Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале - страница 2

Alexander Fedosov:
Имена переменных нужно поменять. 

С чем это связано?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Есть ключевые слова, которые используются в языке. Использовать эти слова в пользовательских программах в качестве имён переменных не допустимо.

 
khorosh:

Почему у меня все работает нормально?

 
Yousufkhodja Sultonov:

В функции RefreshParam зачем это:
_Point=MarketInfo(smb, MODE_POINT) ; Когда _Point и так по умолчанию равно этому значению. 
https://www.mql5.com/ru/docs/predefined/_point
 

Скачал, поглядел...

Программировал какой-то пофигист.

Пытается использовать как переменные _Point и _Digits.  Исправил, осталось 9 предупреждений, которые показывают, что программер не сталкивался с большими проектами, не считает нужным возвращать значения, хотя сперва объявляет функции, как возвращающие значения, плюс объявляет переменные, которые имеют то же названия, что и уже определенные на более высоком уровне.

 
Скачайте компилированные файлы , они нормально работают.
 
Georgiy Merts:

Ну да.. Просьбу автора топика попробовать сие произведение на реале думаю врядли кто осмелился удовлетворить) 
 
Georgiy Merts:

Программировал какой-то пофигист.

поиск по форуму рулит : "profy.mql" = https://www.mql5.com/ru/articles/2599

но у автора большой обзор кодов в кодобазе и статей, может просто не в настроении был?

Uladzimir Izerski:

Выложите у себя в профиле на стене. Там можно. Кому нужно, там возьмут. На форум не надо. Будут неприятности.

Кстати да, в профиле можно!

  При этом совершенно не понятно - почему в профиле можно :-)))  создаем тему и объявляем , что данные  выложены в профиле. 

 

Тестирование советника на реале:


123
