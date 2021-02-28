Форекс: Путь без Сердца? - страница 2

Наше отношение к тому, что мы делаем определяет путь, т.е. будет ли он "с сердцем или без". Поясню примером. Можно идти в поход и радоваться окружающим природным красотам. А можно при этом лишь считать километры, вычисляя, когда поход закончится.
 
Aleksey Ivanov:
Наше отношение к тому, что мы делаем определяет путь, т.е. будет ли он "с сердцем или без". Поясню примером. Можно идти в поход и радоваться окружающим природным красотам. А можно при этом лишь считать километры, вычисляя, когда поход закончится.

Согласен.

"Цель оправдывают средства."

 
Что за сопли? :D 
 
Artem Prischepa:
Что за сопли? :D 

:))) Очевидно, алкогольные.

Alexander_K:

:))) Очевидно, алкогольные.

Вы, проницательны, мой друг. )

 
Vitaly Stepanov:
Вы, проницательны, мой друг. )

:))) Не беда - бывает. А Форекс - это не путь с сердцем или без оного. Это - путь сердца, без "с". Это путь к вожделенному Граалю. И он-таки существует.

Alexander_K:

:))) Не беда - бывает. А Форекс - это не путь с сердцем или без оного. Это - путь сердца, без "с". Это путь к вожделенному Граалю. И он-таки существует.

Смахивает на фанатизм.
Или грааль-как "морковка".?

 
Vitaly Stepanov:
Смахивает на фанатизм.
Или грааль-как "морковка".?

 
Vitaly Stepanov:
Запомни глупо ухлопать жизнь на один-единственный путь, особенно если у него нет сердца.

Ну разве форекс может быть путем?
Путем даже не является жажда легких денег через форекс. Это просто невежество.

Путем, например,  может быть борьба со своими внутренними врагами - страхом и жадностью. Форекс это может быть лишь одним из средств на этом пути. Это уже может быть путь сердца.

Дон Хуан говорил о пути война. Ну разве халявщик - это воин?

Еще дон Хуан говорил о Мелочных Тиранах, которые необходимы воину на его пути. И мелочные Тираны - это подарок на пути война. Так как они или уничтожат его или сделают сильнее.

Форекс больше подходит именно для определения не пути, а мелочного Тирана. Т.к. он может обанкротить, растоптать, унизить, лишить всего самого ценного и даже семьи.

"Как  я  уже  сказал,  мелочный  тиран  -  это  внешний
элемент, такой, над которым у нас нет контроля, и  наиболее  существенный,
пожалуй, из всех: мой благодетель любил повторять, что воин,  напоровшийся
на мелочного тирана, это счастливец.  Он  понимал  под  этим  то,  что  ты
счастливец, если встретил такого на своем пути,  иначе  придется  выйти  и
поискать его где-то еще.
     Он объяснил, что  одним  из  величайших  достижений  видящих  периода
конкисты было построение, которое  он  называл  "трехфазной  прогрессией".
Понимая природу человека, они были способны прийти к неоспоримому  выводу,
что если видящие смогут справиться с собой перед лицом  мелочных  тиранов,
они будут в силах безупречно встретиться с  неведомым,  а  затем  выстоять
даже в присутствии непостижимого."

