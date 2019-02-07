Как описать торговый канал? - страница 4

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

В любой рыночной ситуации присутствует множество каналов.

нужно смотреть за период N

 
multiplicator:
Нужно разрешить советнику торговать, только когда цена рисует горизонтальный торговый канал.

Как мне описать канал.

Посмотрите на картинку и попробуйте ее описать.

Так, чтобы это можно было переложить на машинный код.

В вашем случае для машинной обработки надо найти максимальное значение цены и минимальное за указанный период, отступить  на нужное расстояние, например 2-3 спреда, и у вас получатся торговый канал с тонкими линиями и зоны покупки продажи.

Но выход за линии не гарантирует возвращение цены в канал. Люди больше всего теряют именно на горизонтальных каналах. 

d2

Еще мне не интересно видеть такой готовый горизонтальный канал.

Важно знать когда он появится, уметь предсказать. 

15_EURUSD

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Важно знать когда он появится, уметь предсказать. 

Это невозможно.

 
tradeonlydemo:

Это невозможно.

)))

Программно без вопросов определяется.

Глядя на чистый график я тоже не определю.

 
multiplicator:
ну да, это если есть канал. а если на рынке сейчас там ГСБ какое-то?

как советник научить распознавать, что сейчас цена находится в канале? какими характеристиками он обладает?
Это другой вопрос. А исходный вопрос был: "Есть канал, как лучше нарисовать?"
 
multiplicator:

неплохие, на оптимизируемом периоде. а если на другом периоде проверять - то так себе..

Оптимизируйте везде.
1234
Новый комментарий