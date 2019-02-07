Как описать торговый канал?

Нужно разрешить советнику торговать, только когда цена рисует горизонтальный торговый канал.

Как мне описать канал.

Посмотрите на картинку и попробуйте ее описать.

Так, чтобы это можно было переложить на машинный код.

 
multiplicator:
Ээ. Так не пойдёт. Сначала вы обозначьте границы канала. 

 

uлu Tак



 
 
uлu Tак



"А за поворотом снова поворот"

А за поворотом снова что-то ждет кого-то.

 

обучаем пройти повороты 


 
В кодобазе опубликован   индикатор - Polynomial Regression - этот алгоритм можно взять за основу..., там можно задать разные каналы...

 
обучаем пройти повороты 


Хороший ролик.

Показывает, что обучается только на неизменном треке.

Достаточно немного изменить трек на любом участке и всё пропало. Начинай обучение сначала. 

На рынках изменение происходит с каждым тиком. По старому треку сможет проехать, новый тик надо обучать)) 

 
Как мне описать канал.

Малый наклон центральной линии регрессии + малое стандартное отклонение

 
Можно обработать как последовательность восходящих и нисходящих трендов соответствующей продолжительности
 

Пользователю нужно задать две прямые с помощью графических инструментов метатрейдера. Одна прямая будет описываться функцией y = k*x + b1, вторая — функцией y = k*x + b2. Угловые коэффициенты k в обеих прямых одинаковые, поскольку обе прямые параллельны.

Как только цена уходит за пределы этих двух прямых на расстояние более, чем 20 старых пунктов, — открываем сделку.

