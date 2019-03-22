Частный инвестор. - страница 3
Как хотите. Давно держу два счета для таких случаев.
Предложение остаётся в силе и для других форумчан.
А какого брокера по рекомендуете?
Я могу взять)
Пожалуйста.
Только пару вопросов наводящих на размышление.
Какая цель взять и рисковать чужими средствами?
Своих нет, но уверены в своих силах, что бы показать высокий результат?
Покажите результат за год на демо или реал счёте 60%, просадка не более 18%.
Брокеров предлагать и обсуждать нельзя на этом ресурсе.
а по эквити?
Вы имеете ввиду это:
Напишите как её посчитать...
Ок
https://www.mql5.com/ru/code/8454
и посмотреть картинку
скачать этот индикатор
У меня iMac не грузится...
