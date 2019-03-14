Возможно ли создать полностью автоматический (полуавтоматический) скальпинг сигнал с доходностью более 5% в месяц и просадкой не более 5%?

И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?
 
Olga Devitsyna:
вообще-то сервис сигналов откровенно не любит скальперов.
 

5 %  в годовом выражении ROI более 60 % , ожидать макс DD 5 % очень оптимистично )) 

у меня выходило на каком то периоде удерживаться , но потом все ровно DD перевалило отметку в 10-15 % 


 
TheXpert:
В чем это выражается?
 
Olga Devitsyna:
Почему бы и нет? Ставите плечо 1:10 и просадка будет достаточно низкая.

 
Alexey Viktorov:

И доходность даже не будет покрывать подписку, даже при 10 000$, как пример ПАММы Романа Старостина

 
Olga Devitsyna:

В вопросе звучит "Создать сигнал", а не подписаться на сигнал и иметь просадку не выше ...

Если у провайдера сигнала плечо 1:10, а у подписчика 1:1000 соответственно у подписчика будет размер лота выше при определённых условиях, соответственно и просадка будет выше. Но это уже забота подписчика.

 
Olga Devitsyna:
В чем это выражается?

В проскальзывании . Для скальперов каждый пункт важен . При копировании  будут потери , за год можно не досчитаться 200-300 пунктов .

 
Alexey Viktorov:

Следовательно на такой сигнал никто не подпишется, ибо не выгодно и рискованно, но это проблема провайдера)
 
Sergii Krutyi:

Не будут, если выбрать брокера с показаниями в проскальзывании 00х1, расход только комиссия и плата за подписку.
 
Olga Devitsyna:
Не соглашусь с вами. Это вовсе не проблема провайдера. Просто надо понять, что зарабатывать надо торговлей, а средства от подписчиков всего-лишь приятный бонус на помаду жене или новые пассатижи мужу.
