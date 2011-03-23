Демо -счета не открывает -- неверный почтовый адрес !!! - страница 3
Такое ощущение, что у Вас на рабочем столе какой-то древний инсталятор...
Скачал только сегодня даже видно время когда его скачал кроме того версия 412 почему вы так думаете?
Там на видео почему-то не видно там я навёл на него мышкой и выплыло окошко с инофой о файле вот скрин
Прямо сейчас на чистой виртуалке скачал инсталлятор и он мне всё моментально установил....
может у Вас провайдер что блокирует? или файрвол? или антивирь?
Удалите полностью терминал, перезагрузитесь, отключите все файрволы и антивири и попробуйте ещё раз
Плюс папку терминала удалите
Провайдер не знаю, но что-то он же качает...
Антивирь специально отключил на это время фервол встроен в него поэтому тоже отключился... (антивирь - касперский)
Вобщем вопрос откладываю до вечера, на домашнем компьютере попробую...
Но вообще не нравится мне всё это с 4-м никаких проблем нету стоит и работаю с ним спокойно...
Правка терминала удалена + почищена папочка темп в Documents and Settings
Всё установил терминал!
На домашнем компьютере всё встало без проблем... и скачивание начинается сразу, а не через 3 минуты поиска подходящего сервера!!!
Какой у вас билд терминала? Какой e-mail указываете? Когда пытались?
e-mail указываю ........@gmail.com
Последнюю попытку сделал только что. Билд: 2011.03.18 18:45:43 Terminal MetaTrader 5 build 411 started (MetaQuotes Software Corp.)
Обновитесь, пожалуйста. Билд 411 - далеко не первой свежести. Да и 412 билд, думаю, сегодня станет не так актуален.
Как обновить? Только что скачал и установил терминал. Та же проблема, тот же билд.
Нет решения???
Вы что-то не то делаете, не оттуда скачиваете или используете старые файлы...
У всех всё работает.... Удалите полностью у себя все терминалы, перезагрузите компьютер и скачайте заново по ссылке внизу данной странице.
Возможно Вы после скачивания запускаете не тот файл....
Нет решения???