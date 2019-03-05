Отображение номера условия, по которому была открыта сделка - страница 2

Andrey Pereverzev:

да, но не совсем. Comment выводит инфо в верх экрана (левый угол). Если одновременно будет открыто 30 или даже 10 ордеров? Не вариант :)

В комментарий ордера.
 
Artyom Trishkin:
В комментарий ордера.

Но как? Наверно я не то делаю что-то, раз у меня коммент показывается в верхнем левом углу окна графика.

Что я делаю:

{

OrderSend(…..);

Comment("бла-бла-бла");

return;

}

Не?

 
Andrey Pereverzev:

Но как? Наверно я не то делаю что-то, раз у меня коммент показывается в верхнем левом углу окна графика.

Что я делаю:

OrderSend(…..);

Comment("бла-бла-бла");

return;


Не?

В OrderSend() параметры гляньте.
 
Artyom Trishkin:
В OrderSend() параметры гляньте.

Коммент который м/у TP и магиком? 

не показывает его вообще нигде? Никогда не понимал зачем это поле нужно.

Пишу в кавычках сам коммент, т.е. получается: OrderSend(….., TP , "comment#1", magic, …..);

 

На нобелевского лауреата никогда не претендовал, но и на дуболома вроде тоже не.

Хотяяяя )))))

 
Dmitry Fedoseev:

Точно, так и думал, что сейчас сразу появятся кадры которые начнут о том что комментарий это так ужасно.

Сам лично ты сколько ДЦ видел которые трут комментарии?

К тому же в данном случая функция комментария исключительно информационная.

Я не против общения на ты, но как-то ты сам возмущался. Проехали. На ты более дружелюбно.

Дмитрий, я не говорил, что это ужасно. И не работал с такими ДЦ, но если люди говорят что такие есть, то на это надо обратить внимание и к этому надо быть готовым. И даже если не затирает, а только дописывает, то обязательно использование функции поиска подстроки, а это, хоть и не такие большие, но всё-же задержки. А во вторых, наши сообщения были размещены почти одновременно. Когда я начал писать своё, твоего ещё небыло. Выходит, что я не появился в ответ на твоё мнение, а высказался самостоятельно.

 
Alexey Viktorov:

Я не против общения на ты, но как-то ты сам возмущался. Проехали. На ты более дружелюбно.

Дмитрий, я не говорил, что это ужасно. И не работал с такими ДЦ, но если люди говорят что такие есть, то на это надо обратить внимание и к этому надо быть готовым. И даже если не затирает, а только дописывает, то обязательно использование функции поиска подстроки, а это, хоть и не такие большие, но всё-же задержки. А во вторых, наши сообщения были размещены почти одновременно. Когда я начал писать своё, твоего ещё небыло. Выходит, что я не появился в ответ на твоё мнение, а высказался самостоятельно.

в споре рождается истина. Нигде более :)
 
Andrey Pereverzev:

На нобелевского лауреата никогда не претендовал, но и на дуболома вроде тоже не.

Хотяяяя )))))

 
Andrey Pereverzev:
в споре рождается истина. Нигде более :)

В споре рождается только ссора и ничего более!!!

Истина может родится исключительно в дружественной дискуссии или диалоге.

 
Alexey Viktorov:

В споре рождается только ссора и ничего более!!!

Истина может родится исключительно в дружественной дискуссии или диалоге.

Это уж у кого как: кто-то к истине движется, а кто-то никогда не воспринимает чужую мысль, противоречащую собственной.

Как многогранен русский язык и как много смысла порой заключено в одном слове )))

Срулили не туда


ПыСы:

Виды спора


