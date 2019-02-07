Как описать торговый канал?
Нужно разрешить советнику торговать, только когда цена рисует горизонтальный торговый канал.
Как мне описать канал.
Посмотрите на картинку и попробуйте ее описать.
Так, чтобы это можно было переложить на машинный код.
Ээ. Так не пойдёт. Сначала вы обозначьте границы канала.
"А за поворотом снова поворот"
А за поворотом снова что-то ждет кого-то.
обучаем пройти повороты
В кодобазе опубликован индикатор - Polynomial Regression - этот алгоритм можно взять за основу..., там можно задать разные каналы...
обучаем пройти повороты
Хороший ролик.
Показывает, что обучается только на неизменном треке.
Достаточно немного изменить трек на любом участке и всё пропало. Начинай обучение сначала.
На рынках изменение происходит с каждым тиком. По старому треку сможет проехать, новый тик надо обучать))
Как мне описать канал.
Малый наклон центральной линии регрессии + малое стандартное отклонение.
Пользователю нужно задать две прямые с помощью графических инструментов метатрейдера. Одна прямая будет описываться функцией y = k*x + b1, вторая — функцией y = k*x + b2. Угловые коэффициенты k в обеих прямых одинаковые, поскольку обе прямые параллельны.
Как только цена уходит за пределы этих двух прямых на расстояние более, чем 20 старых пунктов, — открываем сделку.
