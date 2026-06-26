Результат оптимизации != Одиночному тесту по результатам оптимизации. - страница 4
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По опыту - основной причиной такого "косяка" может быть запись/чтение информации в файл или БД.
https://www.mql5.com/ru/forum/353588
Заявлять, что причина основная - это вы слишком много на себя взяли. Если бы это было так, разработчики как-нибудь на это отреагировали. А так... костыльный там метод и, подозреваю, что это лишь одна из возможных причин, возможно даже не главная.
А что значит "по опыту"? У вас часто возникали такие траблы и вы их все именно тем способом решили?
Или это у вас просто фигура речи такая?
Вы точно понимаете слово "факты"?
Тогда почему занимаетесь бесполезным сотрясанием воздуха вместо того, чтобы сразу начать с технических доказательств?
Ренат, я "официальное" обращение запостил в другой ветке (когда этой еще не нашел), здесь же я просто обратился к собрату по несчастью и сделал это в шутливой форме, а вы на меня второй раз набрасываетесь ни за что. Я ведь спросил что и куда надо предоставить, а вы... Явно проявляете эмоций больше меня, а куда обратиться не ответили.
Для меня, например, то, что одни прогоны совпали с оптимизацией, а другие, из этой же оптимизации, НЕ совпали- есть ФАКТ. Код один, параметры внутри одной оптимизации тоже ГАРАНТИРОВАННО одни (если их кто и меняет, то не я), а результаты совпадают с одиночными прогонами грубо через один....Подчеркиваю - в одной оптимизации! И совпадения, и расхождения.
Допускаю, что для специалистов это не факт, тогда еще раз спрашиваю: какие и куда предоставить "технические доказательства"?
Ренат, я "официальное" обращение запостил в другой ветке (когда этой еще не нашел), а здесь я просто обратился к собрату по несчастью, а вы на меня второй раз набрасываетесь ни за что. Я ведь спросил что и куда надо предоставить, а вы... Явно проявляете эмоций больше меня, а куда обратиться не ответили.
Для меня, например, то, что одни прогоны совпали с оптимизацией, а другие, из этой же оптимизации, НЕ совпали- есть ФАКТ. Код один, параметры внутри одной оптимизации тоже ГАРАНТИРОВАННО одни (если их кто и меняет, то не я), а результаты....
Допускаю, что для специалистов это не факт, тогда еще раз спрашиваю: какие и куда предоставить "технические доказательства"?
1. Открытый код
2. Полное описание параметров теста (обе вкладки из тестера стратегий)
3. Полные лог-файлы.
4. Сервер, символ - их параметры.
5. Как проверяли, что получили и что по Вашему не так.
6. Билд терминала, тип и название операционной системы, память диск (это берется из Журнала после перезапуска терминала).
Спасибо! Скажу программисту, он соберет "посылочку", если не будет против отдать свой код.
Но и вы не сказали куда отправлять. Не здесь же это выкладывать?
Спасибо! Скажу программисту, он соберет "посылочку", если не будет против отдать свой код.
Но и вы не сказали куда отправлять. Не здесь же это выкладывать?
Это технический форум и именно поэтому Все решается на форуме. И только на форуме. Сказали "А" - теперь говорите "Б". В противном случае с Вашей стороны это будет похоже на сотрясание воздуха.
....
А что значит "по опыту"? У вас часто возникали такие траблы и вы их все именно тем способом решили?
....
Не часто. Но эту ветку я и начал именно потому, что возникла эта проблема.
А проблема возникла именно из-за использования общей папки для файлов (чтение/запись с флагом FILE_COMMON).
Это технический форум и именно поэтому Все решается на форуме. И только на форуме. Сказали "А" - теперь говорите "Б". В противном случае с Вашей стороны это будет похоже на сотрясание воздуха.
Вы тут хозяин - ваша воля считать как вам угодно, но я уверен, что программист этот код в открытый доступ на форуме не выложит. За этим кодом 10+ лет работы и создавался он не для подарка широкой публике. Техподдержке, за её заслуги - еще можно подумать, а любому желающему... Да и не только программист, думаю, что любому человеку это не по душе.
Полагаю, форумчане меня точно поймут и простят, а вы... Ну, извините за беспокойство.
Не часто. Но эту ветку я и начал именно потому, что возникла эта проблема.
А проблема возникла именно из-за использования общей папки для файлов (чтение/запись с флагом FILE_COMMON).
Теперь понял, спасибо. Правда ТАМ я не очень понял как всё решилось, но отправлю туда программиста - надеюсь, разберется. Может и у нас та же беда.
По крайней мере попробовать/исключить точно стоит. Еще раз спасибо!
Коллеги, как я понял изо всего найденного на форуме, данный косяк проявляется только в связи с некорректной инициализацией глобальных переменных советника (если их значение на следующий прогон оптимизации остаётся из предыдущего), либо он использует какие то графические объекты, параметры которых не считываются при оптимизации, либо если используется запись/чтение из файла (в некоторых ситуациях).
Если с этим всё хорошо, то какая ещё может быть причина возникновения такой ситуации?
Один раз поймал причину. Не знаю, точно ли в ней было дело. Но пока шла оптимизация, изменились процентные ставки, и соответственно, своп. Если для тестирования своп берётся текущий, актуальный на данный момент, то такая ситуация вполне реальна. При оптимизации он был один, при тестировании стал другой.
Но вот последняя оптимизация началась в субботу вечером, а закончилась в воскресенье. Ни о каком изменении свопа речи быть не может. Но результаты единичного прогона очень сильно не совпадают с соответствующей строчкой оптимизации. И такое происходит периодически при оптимизации одного и того же советника. Бывает что всё совпадает, бывают сильные различия. На небольшие я уже и внимания не обращаю. Разницу в 1-2 сделки списываю на погрешности. Хотя и так не должно быть.
Учитывая, как часто это происходит с различными советниками, и сколько об этом уже разговоров разговаривали, может разработчикам стоит обратить пристальное внимание на эту проблему. А не списывать всё на неправильный код советника.
Случайно попали на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования, а не оценки.
Случайно наткнулся на эту ветку и с удивлением узнал, что бывают "неполноценные" проходы. Можно подробнее, почему они возникают, и как с ними бороться? А то у меня тоже часть результатов оптимизации не совпадают с их одиночным прогоном. Перекомпиляцию не делал, параметры не менял. Прогнал генетическую оптимизацию 2 раза подряд. Символ кастомный, свопы нулевые.
Билд 5833. Настройки:
Причем заметил, что у проходов с пустым полем в колонке "Проход", результаты совпадают, а остальные - "неполноценные".