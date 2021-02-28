Форекс: Путь без Сердца? - страница 2
Наше отношение к тому, что мы делаем определяет путь, т.е. будет ли он "с сердцем или без". Поясню примером. Можно идти в поход и радоваться окружающим природным красотам. А можно при этом лишь считать километры, вычисляя, когда поход закончится.
Согласен.
"Цель оправдывают средства."
Что за сопли? :D
:))) Очевидно, алкогольные.
Вы, проницательны, мой друг. )
:))) Не беда - бывает. А Форекс - это не путь с сердцем или без оного. Это - путь сердца, без "с". Это путь к вожделенному Граалю. И он-таки существует.
Смахивает на фанатизм.
Запомни глупо ухлопать жизнь на один-единственный путь, особенно если у него нет сердца.
Ну разве форекс может быть путем?
Путем даже не является жажда легких денег через форекс. Это просто невежество.
Путем, например, может быть борьба со своими внутренними врагами - страхом и жадностью. Форекс это может быть лишь одним из средств на этом пути. Это уже может быть путь сердца.
Дон Хуан говорил о пути война. Ну разве халявщик - это воин?
Еще дон Хуан говорил о Мелочных Тиранах, которые необходимы воину на его пути. И мелочные Тираны - это подарок на пути война. Так как они или уничтожат его или сделают сильнее.
Форекс больше подходит именно для определения не пути, а мелочного Тирана. Т.к. он может обанкротить, растоптать, унизить, лишить всего самого ценного и даже семьи.
"Как я уже сказал, мелочный тиран - это внешний
элемент, такой, над которым у нас нет контроля, и наиболее существенный,
пожалуй, из всех: мой благодетель любил повторять, что воин, напоровшийся
на мелочного тирана, это счастливец. Он понимал под этим то, что ты
счастливец, если встретил такого на своем пути, иначе придется выйти и
поискать его где-то еще.
Он объяснил, что одним из величайших достижений видящих периода
конкисты было построение, которое он называл "трехфазной прогрессией".
Понимая природу человека, они были способны прийти к неоспоримому выводу,
что если видящие смогут справиться с собой перед лицом мелочных тиранов,
они будут в силах безупречно встретиться с неведомым, а затем выстоять
даже в присутствии непостижимого."