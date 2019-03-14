Возможно ли создать полностью автоматический (полуавтоматический) скальпинг сигнал с доходностью более 5% в месяц и просадкой не более 5%?
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 29: Сентябрь 2013) Продолжение следует...
- Библиотеки: Tester
- Какой сигнал вы предпочитаете?
вообще-то сервис сигналов откровенно не любит скальперов.
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?
Почему бы и нет? Ставите плечо 1:10 и просадка будет достаточно низкая.
Почему бы и нет? Ставите плечо 1:10 и просадка будет достаточно низкая.
И доходность даже не будет покрывать подписку, даже при 10 000$, как пример ПАММы Романа Старостина
И доходность даже не будет покрывать подписку, даже при 10 000$, как пример ПАММы Романа Старостина
В вопросе звучит "Создать сигнал", а не подписаться на сигнал и иметь просадку не выше ...
Если у провайдера сигнала плечо 1:10, а у подписчика 1:1000 соответственно у подписчика будет размер лота выше при определённых условиях, соответственно и просадка будет выше. Но это уже забота подписчика.
В чем это выражается?
В проскальзывании . Для скальперов каждый пункт важен . При копировании будут потери , за год можно не досчитаться 200-300 пунктов .
В вопросе звучит "Создать сигнал", а не подписаться на сигнал и иметь просадку не выше ...
Если у провайдера сигнала плечо 1:10, а у подписчика 1:1000 соответственно у подписчика будет размер лота выше при определённых условиях, соответственно и просадка будет выше. Но это уже забота подписчика.
В проскальзывании . Для скальперов каждый пункт важен . При копировании будут потери , за год можно не досчитаться 200-300 пунктов .
Следовательно на такой сигнал никто не подпишется, ибо не выгодно и рискованно, но это проблема провайдера)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования