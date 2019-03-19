Как можно передать двумерный массив в функцию таким образом чтобы не указывать что он двумерный? - страница 2
Именно в этом и есть смысл.
Я чуть выше написал как выглядит функция.
Так не честно. Вы хотите чтобы я сам догадывался что у вас в голове?
Ну попробую: Хотите сдвинуть все элементы массива на одну строку "вверх" или "вниз"?
Если плюс то это удаление тянет на себя, по ходу это вниз, там стоит цифра 8
что говорит о том что элементов 10, последний обрабатываемый элемент 9ый(a[8]=a[8+1];). В принципе не суть проблема в том чтобы функция могла принять как одномерный так и двумерный массив. А куда оно будет двигать не имеет значения.
Я спрашивал для того чтобы понять цель и оправдывают-ли умственные затраты эти цели. Теперь с уверенностью могу сказать что не оправдывают. Не так давно введены новые функции работы с массивами. Например эта. Плюс ко всему проще скопировать массив сам в себя
Или
Надеюсь не напахал серьёзных ошибок.
Если функция примет массив любого типа я проведу проверку с помощь функции
Я верну количество измерений и в зависимости от их количество будут предприняты меры. Зачем была создана эта функция int ArrayDimension если её нельзя применить подумайте сами. Зачем мне возвращать ранг массива если я не могу использовать массив в любом месте?
Ну... если всё это затевается ради использования ArrayDimension, то желаю удачи. Дерзайте.
Просто хочется всё это реализовать более технологически и сделать более универсальным, в принципе это какой-то тупизм уже это могли сделать сами программисты кто этот код mql4 разработал, кто придумал этот язык могли бы усовершенствовать его. Я думаю нужно получить внутренний доступ к коду массивов и реализация подобных идей станет возможной. Тоже оно как-то очень много массивов и под каждый массив функцию писать, программа работать не будет от миллиона функций.
1. Я так понял что если вы привели пример объявили 2 структуры
2. Значит перед выводом функции вызывается структура, дальше нужно обратиться к их элементам этой структуры
3. Дальше вы вызываете структуру и даёте ей часть имени a1(SD1 a1;), дальше вы вызываете функцию
не понятно к чему обращается эта функция она автоматически вызовет массив из структуры.
4. Также до сих пор не понятно что принимает функция T & s. Что такое s ссылка на что на переменную на какую на любую даже если это массив. Я записал так
5. Выбивается ошибка
'[' - array required робот.mq4 1532 8
in template 'void MoveArray(T&)' specified with [T=SD1] робот.mq4 1529 6
'[' - array required робот.mq4 1532 14
6. Ниже вы написали что это не возможно так зачем вы представили пример к передать параметры из структуры в функцию.
1. Не объявил, а описал.
2. Не вызывается, а объявляется переменная описанного ранее типа.
3. Структуры не вызывают. Какую часть имени? Вы о чем?
4. Любой тип принимает. Но фактически будет работать со структурой имеющей поле с именем "а" и являющимся массивом.
5. Потому что надо обращаться к полю "а" - оно является массивом.
6. Непосредственно массивы разной размерности невозможно передавать, но если они будут помещены в структуры, то структуры с массивами разной размерности можно передавать.
Имя массива в структуре и в функции должно что-ли совпадать пробовал выбивается ошибка. В общем не знаю как вы записали, я структуру и глобально писал у меня ошибка выбивается
Внутри функции MoveArray аргумент a - это структура. Соответственно, нужно обращаться к ее полям, а не к самой структуре (что бессмысленно):
Это если массив одномерный.
Если двумерный, то нужен немного другой код. Фактически приходим к тому, о чем Дмитрий говорит еще с первой страницы: нет смысла писать общую функцию, в которой разруливать разные размерности массива. Для этого лучше использовать перегрузку.