Слева направо. 1, 2 и 3 да, 4 нет, от нее следующая, и между 2 и 3 есть нужная свеча. Немного подкорректировал ваш скрин.
Ясно, не ясно почему 4 не правильная, и почему между 2 и 3 есть нужная свеча, она ведь не импульсная.(?)
В целом, это то, что сам пробовал закодить для себя, но попытки не увенчались успехом.
Как это описать программисту ... только в картинках и по-больше, ну и показывать аналогичные свечи, но не импульсные. Сложно всё
Перед 4 нет восходящих свечей. а между 2 и 3, т.е. моя 3, она подходит под все критерии, после восходящих, большое тело, маленькие тени.
А почему не увенчались, сложность в формулировке или в кодировании? Думаю если осилить первое, то со вторым будет проще
Ну как-бы Я писал себе, поэтому с формулировкой проблем не было. Может пошёл не по тому пути, но цеплялись или "левые" свечи, или были пропуски. Это кстати та система, что торгую руками, но закодить не получается. Вся проблема именно в кодировании сигнала, то есть, выявлению правильных импульсов, в них нет никакой закономерности, он может быть сразу, а может и не быть 2-3 сессии.
Попробуйте поискать, может кто знает логику кодирования таких моментов
P.S. Добавлю, что кодировал вот это:
Вот я тоже понимаю что это нужный сигнал, а это нет. Но все формулировки получаются очень корявыми.
А где искать, здесь? Вот пробую.
На фрилансе? Как вариант, но боюсь это будет примерно тоже самое.
На сторонних форумах? Чем они отличаются от этого.
Логику с хаями я понял
На сторонних форумах полно прогеров не участников этого ресурса. Минус в том, что без денег никто не будет писать, ну а отправите деньги, то есть шанс больше не увидеть ни прогера, ни денег.
Фриланс чем хорош, что защищены ваши права, но при условии, что правильно составите задание, а как его правильно составить, этого даже Я не знаю, хотя с системой знаком на все 101%
Составите не верное задание - получите не верную программу и оспорить ничего не сможете.
Палка в двух концах.P.S. Добавлено. Я такое ТЗ составлял-бы только в картинках с правильными и с не правильными свечами, и картинок приложил-бы на менее 5 штук с лонговыми и шортовыми свечами.
Слева направо. 1, 2 и 3 да, 4 нет, от нее следующая, и между 2 и 3 есть нужная свеча. Немного подкорректировал ваш скрин.
Минус в том, что без денег никто не будет писать, ну а отправите деньги, то есть шанс больше не увидеть ни прогера, ни денег.
Вы о советнике или о формулировке импульса? На бесплатный советник я и не рассчитываю, а если про формулировку, то я думаю если это что то и стоит, то гораздо меньше репутации и и порчи кармы.
Фриланс чем хорош, что защищены ваши права, но при условии, что правильно составите задание, а как его правильно составить, этого даже Я не знаю, хотя с системой знаком на все 101%
Буду как то пробовать, отступать уже поздно.
Скрины я конечно приложу в ТЗ, только как бы не получилось что программист логику поймет тоже только на словах.
Похоже на то, что предыдущий бар (X) пробил highest high (или фрактал) за N периодов, а следующий за ним - обозначенный стрелкой - закрылся выше хая X.
Фракталов может быть пробито несколько, но сигнальной свечи при этом может и не быть.
Вы о советнике или о формулировке импульса? На бесплатный советник я и не рассчитываю, а если про формулировку, то я думаю если это что то и стоит, то гораздо меньше репутации и и порчи кармы.
Буду как то пробовать, отступать уже поздно.
Скрины я конечно приложу в ТЗ, только как бы не получилось что программист логику поймет тоже только на словах.
Я писал всё что касается самого поиска импульса, если будет запрограммирован правильный алгоритм поиска импульсных свечей, то советник можно будет написать за 15-20 минут. Но себе Я пробовал писать в виде индикатора.
Отбирайте исполнителей тщательно, а то имеется тенденция сначала выиграть тендер и получить задание, а уж потом оценивать свои силы. Я считаю что вы не хотите оказаться в такой ситуации)
Фракталов может быть пробито несколько, но сигнальной свечи при этом может и не быть.
Это не сигнальная, это пробойная. А сигнальные, помеченные стрелкой - следующие за ней, здоровые и закрываются выше хая пробойной (кроме первой стрелки, там это правило не сработает).