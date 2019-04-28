Нейросеть открывает сделки только ночью. Она открыла для себя скальпинг?
сколько сделок на периоде обучения?
У разных прогонок по-разному. Взял первую попавшуюся:
Обучение: с 25 января 2018 по 18 апреля 2018 (3 месяца),
Проверочный период: с 01.01.2017 по 31.12.2018 (2 года),
Форвард: с 1 января 2019 по текущее время (3 с половиной месяца).
Результат:
За период обучения: 51 сделка
Это работа Вашей Neural Machine? Мне понравилось то, что только одна валютная пара и только один размер лота. Вопрос 1: а сколько максимально единовременно бывает открыто ордеров? Вопрос 2: а возможна работа нейро сети только с одним открытым ордером, только по одной паре и только с фиксированным лотом?
Да.
1. Максимально - 20 сделок.
2. Можно, конечно.
В перспективе можно и остальные мажоры зарядить.
В программе есть любопытная функция: на вход можно подавать данные с других валютных пар, а прога будет искать закономерности в их совместном поведении. Таким образом, можно одновременно подать на вход все валюты, металлы, индексы, акции, всё, что есть в терминале. Пока комп не взорвется.
Поскольку это всё муторно, я до этого не добрался. Позже попрбую евру обучить на данных от EURUSD и GBPUSD, либо от золота с нефтью, либо все мажоры, что имеют в основе доллар. Посмотрим потом, что получится.
Чуть позже открою сигнал и памм ещё одного продвинутого варианта нейросети от пользователя Andrey Dik. Там тоже картина шикарная:
обучение - 10 месяцев, тест на периоде после обучения - 6 месяцев.
Но результат на реале любопытный: все сделки пока открываются утром, хотя в обучении не ставились никакие временные периоды внутри дня. Прям как будто спокойный рынок ищет
Несколько раз обучил нейросеть. У каждой из них разный график доходности, но каждая из них открывает сделки исключительно ночью и ранним утром.
Означает ли это, что нейросеть нашла рабочую стратегию? Или лучше обучать так, чтобы торговала весь день?
Несколько раз обучил нейросеть. У каждой из них разный график доходности, но каждая из них открывает сделки исключительно ночью и ранним утром.
Означает ли это, что нейросеть нашла рабочую стратегию? Или лучше обучать так, чтобы торговала весь день?
может она торгует ночью, потому что там красивый график. но огромные ночные расширения спрэдов ей не дадут заработать на реале.
а что, она может выбирать в какие часы ей торговать?
Да.
В перспективе можно и остальные мажоры зарядить.
А можно где нибудь увидеть график баланса и СРЕДСТВ по одной паре, с одним ордером в рынке, с фиксированным лотом?
Так я и спрашиваю, может ли нет?) самому было любопытно такое поведение. Ни одной сделки в америку и европу
В этом его недостаток, что нельзя самому что-то доработать.
Смотрите документацию к нему, может и есть такая возможность.
Нашли у кого спрашивать)) Мы не знаем ни устройства, ни официального предпродажного описания, ни доков выдаваемых покупателям.
