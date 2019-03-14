Возможно ли создать полностью автоматический (полуавтоматический) скальпинг сигнал с доходностью более 5% в месяц и просадкой не более 5%? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?
Робот. Онли робот
Иван, ну это несерьёзно. 76 сделок.
Покажи стейтмент, где их будет 760.
То, о чём пишет топикастер, не существует.
Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.
Робот. Онли робот
Boris Gulikov:
То, о чём пишет топикастер, не существует.
Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.
Вы пишете глупости просто потому, что Вы лично не смогли создать нечто подобное.
Иван, ну это несерьёзно. 76 сделок.
Покажи стейтмент, где их будет 760.
То, о чём пишет топикастер, не существует.
Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.
Через 760 сделок отпишусь :-D)))
Ладно, ладно. Хотел выпендриться. Это за две недели.
Через 760 сделок отпишусь :-D)))
Вы пишете глупости просто потому, что Вы лично не смогли создать нечто подобное.
Ладно, ладно. Хотел выпендриться. Это за две недели.
Через 760 сделок отпишусь :-D)))
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?
Возможно, но их сложно поймать, они как светлячки, то вспыхнут, то потухнут, и долго не живут.
Возможно, но их сложно поймать, они как светлячки, то вспыхнут, то потухнут, и долго не живут.
Наоборот, скальперы живут 1.5 - 2 года без каких либо проблем. Если что- то глобальное не случается. Для Моех это был крымнаш - скальперы, и не только скальперы, посыпались из за значительного снижения ликвидности и последствий этого.