Есть такие кто живёт только с трейдинга? Такие вообще бывают?)) - страница 3

Speculator:

Но я видел, как он сам удивлялся, что  его система закрыла положительную сделку три раза подряд!

Он эмоционально воскликнул - не может быть!? она снова в плюсе!     

Конечно, потому что по системе может быть 3-4 убытка подряд, а вот выигрышные серии 1, максимум 2. Так что 3 подряд - это просто удача.

 
Единственное что хорошо получается у Герчика: это рассказывать истории что нельзя торговать потому что станешь бомжом; драть по 2к за курсы, мне например эти 2к  за 5 лет не заработать; ну и рассказывать про риски. Что касается прогнозов Герчика, то ни один из тех что я видел не сработал. Что касается его кухни, так это обычная кухня, которая ни блещет ни бонусной политикой, ни самой регистрацией куча доков им нужна да и депозит сотка(может уже сейчас меньше). Сам Герчик говорил что влаживать деньги в ПАММ счета при условии что управляющий обложен рисками а что мы видим в итоге ни один из управляющих его кухни никаким рисками не обложен, и деньги на его ПАММах вы потеряете 100%. Моё мнение про чудо Герчика не очень, если что не так написал поправите меня.
 
Vitaly Muzichenko:

А ВЫ не агент Герчика?  

 
Seric29:
На счёт рассказывать это да! Стоит перед ним снять шляпу! Талант!

 
Seric29:
Бонусы и плечи по 1000 как раз и раздают кухни. Нет денег - нечего и лезть в рынок, а тем более с последними. В любом бизнесе есть риски и можно стать бомжом, даже продавая макароны. Любое вложение в ПАММ, МММ или в банк может окончится банкротством, абсолютно любое.

 
 
Speculator:

Не понимаю что обведено. Что это?

 
Vitaly Muzichenko:

Не понимаю что обведено. Что это?

Это атрибуты, без них торговля не идёт.

Надо орать в рупор и бить в барабаны!

Шайтанить одним словом!!! 

 
Speculator:

Это атрибуты, без них торговля не идёт.

Надо орать в рупор и бить в барабаны!

Шайтанить одним словом!!! 

Точно рупор)

Ну так это видно что офис, поэтому объявить о начале обеда таким оригинальным способом ... прикольно, подымает настроение и раскрашивает серые будни)

 
Vitaly Muzichenko:

Бонусы и плечи это зубы заговаривать никакого отношения к убытку не имеют. Что касается банковских счетов, то ПАММы Герчика и его принципы где он говорит что управляющий должен быть обложен рисками а сам не создаёт таких услуг чтобы найти заинтересованных для своей кухни и рядом не стояли. Нет денег, дело не в деньгах дело в действии и мышлении. Что касается меня я всегда соблюдал риски и ставил стопы у меня проблема с недобором прибыли, убыточные позиции фиксируешь прибыльные пропускаешь (то заболел, то не досчитал, то проспал, то забыл, то не досмотрел и т.д) и результат налицо, последнее это написать робота. А эти все герчики как торгуют и есть ли прибыль не понятно. Я смотрел его прогнозы они не работали так что это вымогательство. Для того чтобы торговать нужны не деньги это каждый дед знает.

