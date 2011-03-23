Демо -счета не открывает -- неверный почтовый адрес !!! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы что-то не то делаете, не оттуда скачиваете или используете старые файлы...
У всех всё работает.... Удалите полностью у себя все терминалы, перезагрузите компьютер и скачайте заново по ссылке внизу данной странице.
Возможно Вы после скачивания запускаете не тот файл....
Возможно отключение антивируса не приводит к отключению встроенного в антивир файрвола.
Все то я делаю, что надо, все то запускаю что надо.
Поясните подробнее. Я антивирус не отключаю при загрузке и запуске.
Самая распространённая проблема, это когда в файрволе стоят настройки ручного добавления программ. Файрволов множество и разновидностей какие кнопки нужно жать уйма. Есть так же антивирусы со встроенными файрволами.
Короче если не обновляется автоматически для начала проверьте пинг до ближайшей точки доступа. Хотя MQ эту проблему уже решили, но чем чёрт не шутит проверьте, может у вас неимоверно длинный пинг.
Потом если всё нормально ищите какой процесс рубит MT.
Все то я делаю, что надо, все то запускаю что надо и скачено от сюда.
Попробуйте еще раз повторить установку. Сейчас проблем возникнуть не должно.
Попробуйте еще раз повторить установку. Сейчас проблем возникнуть не должно.
Только что скачал МТ5
Самая распространённая проблема, это когда в файрволе стоят настройки ручного добавления программ. Файрволов множество и разновидностей какие кнопки нужно жать уйма. Есть так же антивирусы со встроенными файрволами.
Короче если не обновляется автоматически для начала проверьте пинг до ближайшей точки доступа. Хотя MQ эту проблему уже решили, но чем чёрт не шутит проверьте, может у вас неимоверно длинный пинг.
Потом если всё нормально ищите какой процесс рубит MT.
Чудес в жизни не бывает, поверьте мне...
Ну так и вы поверьте мне
:) Есть такой известный закон - Что число ошибок возрастает в кубе от прироста сложности системы.
И развитие это закона - после определенной сложности системы, система становится неуправляемой. :)
**
Иными словами - скорее всего "ребята" где-то на мудрили. И это наложилось на борьбу со спамом и терроризмом.
Скажу присоединяясь к Вам - у меня тоже на XP последний раз ( после улучшений ) открыть не удалось. И причем прикольно то что все это глючит еще и под удаленным рабочим столом на машине на сервере у провайдера. Вообщем я вбил "записанный" на этот раз пароль и даже и не пытался уже обращаться в сервис деск. Помоему они ( разработчики ) уже совершенно затрахались и их немного надо оставить в покое.
Ну так и вы поверьте мне
Файлы скаченные где-то кэшированы по видимому...
Установил заново на машине, где уже был терминал - 412 билд (скачка произошла за 0.001 сек ))))))))
На новую машину - 420....
Нужно у разработчиков спросить, где и чем файлы кэшируются...