Отображение номера условия, по которому была открыта сделка - страница 2
да, но не совсем. Comment выводит инфо в верх экрана (левый угол). Если одновременно будет открыто 30 или даже 10 ордеров? Не вариант :)
В комментарий ордера.
Но как? Наверно я не то делаю что-то, раз у меня коммент показывается в верхнем левом углу окна графика.
Что я делаю:
{
OrderSend(…..);
Comment("бла-бла-бла");
return;
}
Не?
В OrderSend() параметры гляньте.
Коммент который м/у TP и магиком?
не показывает его вообще нигде? Никогда не понимал зачем это поле нужно.
Пишу в кавычках сам коммент, т.е. получается: OrderSend(….., TP , "comment#1", magic, …..);
На нобелевского лауреата никогда не претендовал, но и на дуболома вроде тоже не.
Хотяяяя )))))
Точно, так и думал, что сейчас сразу появятся кадры которые начнут о том что комментарий это так ужасно.
Сам лично ты сколько ДЦ видел которые трут комментарии?
К тому же в данном случая функция комментария исключительно информационная.
Я не против общения на ты, но как-то ты сам возмущался. Проехали. На ты более дружелюбно.
Дмитрий, я не говорил, что это ужасно. И не работал с такими ДЦ, но если люди говорят что такие есть, то на это надо обратить внимание и к этому надо быть готовым. И даже если не затирает, а только дописывает, то обязательно использование функции поиска подстроки, а это, хоть и не такие большие, но всё-же задержки. А во вторых, наши сообщения были размещены почти одновременно. Когда я начал писать своё, твоего ещё небыло. Выходит, что я не появился в ответ на твоё мнение, а высказался самостоятельно.
На нобелевского лауреата никогда не претендовал, но и на дуболома вроде тоже не.
Хотяяяя )))))
