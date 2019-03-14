Возможно ли создать полностью автоматический (полуавтоматический) скальпинг сигнал с доходностью более 5% в месяц и просадкой не более 5%? - страница 3
Тогда почему продается так много роботов скальперов и советников в маркете, если априори ничего из этого не работает на дистанции?
Пипл хавает. Значит, надо обеспечить ему то, что ему хочется.
Советникописателей совершенно не волнует, что там работает или нет. Их задача - "впаривать граали". Что они и делают. Какая разница, что они пипсаторы ?
Можешь ошибаться и точно не помнишь
Для повышения адреналина в крови, сиюминутной возможной выгоды. В общем кому что нравится. Мы ведь, в большинстве своём, люди не на столько богаты, чтобы инвестировать приличную сумму и получать от долгосрочных вложений приемлемый процент прибыли. Нам ведь подавай 100 и более процентов дохода. И желательно не в год, а в месяц или даже в неделю, если в день не получится...
На твоем сигнале, дружище, всего лишь $200 Эквити. Значит, красная цена ему - $2 в месяц. Ты же его продаешь за $30 в месяц, то есть, $28 - это прямая "стрижка баранов".
Собственно, в этом нет ничего плохого, бараны и существуют, чтобы их стригли. Удачи в этом нелегком деле.
Это всего лишь твои загоны, дружище, я подпишусь на этот сигнал $ 1000 чтобы показать как он копируется, следовательно эквити сигнала будет 1200
Полностью согласен, только скальпинг это не обязательно высокая частота, много и часто, 2 сделки в неделю это тоже скальпинг
Потому и не играю в ваши игровые автоматы, руками надежнее
Почему не работает. Что-то работает. Но наивно ждать доходность 5% в месяц и наибольшую просадку 5%. Это может быть месяц, два, три подряд, даже 5-6 месяцев подряд. Но не будет такого через год.
Всё равно в течение даже одного года появится чёрный лебедь и даже не один. Это абсолютно нормально.
И не важно автоматизирована торговля или нет. Это неизбежно.
Главное, чтобы в целом, на большой дистанции от нескольких лет каждый год был прибылен и без просадок не в 5%, а хотя бы в 35%.
Единственное, что у автоматизированных стратегий шансов в среднем, раз в 30 больше, чем у ручных.
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?
Возможно. Найти не можете потому, что таких советников нет в маркете.