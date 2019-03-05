Отображение номера условия, по которому была открыта сделка - страница 3

Ihor Herasko:

Цифры очень симпатичные на картинке :)

Тоже можно как вариант. Спасибо что напомнили про менюшку эту :)

Но все же хотелось бы чтобы прямо на графике прямо вот где пишется номер ордера, направление и объем сделки.

Либо в районе свечи (выше, ниже, со сноской) на которой была открыта сделка :)

Можна?

И цифры такие же как у Вас в терминале на  собственном реальном счете тоже хочется )))

 
посмотрите в кодо-базе и маркете - довольно много индикаторов которые отрисовывают требуемое с разной степенью убогости. А вообще можно обратить внимание на параметр "цвет" того-же OrderSend

 
Тогда нужно делать, как посоветовали выше, через графический объект типа OBJ_TEXT. Он позиционируется по цене-времени. Тогда для каждой сделки будет свое пояснение в том месте, где открыта сделка.

А еще есть такой вариант, более сложный, но достаточно симпатичный:


 
Мне сложный не нужно. Я еще не кодо-профи )))

Да итак код будет внесколько тысяч строк. Не хочется накручивать еще одну тысячу )))

Спасибо! Буду значит разбираться в OBJ_TEXT если простых вариантов не поступит :)

 
Это самый простой вариант. Проще некуда.

 

Кажется есть чуть попроще вариант - в OrderSend() указать цвет, тогда в месте открытия ордера появится графический объект в маленькой стрелочки (как в тестере), а у него будет тултип с комментом. Есть в этом варианте свои преимущества - график на загромождается.

 
Ешкит кот!!!

Говорил же что глаз замылился вчера )))

Ведь при наведении мышой на стрелочку у меня во всплывашке есть в инфе тот самый коммент, который вчера прописал в OrderSend'е.

Уууууупппсссс ))))

Вариант. И график не загромождается. Никогда ни разу не наводил на эту стрелку ))) Открыли для меня "Америку"

ВСЕМ спасибо за уделенное внимание.

И за "споры" ))))

 
Он также отображается в списке открытых/закрытых ордеров. Если не отображается, то его нужно просто включить: ПКМ на списке ордеров, в открывшемся списке поставить галочку в поле "Комментарии".

