Для точного рисования стрелок используйте OBJ_TEXT
Отображать показания при помощи графических объектов. У графических объектов типа "текст" есть возможность выбирать точку привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR). К примеру, для верхнего фрактала выбирается точка привязки снизу посередине. Соответственно, для нижнего фрактала - сверху посередине.
Делать через объекты - это вариант, но похоже на изобретение велосипеда.
А как добиться результата как во встроенном Fractals? Там нет объектов, только буферы. Стрелки не накладываются на бар (есть зазор), но значение этих стрелок соответствуют Максимуму и Минимуму этих баров (High\Low). Посмотрите скрин:
Средствами MQL - никак. Когда в стандартной поставке были коды стандартных индикаторов, то Fractals там имел ту же проблему, которую описываете Вы. Сейчас эти коды убрали.
Да, для встроенных индикаторов используется тот же отступ в пикселях, что можно задать в МТ5.
А для своих нужно переводить отступ в пикселях в цены, как показали выше.
Понял, спасибо, вы полностью ответили на мой вопрос!