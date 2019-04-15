Одинаковая дистанция между стрелкой и ценой на любом таймфрейме
buffer[shift] = iLow(_Symbol,_Period,shift) - GetArrowInterval(0.8);
double GetArrowInterval(double pr) { return((ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX)-ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN))/100*pr); }
Если для mql5 то поможет
Спасибо. Способ интересный - но все равно не до конца решает проблему, так как дистанция будет зависеть от масштаба на котором был запущен индикатор..
При смене масштаба нужно сделать перестроение через OnChartEvent()
У меня это работает прекрасно уже несколько лет
К сожалению, надо для MT4
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE ?
Я заметил интересную штуку в Fractals. Значение стрелки и High совпадают (смещения нет). Как добиться такого результата? (что бы значения буфера не изменялись изза масштаба и т.д.)
Специальные коды стрелок, которые точно указывают на цену и время. Mогут быть следующими величинами:
Константа
Значение
Описание
1
Восходящая стрелка с подсказкой направо
2
Нисходящая стрелка с подсказкой направо
3
Треугольник указывающий налево
4
Символ черточки
SYMBOL_LEFTPRICE
5
Левая ценовая метка
SYMBOL_RIGHTPRICE
6
Правая ценовая метка
Специальные коды стрелок не могут использоваться в пользовательских индикаторах при установке значения стрелки для линий, имеющих стиль DRAW_ARROW.
- book.mql4.com
Не могли бы вы подробнее рассказать как это может решить мою проблему, ведь как минимум:
"Специальные коды стрелок не могут использоваться в пользовательских индикаторах при установке значения стрелки для линий, имеющих стиль DRAW_ARROW."
Отображать показания при помощи графических объектов. У графических объектов типа "текст" есть возможность выбирать точку привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR). К примеру, для верхнего фрактала выбирается точка привязки снизу посередине. Соответственно, для нижнего фрактала - сверху посередине.
Может быть кто то знает как добиться одинакового расстояния между стрелками и ценой на любом таймфрейме?
Такая простая строка не годится (т.к. при смене таймфрейма на более старший - визуальная дистанция уменьшается практически до нуля):
Period M1:
Period MN:
Вот пример без смещения, стрелка накладывается на свечу:
Вот пример, индикатор Fractals. Расстояние везде одинаковое:
Period M1:
Period MN:
Надеюсь, сумел обозначить проблему. Спасибо за помощь.