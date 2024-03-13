Заказ советника под ключ или по частям? - страница 7
80 за все это тз? Ну ничего удивительного.
А что? Половина месячной зарплаты начинающего учителя.
Получается, нечего делать на форексе начинающим учителям (особенно гуманитариям, которые не в состоянии сами для себя написать код) :)
А вот насчет гуманитариев... самые лучшие техзадания от филологов.
худшие от экономистов кстати, по моему опыту =/
не ну мультивалютник с торговой панелью это не самое простое задание - писал както на основе доски (торговой панели советник), геморрой тот ещё, а доску под мт4 могу дать почти бесплатно - мне её заказчик дал как основу но в итоге так и не заплатил )))
Мдяяя...
Прочитал ТЗ. Вопросов больше чем ответов. Одно скажу, что от 350$ только разговаривать бы начал.
Мдяяя...
Вот это адекватный разговор )
Уважаемые коллеги, добрый день!
Прошу совета. Как у разработчиков так и у тех кто заказывает/заказывал советников.
Не так давно заказывал советник в основе которого пользовательский индикатор (тоже необходимо было разработать) и торговая панель для ручного открытия закрытия сделок (тоже нужно было разработать) в случае необходимости.
Проблема в следующем. Автор вроде с неплохой репутацией взялся за работу. Сразу возникло кучу вопросов по самой идеи (алгоритму) советника (хотя до заключения сделки несколько раз спрашивал, и автор отвечал что все понятно). Все вопросы обсудили, все разъяснено.
Далее был разработан предварительный образец советника, который соответствовал требованиям технического задания процентов на 30. Далее арбитраж и возврат средств в мою пользу.
Не вдаваясь в детали, хочу спросить-
проблема возникла по вине разработчика, который полагал что сделать работу на "тяп-ляп" будет приемлемо.
или
проблема возникла по причине того что я перенасытил техническое задание подробностями и объединил 3 процесса в один (1.советник; 2.индикатор на основе которого советник принимает решения; 3. торговая панель).
Ваш совет нужен для того что бы я повторно разместив заказ не встрял на 3 месяца, не получив при этом результата работ.
Заранее спасибо!
или был завален работой, так как хороший рейтинг)))
или очень низкая оплата - хороший программист получает от 3000$ в месяц просто ходя в офис. (я получал 4000))))
вот и посчитайте сколько должен стоить его час работы при самостоятельном описке клиентов