Есть такие кто живёт только с трейдинга? Такие вообще бывают?)) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лайк за ролик так оно всегда и работало и будет работать.
Лайк за ролик так оно всегда и работало и будет работать.
Что работать? Там же сказано, что идёт комиссия, а не слитый депозит.А вот со слитого или выведенного клиентского депозита ничего не идёт, но это при условии что брокер, а не дилинг
Лайк за ролик так оно всегда и работало и будет работать.
х/ф Волк с уолл стрит
Кого интересует трейдинг сфера можно использовать как учебное пособие, чтоб рассеять розовый туман.
Просмотр в семейном кругу не рекомендую, очень много пошлых сцен.
х/ф Волк с уолл стрит
Кого интересует трейдинг сфера можно использовать как учебное пособие, чтоб рассеять розовый туман.
Просмотр в семейном кругу не рекомендую, очень много пошлых сцен.
Вы Я смотрю ни разу не выводили прибыль?
Вы Я смотрю ни разу не выводили прибыль?
Как же, я зарабатываю на EUR/USD
Как же, я зарабатываю на EUR/USD
А как-же розовые очки? Что-то вы противоречите.
А как-же розовые очки? Что-то вы противоречите.
Разве я когда то сказал что работать не возможно. На против возможно но нужно понимать с чем имеешь дело
Ведь вопрос был поставлен так как на скрине
Разве я когда то сказал что работать не возможно. На против возможно но нужно понимать с чем имеешь дело
Ведь вопрос был поставлен так как на скрине
А как прокомментировать это, неужели скажете что можно, но только очень сложно?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть такие кто живёт только с трейдинга? Такие вообще бывают?))
Speculator, 2019.03.17 00:58
х/ф Волк с уолл стрит
Кого интересует трейдинг сфера можно использовать как учебное пособие, чтоб рассеять розовый туман.
Просмотр в семейном кругу не рекомендую, очень много пошлых сцен.