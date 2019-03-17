Есть такие кто живёт только с трейдинга? Такие вообще бывают?)) - страница 4

Speculator:

Лайк за ролик так оно всегда и работало и будет работать.

 
Seric29:

Что работать? Там же сказано, что идёт комиссия, а не слитый депозит.

Что работать? Там же сказано, что идёт комиссия, а не слитый депозит.

А вот со слитого или выведенного клиентского депозита ничего не идёт, но это при условии что брокер, а не дилинг
 
Seric29:

Лайк за ролик так оно всегда и работало и будет работать.

х/ф Волк с уолл стрит 

Кого интересует трейдинг сфера можно использовать как учебное пособие, чтоб рассеять розовый туман.

Просмотр в семейном кругу не рекомендую, очень много пошлых сцен.  

 
Speculator:

х/ф Волк с уолл стрит 

Кого интересует трейдинг сфера можно использовать как учебное пособие, чтоб рассеять розовый туман.

Просмотр в семейном кругу не рекомендую, очень много пошлых сцен.  

Вы Я смотрю ни разу не выводили прибыль?

 
Vitaly Muzichenko:

Вы Я смотрю ни разу не выводили прибыль?

Как же, я зарабатываю на EUR/USD

 
Speculator:

Как же, я зарабатываю на EUR/USD

А как-же розовые очки?  Что-то вы противоречите.

 
Vitaly Muzichenko:

А как-же розовые очки?  Что-то вы противоречите.

Разве я когда то сказал что работать не возможно. На против возможно но нужно понимать с чем имеешь дело 

Ведь вопрос был поставлен так как на скрине 

 
Speculator:

Разве я когда то сказал что работать не возможно. На против возможно но нужно понимать с чем имеешь дело 

Ведь вопрос был поставлен так как на скрине 

А как прокомментировать это, неужели скажете что можно, но только очень сложно?

Я живу только с трейдинга, точнее 90% моего дохода от этого вида деятельности
