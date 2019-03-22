Частный инвестор. - страница 2
Откройте реальный счет, хотя бы на $100 и повторите результат. В этом случае никого искать не нужно будет, сами придут и предложат.
Благодарю всех за советы!!! Удачи всем!
Если уверен что профессионально торгуешь, могу дать готовый реальный счёт на 100 . Будешь работать открыто. Прибыль вся твоя, но убыток тоже придется возместить.
У меня есть только демо-счёт и в течении последних 5-ти месяцев стабильно от 60% в месяц, предлагал нескольким компаниям, но все молчат..., наверное надо ещё подождать...
Проблема в том что у меня в данное время нет собственных денежных средств, мне должны, но должники зависли и взять с них пока нечего, а время летит...
Благодарю, 100 я найду не проблема, желаю удачи Вам во всех начинаниях!
Как хотите. Давно держу два счета для таких случаев.
Предложение остаётся в силе и для других форумчан.
Я могу взять)
какая просадка?