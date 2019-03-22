Частный инвестор. - страница 4

Новый комментарий
 
Года пять назад, постучался трейдер из Нигерии, просил управлять ее счётом. 
Было где то 15 тысяч.$.
Поторговал неделю, добавил примерно 900$.
30% сразу отправил мне.
На следующую неделю два дня не торговал был занят на уборке картофеля, и тот сразу разорвал договор. Так как я должен был весь день сидеть и торговать.

Так что будь готов ))
 
Alexander Ivanov:
Года пять назад, постучался трейдер из Нигерии, просил управлять ее счётом. 
Было где то 15 тысяч.$.
Поторговал неделю, добавил примерно 900$.
30% сразу отправил мне.
На следующую неделю два дня не торговал был занят на уборке картофеля, и тот сразу разорвал договор. Так как я должен был весь день сидеть и торговать.

Так что будь готов ))
может ты ему сказал, что занят, потому что картошку копаешь? )))
 
каким  ты видишь супер-пупер трейдера, которому дал деньги в управление?



какой он есть на самом деле.



без обид)
 
это самая смешная история которую я наверно слышал)))))
 

Фигня все это, торгуйте или на сигнале, или ПАММ счетом, я на такие предложения даже не отвечаю

 
multiplicator:
каким  ты видишь супер-пупер трейдера, которому дал деньги в управление?


какой он есть на самом деле.


без обид)
Своя картошка вкуснее магазинной )
 
Alexander Ivanov:
Года пять назад, постучался трейдер из Нигерии, просил управлять ее счётом. 
Было где то 15 тысяч.$.
Поторговал неделю, добавил примерно 900$.
30% сразу отправил мне.
На следующую неделю два дня не торговал был занят на уборке картофеля, и тот сразу разорвал договор. Так как я должен был весь день сидеть и торговать.

Так что будь готов ))
Апхаха

Это уже не прикол, это анекдот
 
sultanbeck:
У меня есть только демо-счёт и в течении последних 5-ти месяцев стабильно от 60% в месяц, предлагал нескольким компаниям, но все молчат..., наверное надо ещё подождать...

Если будешь торговать на реальных, то прирост не будет таким.

Возможно даже , что сливать будешь.

А знаешь почему?. 

Все дело в психологии .

Попробуй поторгуй на реале))) И сам убедишься.

 
Alexander Ivanov:
Года пять назад, постучался трейдер из Нигерии, просил управлять ее счётом. 
Было где то 15 тысяч.$.
Поторговал неделю, добавил примерно 900$.
30% сразу отправил мне.
На следующую неделю два дня не торговал был занят на уборке картофеля, и тот сразу разорвал договор. Так как я должен был весь день сидеть и торговать.

Так что будь готов ))

наверное не в этом дело

скорее всего ему нужен был твой проигрыш и азарт

1234
Новый комментарий