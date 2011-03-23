Демо -счета не открывает -- неверный почтовый адрес !!! - страница 5
Стерите закешированные файлы в каталоге %AppData%:
и попробуйте инсталлировать заново. все заработает
Вот вы такие умные советы даете... Скажите сначала где такой каталог (%AppData%) находится? Если по вашему C:\ProgramData\MetaQuotes\WebInstall\ или C:\Users\All sers\MetaQuotesWebInstall\ это тот путь где он должен быть, то я вас разочарую, нет у меня такого.
Есть папка All Users C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\ только тут какие то намеки на закешированные файлы (что это такое?). Но здесь нет (MetaQuotes\WebInstall).
Если объясните еще что это такое, откуда оно растет, то буду искать. Но хочу и вас спросить вы видите др. посты, не у одного меня такая проблема.
AlexSTAL: Во-во... и я про это... Искать лень было)))
Ну вот никак не думал я, чтоб установить терминал и открыть демо-счет сначала нужно что-то найти (не знаю что, не знаю где), да еще и стереть, а не удалить... За кого меня (нас) принимаете? За писателей-программистов что-ли???
Попробуйте внутри каталога C:\Documents and Settings\ поискать подкаталог WebInstall и стерите его.
Я так понимаю, что вы меня направляете сюда
как видите файла с таким именем WebInstall нет и потом не понятно как я его должен стереть.
И у меня вопрос: давая совет вы вообще уверены, что именно это нужно сделать, чтоб открыть счет?
вы поняли неправильно.
Вас же не направили в конкретную далекую папку "Программы".
Не туда.
Точные каталоги были Вам представлены, на Windows XP они могут находиться в другом аналогичном месте.
Запустите обычный Windows поиск по папкам и поищите WebInstall. В этом каталоге хранятся закешированные инсталляционные файлы. Если их удалить, то произойдет новая закачка файлов.
ps: не надо делать удивленный вид, когда работаете в сетевом окружении (файрволы, несколько сетевых интерфейсов с особой маршрутизацией, офисная сеть со своим файрволом и тд), где урезаны сетевые коннекты.
Это вы для кого написали? С кем вы общаетесь? Я уже вам писал, что я обычный пользователь и таких слов я не знаю. А вас просил ответить на вопрос.
Другие диски я тоже просмотрел, скрины вставлять не стал, но поверьте там тоже нет такого файла.
Разработчики как всегда в своем репертуаре. :)
Для начала нужно определиться в каком режиме запускается терминал при обновлении (я про портабельноть), потом нужно определиться какая ОС стоит на компе.
После чего советы и давать :)
PS
Кстати, у мегя ОС (XP Prof) сама вполне нормально показывает где расположен %AppData%.
Для этого я воспользовался следующим способом: Пуск -> Выполнить, в поля пишем %AppData% и нажимает ОК.
У меня вот такой каталог открылся - D:\Documents and Settings\UserName\Application Data
В каталоге All Users эта папка скрыта.
PPS
Ну вот такого я точно не ожидал
Берем ОС Windows 2003 Server (SP2 если кому важно).
Идем в каталог - SysDisk:\Documents and Settings\All Users\
Ищем в ней папку Application Data, которая скрыта (по крайней мере у меня), поэтому при определенных условиях может быть и не видна.
Видим папку MetaQuotes
Идем в MetaQuotes и видим папки WebInstall и Terminal.
Самое прикольное это то какие файлы лежат в искомой папке (расширения у них *.png - типа рисунки)... :)
путь может быть таким - SysDisk:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\WebInstall