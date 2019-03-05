Отображение номера условия, по которому была открыта сделка - страница 3
Цифры очень симпатичные на картинке :)
Тоже можно как вариант. Спасибо что напомнили про менюшку эту :)
Но все же хотелось бы чтобы прямо на графике прямо вот где пишется номер ордера, направление и объем сделки.
Либо в районе свечи (выше, ниже, со сноской) на которой была открыта сделка :)
Можна?
И цифры такие же как у Вас в терминале на собственном реальном счете тоже хочется )))
посмотрите в кодо-базе и маркете - довольно много индикаторов которые отрисовывают требуемое с разной степенью убогости. А вообще можно обратить внимание на параметр "цвет" того-же OrderSend
Но все же хотелось бы чтобы прямо на графике прямо вот где пишется номер ордера, направление и объем сделки.
Тогда нужно делать, как посоветовали выше, через графический объект типа OBJ_TEXT. Он позиционируется по цене-времени. Тогда для каждой сделки будет свое пояснение в том месте, где открыта сделка.
А еще есть такой вариант, более сложный, но достаточно симпатичный:
Мне сложный не нужно. Я еще не кодо-профи )))
Да итак код будет внесколько тысяч строк. Не хочется накручивать еще одну тысячу )))
Спасибо! Буду значит разбираться в OBJ_TEXT если простых вариантов не поступит :)
Буду значит разбираться в OBJ_TEXT если простых вариантов не поступит :)
Это самый простой вариант. Проще некуда.
Кажется есть чуть попроще вариант - в OrderSend() указать цвет, тогда в месте открытия ордера появится графический объект в маленькой стрелочки (как в тестере), а у него будет тултип с комментом. Есть в этом варианте свои преимущества - график на загромождается.
Кажется есть чуть попроще вариант - в OrderSend() указать цвет, тогда в месте открытия ордера появится графический объект в маленькой стрелочки (как в тестере), а у него будет тултип с комментом. Есть в этом варианте свои преимущества - график на загромождается.
Ешкит кот!!!
Говорил же что глаз замылился вчера )))
Ведь при наведении мышой на стрелочку у меня во всплывашке есть в инфе тот самый коммент, который вчера прописал в OrderSend'е.
Уууууупппсссс ))))
Вариант. И график не загромождается. Никогда ни разу не наводил на эту стрелку ))) Открыли для меня "Америку"
ВСЕМ спасибо за уделенное внимание.
И за "споры" ))))
Он также отображается в списке открытых/закрытых ордеров. Если не отображается, то его нужно просто включить: ПКМ на списке ордеров, в открывшемся списке поставить галочку в поле "Комментарии".