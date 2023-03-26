Результат оптимизации != Одиночному тесту по результатам оптимизации. - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
khorosh:

Подтверждаю, из-за генетического алгоритма может быть разница. Если 2 раза провести генетическую оптимизацию, то полученные результаты  могут различаться.

Речь не об этом.

Я вот только что завершил ген. оптимизацию другого советника с намного большим числом входных параметров и более сложной логикой работы. Так вот. При запуске из оптимизатора одиночного теста результаты совершенно одинаковые!

Сейчас запустил оптимизацию совы, с которой начал эту ветку. Посмотрю что будет на сей раз...

[Удален]  
Nikolay Ivanov:


 не стратегия меняется, а факторы, которые влияют на стратегию меняются.. Например, оптимизация заточена под скорость и из нее некоторые функции вырезаны, если ваша стратегия использует эти функции, то получается различие.. 

Где можно узнать какие функции вырезаются?

 
Сергей Таболин:

Речь не об этом.

Я вот только что завершил ген. оптимизацию другого советника с намного большим числом входных параметров и более сложной логикой работы. Так вот. При запуске из оптимизатора одиночного теста результаты совершенно одинаковые!

Сейчас запустил оптимизацию совы, с которой начал эту ветку. Посмотрю что будет на сей раз...

Случайно попали на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования, а не оценки. Сделайте выборку больше. 

[Удален]  
Ihor Herasko:

Случайно попали на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования, а не оценки. Сделайте выборку больше. 

Значит я офигенно везучий ))) До сих пор регулярно попадать "на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования" - это что-то ))))))

 
Сергей Таболин:

Где можно узнать какие функции вырезаются?


 в одном месте эта инфа не написана, только везде кусками.. например все что связано с графическими объектами(значки, линии, каналы итд..), в оптимизации их нет, поэтому если стратегия их использует, то.. вот и причина

[Удален]  
Nikolay Ivanov:


 в одном месте эта инфа не написана, только везде кусками.. например все что связано с графическими объектами(значки, линии, каналы итд..), в оптимизации их нет, поэтому если стратегия их использует, то.. вот и причина

Не подходит. Никаких графических объектов. Только индюки и разные формулы. Не сложные )))

 
Сергей Таболин:

Значит я офигенно везучий ))) До сих пор регулярно попадать "на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования" - это что-то ))))))

Реальных проходов довольно много. Вначале оптимизации их вообще в пределах 100%. Так что все в пределах теории вероятностей. А сейчас как раз тот случай, когда попали на несовпадение.

[Удален]  
Ihor Herasko:

Реальных проходов довольно много. Вначале оптимизации их вообще в пределах 100%. Так что все в пределах теории вероятностей. А сейчас как раз тот случай, когда попали на несовпадение.

Вчера ещё раз прогнал оптимизацию - результат тот же, плачевный.

Сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест совпал с данными оптимизации.

Сегодня запустил оптимизацию, дождался завершения, результат опять кривой. Запускал одиночный тест из разных уголков оптимизатора. Параметры в тестер передаются корректно.

Опять сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест  опять совпал с данными оптимизации. Но совпадают результаты только первой и второй строчки оптимизатора с результатами одиночных тестов. А дальше опять начинается разброд...

Что за чудеса?

 
Сергей Таболин:

Вчера ещё раз прогнал оптимизацию - результат тот же, плачевный.

Сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест совпал с данными оптимизации.

Сегодня запустил оптимизацию, дождался завершения, результат опять кривой. Запускал одиночный тест из разных уголков оптимизатора. Параметры в тестер передаются корректно.

Опять сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест  опять совпал с данными оптимизации. Но совпадают результаты только первой и второй строчки оптимизатора с результатами одиночных тестов. А дальше опять начинается разброд...

Что за чудеса?

Проверьте журнал и все результаты в отчете на наличие ошибок, я заметил, что после критической ошибки все расчеты прекращаются без удаления предыдущих результатов и тогда м.б. так что сделки в отчете есть а в количстве они не учитываются...


[Удален]  

Вот объясните мне тёмному.

Я так представляю оптимизацию:

  1. берём уникальный набор входных параметров
  2. проводим тест
  3. результаты записываем в строку оптимизации (ставим соответствие входным параметрам)
  4. повторяем 1-3 

Потом я выбираю нужную мне строку оптимизации, запускаю тест и должен получить результат аналогичный предыдущему тесту!

По крайней мере, из того что я читал об этом, я и делаю такое заключение.

Вопрос: почему у меня это не так? При том что параметры из оптимизации передаются верно. При том что все расчёты и принятие решений проводятся только на новом баре.

1234
Новый комментарий