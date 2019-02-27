Помогите сформулировать - страница 2

Максим:

Примерно так

Из картинок непонятно совсем ничего. Для программирования нужны четкие критерии и описать их нужно все, иначе вам сделают совсем не то что нужно. 
Нарисуйте детальнее, где начало, середина и где конец импульса и побольше ситуаций, попробуем критерии определить.
Задача не так проста, как может показаться. Формальзация условий очень важный этап.
 
Максим:

Я понял что надо объяснять точно, Но тогда это превратится в целый список настроек, допустим один и тот же размер на каждом инструменте и в разное время будет говорить о разном, например днем это рабочее движение цены, а ночью это уже повышенная волатильность. 

Всё верно. Значит придётся указывать списком, или можно придумать некоторую зависимость условного размера от времени в виде функции, что тоже будет точно. Вариантов много.
 
Alexey Volchanskiy:

Увы, я по этим картинкам не понял, что такое импульс и каковы его критерии. Видна только большая свечка.

По сути, за несколькими восходящими идет еще одна восходящая, но тело большего размера чем у предыдущих, и если это восходящий импульс, то верхняя тень очень маленькая либо ее вообще нет. Я понимаю, что это очень грубое объяснение, в ТЗ хочется описать подобную рыночную ситуацию более грамотно и лаконично.

 
Заметьте, всё предлагают разные варианты, и они все будут давать разный немного результат. Какой вам реально нужен, программист по двум картинкам не может узнать. А потом программист виноват, потому что вот тут немного не так работает, виноват, потому что не является телепатом.
 

Индикатор Force заточен под ловлю импульсов. Посмотрите может он подойдет - при пересечении какого-то уровня вверх - импульс вверх, при пересечение этого же отрицательного уровня вниз - импульс  вниз.

Еще вариант - большая свеча. А большая она или маленькая проверяется относительно ATR. Если период ATR большой, то вполне приемлемо.

Еще вариант - линия ADX, пересечение уровня.

Вариантом много. Если ни один из не подходит, формулируйте свои правила.

 
Maxim Romanov:
В моем понимании, самим импульсом является самая последняя свеча, на которую указывает стрелочка. Но эта свеча, должна идти после нескольких восходящих, т.е. по сути начало импульса это восходящие свечи меньшего размера, а конец импульса, который как раз нам и нужен, это последняя свеча

 
Aliaksandr Hryshyn:
Вот как раз что бы потом не обвинять программиста в неправильном понимании моих слов, я и хочу сформулировать ТЗ так, что бы не было второго варианта интерпретации. 

Как раз именно за этой помощью я и обратился.

 
Максим:

По изображениям видно, что "ваш" импульс - выброс цены относительно предыдущих свечей, так сказать перехай. Это сложно описать, потому что под эту категорию можно отнести и предыдущие выбросы.

Отметил 4 свечи, эти свечи вы имели в виду?


 
Dmitry Fedoseev:

Индикатор заточен под ловлю импульсов. Посмотрите может он подойдет - при пересечении какого-то уровня вверх - импульс вверх, при пересечение этого же отрицательного уровня вниз - импульс  вниз.

Еще вариант - большая свеча. А большая она или маленькая проверяется относительно ATR. Если период ATR большой, то вполне приемлемо.

Еще вариант - линия ADX, пересечение уровня.

Вариантом много. Если ни один из не подходит, формулируйте свои правила.

Спасибо. попробую посмотреть предложенные варианты

 
Vitaly Muzichenko:

Слева направо. 1, 2 и 3 да, 4 нет, от нее следующая, и между 2 и 3 есть нужная свеча. Немного подкорректировал ваш скрин.

