Как описать торговый канал? - страница 3
Способов немерено:
1. Просто ширина канала в пунктах - максимальное значение за N баров мину минимальное должно быть меньше заданного значения в пунктах или ATR умноженного на коэффициент (период ATR побольше, что бы суточные колебания не влияли). Но тут не учитывается наличие или отсутствие колебаний цены внутри канала, а наверно надо.
2. Коэффициент B от линейной регрессии должен быть меньше заданного значения в пунктах (или тоже относительно ATR). Но здесь тоже не учитывается колебания.
3. Если надо учесть колебания - добавить проверку вертикально-горизонтального фильтра (VHF). А можно попробовать и только один VHF использовать.
4. Просто точки смены направления МА.
то есть развороты зигзага смотрим на этом участке,
и анализируем верхние развороты и нижние?
Да, задачка при раздельной обработке восходящих и нисходящих движений (особенно коротких) решается очень просто. Значительно сложнее взять (полностью!) продолжительные движения.
могут же быть и широкие каналы
Но тут не учитывается наличие или отсутствие колебаний цены внутри канала, а наверно надо.
можно смотреть сколько раз цена пересекла среднюю.
коэффициент stdev? опять вы считаете , что канал должен быть узким.
где можно почитать об VHF в трейдинге?
В любой рыночной ситуации присутствует множество каналов.
Всё зависит от выбранного диапазон цены или времени. Короче ТФ.
На рассматриваемом ТФ нам интерес представляют последние.
Каналы можно увидеть как один так и несколько одновременно. Потому что торговля ведется в двух направлениях.
От сюда возникают каналы и вверх и вниз. При равновесном состоянии поялчется еще один горизонтальный канал. Все называют флет.
Надо учитывать, что каналы вверх и вниз при этом не исчезают. На них никто не обращает внимания, кроме меня)))
Вот маленький пример. Зеленый горизонтальный канал или флет. И вниз красный. Силу может показать и канал вверх.
Зависит от ситуации.
коэффициент stdev? опять вы считаете , что канал должен быть узким.
Нет не stdDev, а коэффициент B линейной регрессии - он определяет наклон.
Если ширина канала не важна, то VHF хватит.
где можно почитать об VHF в трейдинге?
В гугле "vertical horizontal filter". Вообще здесь в кодабазе есть индикатор.