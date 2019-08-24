Купить немножечко АЛРОСА ALRS http://www.alrosa.ru/ - страница 3

Vitalii Ananev:

Тогда понятно почему сбер за неделю с 245 до 229 скатился.

Потому, что его торгуют люди, которые подвержены панике, страху, жадности и еще много чему, что не помогает смотреть на вещи здраво.

Или Вы знаете что-то фундаментальное, что угрожает сбербанку? По показателям компании я (с высоты своей колокольни, конечно же) ничего плохого не вижу.

 
Alexey Kozitsyn:

Я в долгосрок покупаю. Вот только что пару минут назад хотел купить сбер пока подешевел до 228.70. Но не успел поставить заявку он до 231 вырос.

Vitalii Ananev:

Я в долгосрок покупаю.

Дак я об этом и говорю. Вы знаете что-то ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ, что угрожает сбербанку? Ведь если Вы сами хотите его купить, значит понимаете, что падение с 245 до 229 вызвано не плохими показателями компании, а лишь мнением людей, которые торгуют его акции.

 
Alexey Kozitsyn:

Дак я об этом и говорю. Вы знаете что-то ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ, что угрожает сбербанку? Ведь если Вы сами хотите его купить, значит понимаете, что падение с 245 до 229 вызвано не плохими показателями компании, а лишь мнением людей, которые торгуют его акции.

Нет ни чего такого я не знаю. Это я думаю спекулянты балуются. Но алроса по технике сейчас выглядит не очень привлекательно.

Vitalii Ananev:

Нет ни чего такого я не знаю. Это я думаю спекулянты балуются. Но алроса по технике сейчас выглядит не очень привлекательно.

По фундаменту алроса не очень выглядит.

 

господа - там продажи алмазов рухнули на 30%.

Дна - нет. Какие там покупки??? :-)

дна нет

 

Хорошая идея купить Алроса под 7,5 годовых,


если ближайший месяц акции пойдут вверх, то можно потихонечку избавляться от фьючерсов.

Если не пойдут вверх - 7,5% в кармане :)

 
prostotrader:

Если акции пойдут вверх потихоньку избавляться от фьючерсов. по акциям плюс по фьючерсам минус хде выхлоп?

 
diman1982:

Если акции пойдут вверх потихоньку избавляться от фьючерсов. по акциям плюс по фьючерсам минус хде выхлоп? так понимаю это более рискованное действие


 
diman1982:

А немного подумать?

