Renat:

Скачайте обновленный дистрибутив, пожалуйста. 

Минуту назад скачал новый терминал ошибка осталась по прежнему не удаётся отправить код подтверждения на емеил. Ящик на яндексе. (терминал качал с Аль-ри там сегодня выложили новый инсталятор)

С вашего сайта тоже качал вчера и ничего не ставилось.

 

P.S. Я реально в шоке первый раз ставил терминал в далёком 2009 году (или когда там он только вышел) поработал немного но было всё очень сыро и поэтому его удалил..... ПРОШЛО 1,5 ГОДА стало ещё хуже даже демо-счёт не открыть 8-)).   Чувствуется большой объём проделанной работы  8-)).

 

P.S.S. Только не баньте плиз - НАКИПЕЛО (уже неделю не могу опробовать идну идею). 

 
ALEX_SPB_RU:

Билд установленного терминала напишите пожалуйста
 

Можно понять, что накипело.

Но нам нужно понять причину, чтобы ее исправить.

Поэтому нужно как можно больше инфы. 

 

 
AlexSTAL:
Билд установленного терминала напишите пожалуйста

411 и дата 11 марта 2011 - это явно не последняя версия получается.... 

Прошу прощения, но как так я же только что его скачал.... 

Вобщем я дурак похоже, но почему буду разбираться, сейчас сношу всё и поставлю по новой с Вашего сайта последнюю версию. 

ALEX_SPB_RU:

Только что проверил, все регистрирует без проблема. Про подтверждения даже не заикнулся, диалога тоже не было (правда почта у меня на mail.ru).

Билд 412, сервер местный.

 
ALEX_SPB_RU:

С сайта разработчика или с Альпари (или др. ДЦ)?
ALEX_SPB_RU:

412 нужен, 411 это старье которое проблему эту не снимает...
 
AlexSTAL:
С сайта разработчика или с Альпари (или др. ДЦ)?

Сейчас скачал с сайта Аль-ри, но там написана новая версия и дата обновления 16.03.2011,

А до этого качал отсюда после того как в ветке про новые билды появился это пост: https://www.mql5.com/ru/forum/23/page11#comment_52493 и качал по ссылки из него... но ничего не поменялось.

Всем спасибо сейчас качаю последнюю версию с Вашего сайта через несколько минут отпишусь о результате. 

Итак, скачал установочный файл с Ал-ри и отсюда оба версии 412.

Начинаю ставить.... 

Да, кстати, замечание - очень долго при установке определяет с какого сервера лучше качать файлы (реально занимает пару минут - в несколько раз дольше чем сама последующая скачка) ... прошло 2 минуты всё ещё не определился...переберает серверы...(кипрский, америка, европа, азия, сингапур)... прошло 3 минуты уже...

Всё готово... но вот что я вижу:

 

Установщик 412 версии, но при этом продукт установился 411 версии... может он где-то в кеше лежит, т.к. как-то станно он устанавливается... 3 минуты ищет сервер откуда качать, а потом хоп за 1 сек и уже типа скачал... но процесса скачки 13 мб реально не видно... 

Сейчас почищу все кеши и попробую ещё раз.

Ничего не получается, теперь вообще после установки терминала (по прежнему 411 версии)  он вообще зависает и всё...

Выкладываю видео процесса установки.

 Ладно ещё вечером попробую на домашнем компьютере. 

Файлы:
Video_2011-03-16_132332.zip  3591 kb
 
ALEX_SPB_RU:

Сейчас почищу все кеши и попробую ещё раз.

Ничего не получается, теперь вообще после установки терминала (по прежнему 411 версии)  он вообще зависает и всё...

Выкладываю видео процесса установки.

Такое ощущение, что у Вас на рабочем столе какой-то древний инсталятор...
