Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имена переменных нужно поменять.
С чем это связано?
С чем это связано?
Есть ключевые слова, которые используются в языке. Использовать эти слова в пользовательских программах в качестве имён переменных не допустимо.
Есть ключевые слова, которые используются в языке. Использовать эти слова в пользовательских программах в качестве имён переменных не допустимо.
Почему у меня все работает нормально?
С чем это связано?
Скачал, поглядел...
Программировал какой-то пофигист.
Пытается использовать как переменные _Point и _Digits. Исправил, осталось 9 предупреждений, которые показывают, что программер не сталкивался с большими проектами, не считает нужным возвращать значения, хотя сперва объявляет функции, как возвращающие значения, плюс объявляет переменные, которые имеют то же названия, что и уже определенные на более высоком уровне.
Скачал, поглядел...
Программировал какой-то пофигист.
Пытается использовать как переменные _Point и _Digits. Исправил, осталось 9 предупреждений, которые показывают, что программер не сталкивался с большими проектами, не считает нужным возвращать значения, хотя сперва объявляет функции, как возвращающие значения, плюс объявляет переменные, которые имеют то же названия, что и уже определенные на более высоком уровне.
Программировал какой-то пофигист.
поиск по форуму рулит : "profy.mql" = https://www.mql5.com/ru/articles/2599
но у автора большой обзор кодов в кодобазе и статей, может просто не в настроении был?
Выложите у себя в профиле на стене. Там можно. Кому нужно, там возьмут. На форум не надо. Будут неприятности.
Кстати да, в профиле можно!
При этом совершенно не понятно - почему в профиле можно :-))) создаем тему и объявляем , что данные выложены в профиле.
Тестирование советника на реале: