Как описать торговый канал? - страница 4
В любой рыночной ситуации присутствует множество каналов.
нужно смотреть за период N
Нужно разрешить советнику торговать, только когда цена рисует горизонтальный торговый канал.
Как мне описать канал.
Посмотрите на картинку и попробуйте ее описать.
Так, чтобы это можно было переложить на машинный код.
В вашем случае для машинной обработки надо найти максимальное значение цены и минимальное за указанный период, отступить на нужное расстояние, например 2-3 спреда, и у вас получатся торговый канал с тонкими линиями и зоны покупки продажи.
Но выход за линии не гарантирует возвращение цены в канал. Люди больше всего теряют именно на горизонтальных каналах.
Еще мне не интересно видеть такой готовый горизонтальный канал.
Важно знать когда он появится, уметь предсказать.
Это невозможно.
)))
Программно без вопросов определяется.
Глядя на чистый график я тоже не определю.
ну да, это если есть канал. а если на рынке сейчас там ГСБ какое-то?
как советник научить распознавать, что сейчас цена находится в канале? какими характеристиками он обладает?
неплохие, на оптимизируемом периоде. а если на другом периоде проверять - то так себе..