ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ, что угрожает сбербанку? Ведь если Вы сами хотите его купить, значит понимаете, что падение с 245 до 229 вызвано не плохими показателями компании, а лишь мнением людей, которые торгуют его акции.
Дак я об этом и говорю. Вы знаете что-то ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ, что угрожает сбербанку? Ведь если Вы сами хотите его купить, значит понимаете, что падение с 245 до 229 вызвано не плохими показателями компании, а лишь мнением людей, которые торгуют его акции.
Нет ни чего такого я не знаю. Это я думаю спекулянты балуются. Но алроса по технике сейчас выглядит не очень привлекательно.
Нет ни чего такого я не знаю. Это я думаю спекулянты балуются. Но алроса по технике сейчас выглядит не очень привлекательно.
По фундаменту алроса не очень выглядит.
господа - там продажи алмазов рухнули на 30%.
Дна - нет. Какие там покупки??? :-)
Хорошая идея купить Алроса под 7,5 годовых,
если ближайший месяц акции пойдут вверх, то можно потихонечку избавляться от фьючерсов.
Если не пойдут вверх - 7,5% в кармане :)
Хорошая идея купить Алроса под 7,5 годовых,
если ближайший месяц акции пойдут вверх, то можно потихонечку избавляться от фьючерсов.
Если не пойдут вверх - 7,5% в кармане
Если акции пойдут вверх потихоньку избавляться от фьючерсов. по акциям плюс по фьючерсам минус хде выхлоп?
Если акции пойдут вверх потихоньку избавляться от фьючерсов. по акциям плюс по фьючерсам минус хде выхлоп? так понимаю это более рискованное действие
А немного подумать?