Нейросеть открывает сделки только ночью. Она открыла для себя скальпинг? - страница 3
покупать за 25 косарей, даже не спросив как оно торгует? хммм.. ну это же смешно
А что даст эта просьба? Ну скажет тебе, что советник торгует по невиданной доселе стратегии, ты у него спросишь что за стратегия? Вряд ли он тебе расскажет о ней. Мне главное, я получил слудующие ответы: нет мартина, нет усреднений, нет пересиживаний, нет арбиража и других сомнительных методов торговли. Есть стопы и тейки, которые можно устанавливтаь самостоятельно. Я поставил 100 пунктов ТП и СЛ, 1 к 1. Никаких резких сливов после продолжительных ростов, ибо это не стратегия аля 20/80. Он может как и стоп, так и тейк нехилый словить.
А дальше - только риск попробовать.
Maxim Dmitrievsky:
на графике видно что флэтовая тс, торгует без стопов\с длинными стопами. Один редкий вынос будет съедать всю прибыль и еще пол депозита сверху
ТП=СЛ. Никаких выносов. На практике сделки не доходят ни до СЛ, ни до ТП, если не попадешь под лютые новости. СЛ и ТП можно устанавливать самостоятельно, я же поставил чисто от форс-мажоров, обычно система закрывает по обратному сигналу раньше, чем дойдет до тп или сл.
Maxim Dmitrievsky:
очевидно, что при обучении там стоят фильры, которые разрешают только торговлю на низкой волатильности либо по времени. Это может быть просто ограничитель, не обязательно на уровне НС
На вид - обычная самообучалка с некоторыми степенями свободы, т.е. обучается псевдослучайным образом, поэтому результаты разные от обучения к обучению, это нормально
на видосе который скидывали в другой теме видно еще, что она обучает пакет моделей, а потом по тестовому периоду подгоняет лучшую, как при генетической оптимизации. Т.е. это тоже подгонка своего рода, но НС по другому и не обучаются
Спасибо за разбор! Лишь бы работала эта самообучалка. Меня больше беспокоит то, что она может заглядывать в будущее на форварде, ибо иногда получается, что держит форвард стабильным профитом в течение и 6 месяцев. Вот и проверим на реале.
Maxim Dmitrievsky:
и еще нафиг кучу тем оздавать с одним и тем же? Получается обычная реклама
Это машинное обучение то? Бестолковая тема, раздутая до полторы тысячи страниц, половина из которых одна язва и выяснение у кого больше.. ума и разума. Не знаю, как раньше, листать столько страниц не собираюсь, но как не зайду, там ничего полезного не нахожу. Обычно после нескольких страниц выкладывают робота, все его крутят, вертят, как это обычно бывает в других ветках.
Maxim Dmitrievsky:
что, оно даже в бэктестере не работает раз такие вопросы?
Авторы не заморачиваются под клиентоориентировнаность, ооочень много чего не хватает, особенно тех прелестей, что имеет тестер МТ.))
ну хоть какой-то мануал вменяемый тогда могли бы написать. Например, указать что бот торгует в низковолатильное время - не вижу ничего криминального в этом )
Спасибо за разбор! Лишь бы работала эта самообучалка. Меня больше беспокоит то, что она может заглядывать в будущее на форварде, ибо иногда получается, что держит форвард стабильным профитом в течение и 6 месяцев.
ну есть подозрение, что он обучается на трейне (небольшом участке) много раз, а потом методом перебора подгоняет под тест, и отдает то (тот варик обучения), что подогналось лучше всего. Потом еще на небольшом форварде контролочка. Потому на тесте всегда такие прекрасные результаты, но они, в общем то, не яляются индикатором стабильности ТС, смотрите только форвард тогда
В последнее время и на здешнем маркете много таких твориний. Начитавшись статей и узнав что такое нейрон, начинают продавать свою лепнину. Подгонка красивая, люди несведущие ведутся. Сначала куча плюсов, а потом когда понимают что не работает начинают гневливые отзывы писать что их развели :)
В этом плане они были обязаны объяснить покупателям что страдают курвафиттингом (подгонкой кривой эквити), что бы не было ни у кого вопросов. И еще полезно узнавать какой опыт у разработчика в сфере МО. Должен быть от 2-х лет минимум, т.к. тема очень сложная.
Так понимаю, что у Мегатрейдера опыт околонулевой пока что, т.к. он специалзировался на арбитраже сначала, но та его тема сдохла, переключился на новую
Да, кстати, важный фактор: отличить впаривателя от того, кто шарит. Особенно тем, кто не шарит в теме.
Максим, а я и не заметил, у тебя тоже своя нейромашина есть. Надо будет поюзать
А Мегатрейдер - да, арбитражник и парный трейдинг, основа его
Я ничего не продаю в этом плане (пока), все статьях с примерами и кодами открытыми
то что на маркет залито это заготовка на будущее, пока не советую покупать никому, если чисто так для поддержки проектаУ Андрея дофига опыта - он еще с лохматых годов тут нейросети обсуждал
Понял, слежу. Если получится развиться, буду тоже поддерживать. Перспективы и таланты нужно держать рядом с собой, и в закладках браузера)
Нашёл в маркете ещё один нейросетевик на основе какой-то Progress P-NET, у него вообще линия баланса ровнее геометрической прямой, за год. Проверил в тестере - та же картина. Ради прикола спросил автора, не подглядывает ли его сов в будущее. Может даст комментарий какой-нибудь.
Андрей со своей машиной на руках и судя по его сети - она пока самая убойная. Буду с ним соревноваться) Начнёт на следующей неделе.
Любопытно, что P-Net обсуждалась здесь юзером @Ivan Negreshniy, как их интеллектуальная собственность. Не знаю как он связан с тем проектом.А ну да, сов от него как раз
Вы её по большому блату купили?
Демку интересно было бы покрутить.
Странно, что нейросетевой проги нет у них на сайте. По скринам нашелся производитель, но не сама прога.
Они собираются начать продавать его, но когда точно начнут - неизвестно. Автор обещал созвониться, я сообщу на своей странице.
Демка только у мегатрейдера. Они постепенно уходят от парного трединга и запаздывающего арбитража, но говорят, что последний до сих пор работает в силу специфики дилингов: у тех бывают период до полугода, либо они улучшают исполнение, но тогда новостники/арбитражники/высокочастотники грабят их, либо они ухудшают условия во избежание прибыли последних, но тогда теряют клиентов и репу. Между двух огней балансируют. Так что, арбитраж не стоит сбрасывать со счетов.
это заблуждение что грабят именно арбитражники. Они ломают любую профитную страту, в т.ч. и новостников (отключение серверов на новостях обычное дело). Будут НС давать сверхприбыль - забанят и их, или вообще закроются нафиг, туда и дорога :)
Сам мегатрейдер ничего не зарабатыват, живет с продаж софта (ботов) Факт.