страница 4
Года пять назад, постучался трейдер из Нигерии, просил управлять ее счётом.
какой он есть на самом деле.
без обид)
Фигня все это, торгуйте или на сигнале, или ПАММ счетом, я на такие предложения даже не отвечаю
каким ты видишь супер-пупер трейдера, которому дал деньги в управление?
У меня есть только демо-счёт и в течении последних 5-ти месяцев стабильно от 60% в месяц, предлагал нескольким компаниям, но все молчат..., наверное надо ещё подождать...
Если будешь торговать на реальных, то прирост не будет таким.
Возможно даже , что сливать будешь.
А знаешь почему?.
Все дело в психологии .
Попробуй поторгуй на реале))) И сам убедишься.
наверное не в этом дело
скорее всего ему нужен был твой проигрыш и азарт