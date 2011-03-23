Демо -счета не открывает -- неверный почтовый адрес !!! - страница 3

AlexSTAL:
Такое ощущение, что у Вас на рабочем столе какой-то древний инсталятор...

Скачал только сегодня даже видно время когда его скачал кроме того версия 412 почему вы так думаете? 

Там на видео почему-то не видно там я навёл на него мышкой и выплыло окошко с инофой о файле вот скрин

 

 
ALEX_SPB_RU:

Прямо сейчас на чистой виртуалке скачал инсталлятор и он мне всё моментально установил....

может у Вас провайдер что блокирует? или файрвол? или антивирь?

Удалите полностью терминал, перезагрузитесь, отключите все файрволы и антивири и попробуйте ещё раз

Плюс папку терминала удалите

AlexSTAL:

Провайдер не знаю, но что-то он же качает...

Антивирь специально отключил на это время фервол встроен в него поэтому тоже отключился... (антивирь - касперский) 

Вобщем вопрос откладываю до вечера, на домашнем компьютере попробую...

Но вообще не нравится мне всё это с 4-м никаких проблем нету стоит и работаю с ним спокойно... 

Правка терминала удалена + почищена папочка темп в Documents and Settings 

 

Всё установил терминал!

На домашнем компьютере всё встало без проблем... и скачивание начинается сразу, а не через 3 минуты поиска подходящего сервера!!! 

 
alexvd:
Какой у вас билд терминала? Какой e-mail указываете? Когда пытались?
Последнюю попытку сделал только что. Билд: 2011.03.18 18:45:43    Terminal    MetaTrader 5 build 411 started (MetaQuotes Software Corp.)
e-mail указываю ........@gmail.com
 
voinG:
Обновитесь, пожалуйста. Билд 411 - далеко не первой свежести. Да и 412 билд, думаю, сегодня станет не так актуален.
 
alexvd:
Как обновить? Только что скачал и установил терминал. Та же проблема, тот же билд.
 
voinG:
Нет решения???
 
voinG:
Вы что-то не то делаете, не оттуда скачиваете или используете старые файлы...

У всех всё работает.... Удалите полностью у себя все терминалы, перезагрузите компьютер и скачайте заново по ссылке внизу данной странице.

Возможно Вы после скачивания запускаете не тот файл....

 
voinG:
Возможно отключение антивируса не приводит к отключению встроенного в антивир файрвола.
