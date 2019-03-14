Возможно ли создать полностью автоматический (полуавтоматический) скальпинг сигнал с доходностью более 5% в месяц и просадкой не более 5%? - страница 4

Olga Devitsyna:
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?

Робот. Онли робот


 

Иван, ну это несерьёзно. 76 сделок.

Покажи стейтмент, где их будет 760.

То, о чём пишет топикастер, не существует.

Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.

 
Ivan Butko:

Робот. Онли робот

Если это дней за 10-15, то оч прилично.
Инструмент?
 

Boris Gulikov:

То, о чём пишет топикастер, не существует.

Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.

Вы пишете глупости просто потому, что Вы лично не смогли создать нечто подобное.

 
Boris Gulikov:

Иван, ну это несерьёзно. 76 сделок.

Покажи стейтмент, где их будет 760.

То, о чём пишет топикастер, не существует.

Просто с этим надо смириться и пользоваться тем, что есть.

Ладно, ладно. Хотел выпендриться. Это за две недели. 
Через 760 сделок отпишусь :-D)))

 
Ivan Butko:
Ладно, ладно. Хотел выпендриться. Это за две недели. 
Через 760 сделок отпишусь :-D)))
Уже и не надо. Разве, что еще раз выпендриться, ) Для "скальпера"  около 100 сделок вполне достаточно для подтверждения работоспособности.
Интересно, конечно, как и на чем сделан, но не спрашиваю.
 
mikhael1983isakov:

Вы пишете глупости просто потому, что Вы лично не смогли создать нечто подобное.

По вашему профилю видно, что Вы создали очень много подобного.
 
Ivan Butko:
Ладно, ладно. Хотел выпендриться. Это за две недели. 
Через 760 сделок отпишусь :-D)))

Ваш прибалт жжёт! Ничего не скажешь. Красавцы!
 
Olga Devitsyna:
И если возможно, почему я его не могу найти?) или успешный на дистанции скальпинг сигнал может быть только на ручном управлении?

Возможно, но их сложно поймать, они как светлячки, то вспыхнут, то потухнут, и долго не живут. 

 
Dmitry Fedoseev:

Возможно, но их сложно поймать, они как светлячки, то вспыхнут, то потухнут, и долго не живут. 

Наоборот, скальперы живут 1.5 - 2 года без каких либо проблем. Если что- то глобальное не случается. Для Моех это был крымнаш - скальперы, и не только скальперы, посыпались из за значительного снижения ликвидности и последствий этого.

