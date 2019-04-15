Одинаковая дистанция между стрелкой и ценой на любом таймфрейме - страница 2

Sergey Pavlov:

Для точного рисования стрелок используйте OBJ_TEXT

Ihor Herasko:

Отображать показания при помощи графических объектов. У графических объектов типа "текст" есть возможность выбирать точку привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR). К примеру, для верхнего фрактала выбирается точка привязки снизу посередине. Соответственно, для нижнего фрактала - сверху посередине. 

Делать через объекты - это вариант, но похоже на изобретение велосипеда.

А как добиться результата как во встроенном Fractals? Там нет объектов, только буферы. Стрелки не накладываются на бар (есть зазор), но значение этих стрелок соответствуют Максимуму и Минимуму этих баров (High\Low). Посмотрите скрин:


 
vvebus:

Средствами MQL - никак. Когда в стандартной поставке были коды стандартных индикаторов, то Fractals там имел ту же проблему, которую описываете Вы. Сейчас эти коды убрали. 

 

Да, для встроенных индикаторов используется тот же отступ в пикселях, что можно задать в МТ5.

А для своих нужно переводить отступ в пикселях в цены, как показали выше.

 
Andrey Khatimlianskii:

Ihor Herasko:

Понял, спасибо, вы полностью ответили на мой вопрос!

