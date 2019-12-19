Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале - страница 3

Yousufkhodja Sultonov:

Тестирование советника на реале:


1) Это не реальный счет. Нет комиссий, нет свопов. Первая позиция по EURUSD висит с 14/5 по 3/6 - средний своп длинной позиции по этой паре минус 17 на лот, у вас 0,01 - значит должно быть 0,17 за сутки )))))

2) запустил ваш советник - льет депозит

    ТР и SL хоть и предупредили поменять местами, но что интересно... ставлю ТР 200 и SL 0, запускаю с визуализацией и вижу, что ТР вообще нету, SL ставит 2000п ( поменял местами - один фиг  ТР вообще нету, SL ставит 2000п)

Просмотрел код, думал исправлю,  но так и не нашел откуда вылезает эта ошибка. Да и разбираться в чужих кодах - не благодарное занятие.

Так что итог по советнику - НЕ РАБОТАЕТ. Код сырой, а по индикатору визуально идею не уловил. Увы. 

 
Yousufkhodja Sultonov:
Сам советник с индикатором по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения. Внимание: СЛ и ТП перепутаны местами в настройках советника. Учтите зту ошибку.

итак начну)

мне стало интересно что же там наш ученый Юсуф наколдовал такого=)

так вот результаты того что я в Твоем эксперте смог отшлифовать:

а тепеееерь крытика:

1. то что там до фига ордеров это и так понятно твоего наивного эксперта брокеры сольют в раз комиссиями свопами и так далее

я устранил этот недостаток контролем расстояния между ордерами и еще конечно же поставил вероятность в сторону твоего эксперта.

2. используя знания об образовании канала которые конечно же работают я установил время для EURUSD с 0 до 6 утра + посмотрел индюка и без формул стало ясно в динамике как оно работает.

3. я перевернул сигнал у тебя в коде так как по тренду у Тебя будет гарантированно слив. а так хоть шанс есть  на прибыль.

4. вставил функцию взаимного перекрытия ордеров между собой чтобы их количество не было таким большим.+ несколько функций из моего робота.

5. вот посмотри как я сделал функцию COLLECTOR_CONTROL и делай так же пожалуйста иначе очень быстро поплывешь в собственном коде это я тебе как программист со стажем говорю.


PS:

1. это тест за два месяца потом мне стало лень. тестируйте и радуйтесь=)

2. потратил на все про все минут пятнадцать от силы. сильно лезть в Твой код не стал там и так все предельно понятно что откуда и почему но стиль кода..это жесть...но для начала очень даже неплохо для того кто впервые собрал своего советника;)

3. и самое главное никакого контроля вообще нет. ни соединения с сервером, ни контроля открытия закрытия ордеров, ни анализа прибыли и убытков, ни анализа и посылки уведомлений по ошибкам в модификации или закрытии позиций, ни че го, а это очень и очень плохо для реального счета Юсуф.

4. по сути тут COLLECTOR_CONTROL и функция взаимного перекрытия + время торговли делает 70% работы...10% делает расстояние между ордерами и только 20% Твой сигнал... 

 так как это тупо теория вероятностей финансового рынка, а Я только на ней и основываюсь разрабатывая советников.

5. предупреждения фиксить не стал мне просто было интересно как это работает и заработает ли вообще и усе.

С уважением </Che>.


Будь осторожен и помни, сливаются рано или поздно абсолютно все: и те, кто торгует по тренду и те кто против тренда.

Файлы:
Ysuf_Optimal.zip  226 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
Сам советник с индикатором по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения. Внимание: СЛ и ТП перепутаны местами в настройках советника. Учтите зту ошибку.

Это ещё один сов на основе этой статьи помимо того что уже в маркете? в чет отличие от предыдущего?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Привожу ещё раз с работающего, без ошибок, терминала. Есть проблемы у других участников форума?

Вопрос модераторам: Я могу выложить здесь номер реального счета, инвест-пароль и данные сервера брокера, где запущен данный

