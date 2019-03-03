Альтернатива памм-счетам ? что лучше - страница 2
Согласен с вами.
Лично я, как жаждущий прямого контакта с рынком выбрал бы сигнал, в ином случае ПАММ.
Никто вам ничего не должен :), не питайте себя иллюзией, ПАММ так же подвержен краху, как ваш собственный счет.
Да-да... Я знаю, владельцы ПАММОв даже иметь МПХ не должны. Но, тем не менее, они заинтересованы получать прибыль на РЕАЛЬНОЙ торговле. А крах - к этому никакого отношения не имеет. А уж мой собственный счет - и вовсе никак не может слиться. Он может быть в просаде, но никак не в сливе.
ПАММ в 90 % случаев шарик, пирамидка. Ибо очень сложно Торговать , когда инвестиции то приходят, то их снимают. Это очень сложно
Никаких проблем. Прекрасно все торгуется. Если не "открываться на всю катлету", а выставлять малый риск - приход и уход инвестиций - большой роли не играет.
:) очень рад слышать это!
Почему бы вам не замониторить (сигнал) ваш счет, возможно получите дополнительную прибыль от подписчиков или постоянные доливки не способствуют должному профиту?
Что значит?
Ваш капитал 1000, инвесторы приходят со 100 и один с 20 000. Входите в рынок как всегда на 2% от депозита. Самый крупный инвестор решил забрать капитал в 20 000.
Какая ваша просадка и риск?
Почему не рассматривается Доверительное Управление ( ДУ ) для Инвестора ?...
Во всех смыслах , это надежнее, чем ПАММ или Сигналы...
да да кроме Альпов есть еще ресурс ?
Что лучше для инвестора памм-счет или сигнал ?
Если выберите сигнал, первое на что надо обратить внимание так это на Средства:
Данный скрин ничем не примечателен за исключение одного, на нем отсутствую просадки, если вы найдете такой сигнал и он будет прибыльным то думаю стоит его изучить как следует. Обычно такой трейдер интрадейщик с моей точки зрения самый правильный подход в торговле.
Ну и второе на что следует обратить внимание, так это на доливки, если они присутствуют то результат этого сигнала достаточно вариантный и если вы так же готовы постоянно доливать свои средства, чтобы прожить очередную пересидку, то вперед и с песней. См. ниже:
Я тут по теме полазил по форуму и нашел упоминание о Тарасе Гончаре, посмотрел его ролик, на удивление услышал подтверждение своих слов в подходе к выбору сигнала(первые 5-10 минут).