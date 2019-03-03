Альтернатива памм-счетам ? что лучше - страница 2

Farkhat Guzairov:

Согласен с вами. 

Лично я, как жаждущий прямого контакта с рынком выбрал бы сигнал, в ином случае ПАММ. 

ПАММ в 90 % случаев шарик, пирамидка. Ибо очень сложно Торговать , когда инвестиции то приходят, то их снимают. Это очень сложно
 
Farkhat Guzairov:

Никто вам ничего не должен :), не питайте себя иллюзией, ПАММ так же подвержен краху, как ваш собственный счет.

Да-да... Я знаю, владельцы ПАММОв даже иметь МПХ не должны. Но, тем не менее, они заинтересованы получать прибыль на РЕАЛЬНОЙ торговле. А крах - к этому никакого отношения не имеет. А уж мой собственный счет - и вовсе никак не может слиться. Он может быть в просаде, но никак не в сливе.

 
Vladimir Baskakov:
Никаких проблем. Прекрасно все торгуется. Если не "открываться на всю катлету", а выставлять малый риск - приход и уход инвестиций - большой роли не играет.

Georgiy Merts:

Ну когда у тебя появятся инвесторы мы и посмотрим 
 
Georgiy Merts:

Да-да... Я знаю, владельцы ПАММОв даже иметь МПХ не должны. Но, тем не менее, они заинтересованы получать прибыль на РЕАЛЬНОЙ торговле. А крах - к этому никакого отношения не имеет. А уж мой собственный счет - и вовсе никак не может слиться. Он может быть в просаде, но никак не в сливе.

:) очень рад слышать это!

Почему бы вам не замониторить (сигнал) ваш счет, возможно получите дополнительную прибыль от подписчиков или постоянные доливки не способствуют должному профиту?

 
Georgiy Merts:

Что значит?

Ваш капитал 1000, инвесторы приходят со 100 и один с 20 000. Входите в рынок как всегда на 2% от депозита. Самый крупный инвестор решил забрать капитал в 20 000.

Какая ваша просадка и риск?

 

Почему не рассматривается Доверительное Управление ( ДУ ) для Инвестора ?...

Во всех смыслах , это надежнее, чем ПАММ или Сигналы...

 
Anastasia Vasilenko:
да да кроме Альпов есть еще ресурс ?
Дарвинекс конечно.
 
Anastasia Vasilenko:
Что лучше для инвестора памм-счет или сигнал ?

Если выберите сигнал, первое на что надо обратить внимание так это на Средства:

Данный скрин ничем не примечателен за исключение одного, на нем отсутствую просадки, если вы найдете такой сигнал и он будет прибыльным то думаю стоит его изучить как следует. Обычно такой трейдер интрадейщик с моей точки зрения самый правильный подход в торговле.

Ну и второе на что следует обратить внимание, так это на доливки, если они присутствуют то результат этого сигнала достаточно вариантный и если вы так же готовы постоянно доливать свои средства, чтобы прожить очередную пересидку, то вперед и с песней. См. ниже:


 

Я тут по теме полазил по форуму и нашел упоминание о Тарасе Гончаре, посмотрел его ролик, на удивление услышал подтверждение своих слов в подходе к выбору сигнала(первые 5-10 минут).


