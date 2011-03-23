Демо -счета не открывает -- неверный почтовый адрес !!! - страница 2
Скачайте обновленный дистрибутив, пожалуйста.
Минуту назад скачал новый терминал ошибка осталась по прежнему не удаётся отправить код подтверждения на емеил. Ящик на яндексе. (терминал качал с Аль-ри там сегодня выложили новый инсталятор)
С вашего сайта тоже качал вчера и ничего не ставилось.
P.S. Я реально в шоке первый раз ставил терминал в далёком 2009 году (или когда там он только вышел) поработал немного но было всё очень сыро и поэтому его удалил..... ПРОШЛО 1,5 ГОДА стало ещё хуже даже демо-счёт не открыть 8-)). Чувствуется большой объём проделанной работы 8-)).
P.S.S. Только не баньте плиз - НАКИПЕЛО (уже неделю не могу опробовать идну идею).
Можно понять, что накипело.
Но нам нужно понять причину, чтобы ее исправить.
Поэтому нужно как можно больше инфы.
Билд установленного терминала напишите пожалуйста
411 и дата 11 марта 2011 - это явно не последняя версия получается....
Прошу прощения, но как так я же только что его скачал....
Вобщем я дурак похоже, но почему буду разбираться, сейчас сношу всё и поставлю по новой с Вашего сайта последнюю версию.
Только что проверил, все регистрирует без проблема. Про подтверждения даже не заикнулся, диалога тоже не было (правда почта у меня на mail.ru).
Билд 412, сервер местный.
Прошу прощения, но как так я же только что его скачал....
С сайта разработчика или с Альпари (или др. ДЦ)?
Сейчас скачал с сайта Аль-ри, но там написана новая версия и дата обновления 16.03.2011,
А до этого качал отсюда после того как в ветке про новые билды появился это пост: https://www.mql5.com/ru/forum/23/page11#comment_52493 и качал по ссылки из него... но ничего не поменялось.
Всем спасибо сейчас качаю последнюю версию с Вашего сайта через несколько минут отпишусь о результате.
Итак, скачал установочный файл с Ал-ри и отсюда оба версии 412.
Начинаю ставить....
Да, кстати, замечание - очень долго при установке определяет с какого сервера лучше качать файлы (реально занимает пару минут - в несколько раз дольше чем сама последующая скачка) ... прошло 2 минуты всё ещё не определился...переберает серверы...(кипрский, америка, европа, азия, сингапур)... прошло 3 минуты уже...
Всё готово... но вот что я вижу:
Установщик 412 версии, но при этом продукт установился 411 версии... может он где-то в кеше лежит, т.к. как-то станно он устанавливается... 3 минуты ищет сервер откуда качать, а потом хоп за 1 сек и уже типа скачал... но процесса скачки 13 мб реально не видно...
Сейчас почищу все кеши и попробую ещё раз.
Ничего не получается, теперь вообще после установки терминала (по прежнему 411 версии) он вообще зависает и всё...
Выкладываю видео процесса установки.
Ладно ещё вечером попробую на домашнем компьютере.
