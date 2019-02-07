Как описать торговый канал? - страница 3

Распознать -- статистически. Например http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html
 

Способов немерено:

1. Просто ширина канала в пунктах - максимальное значение за N баров мину минимальное должно быть меньше заданного значения в пунктах или ATR умноженного на коэффициент (период ATR побольше, что бы суточные колебания не влияли). Но тут не учитывается наличие или отсутствие колебаний цены внутри канала, а наверно надо.

2. Коэффициент B от линейной регрессии должен быть меньше заданного значения в пунктах (или тоже относительно ATR). Но здесь тоже не учитывается колебания.

3. Если надо учесть колебания - добавить проверку вертикально-горизонтального фильтра (VHF). А можно попробовать и только один VHF использовать. 

4. Просто точки смены направления МА.

 
multiplicator:
то есть развороты зигзага смотрим на этом участке,
и анализируем верхние развороты и нижние?

Да, задачка при раздельной обработке восходящих и нисходящих движений (особенно коротких) решается очень просто. Значительно сложнее взять (полностью!) продолжительные движения. 

 
Dmitry Fedoseev:

могут же быть и широкие каналы

Dmitry Fedoseev:
Но тут не учитывается наличие или отсутствие колебаний цены внутри канала, а наверно надо.

можно смотреть сколько раз цена пересекла среднюю.

 
коэффициент stdev? опять вы считаете , что канал должен быть узким.

 
где можно почитать об VHF в трейдинге?

 
то есть , точки смены направления более быстрой ма? и что потом с этими точками делать?
 

В любой рыночной ситуации присутствует множество каналов.

Всё зависит от выбранного диапазон цены или времени. Короче ТФ.

На рассматриваемом ТФ нам интерес представляют последние. 

Каналы можно увидеть как один так и несколько одновременно. Потому что торговля ведется в двух направлениях.

От сюда возникают каналы и вверх и вниз. При равновесном состоянии поялчется еще один горизонтальный канал. Все называют флет.

Надо учитывать, что каналы вверх и вниз при этом не исчезают. На них никто не обращает внимания, кроме меня)))

Вот маленький пример. Зеленый горизонтальный канал или флет. И вниз красный. Силу может показать и канал вверх.

Зависит от ситуации.

14EURGBPH1

 
multiplicator:

коэффициент stdev? опять вы считаете , что канал должен быть узким.

Нет не stdDev, а коэффициент B линейной регрессии - он определяет наклон. 

Если ширина канала не важна, то VHF хватит.

 
multiplicator:

где можно почитать об VHF в трейдинге?

В гугле "vertical horizontal filter". Вообще здесь в кодабазе есть индикатор.

