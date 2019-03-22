Частный инвестор. - страница 3

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Как хотите. Давно держу два счета для таких случаев.

Предложение остаётся в силе и для других форумчан. 

А какого брокера по рекомендуете?

 
Vasiliy Vilkov:

Я могу взять)

Пожалуйста.

Только пару вопросов наводящих на размышление.

 Какая цель взять и рисковать чужими средствами?

 Своих нет, но уверены  в своих силах, что бы показать высокий результат?

Покажите результат за год на демо или реал счёте 60%, просадка не более 18%. 

 
sultanbeck:

А какого брокера по рекомендуете?

Брокеров предлагать и обсуждать нельзя на этом ресурсе.

 
multiplicator:
а по эквити?

Вы имеете ввиду это:

Напишите как её посчитать...

 
Могу скинуть на почту полный отчёт, который мне даёт программа у брокера в экселе...
 
Uladzimir Izerski:

Брокеров предлагать и обсуждать нельзя на этом ресурсе.

Ок

 
sultanbeck:

Вы имеете ввиду это:

Напишите как её посчитать...

скачать этот индикатор

https://www.mql5.com/ru/code/8454

и посмотреть картинку
 
multiplicator:
скачать этот индикатор

https://www.mql5.com/ru/code/8454

и посмотреть кратинку

У меня iMac не грузится...

 
sultanbeck:

У меня iMac не грузится...

добавьте счет на мухобук. он вам покажет эквити и баланс.
 
Привет!

Автор, возьмите бездепозитный бонус. Реальный.
Поторгуйте 3-6 месяцев.
За это время создайте сигнал платный тут. И постепенно подойдут инвесторы.
Главное постоянство, стабильность.

Это реальный способ.

1234
Новый комментарий