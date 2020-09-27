ООП, шаблоны и макросы в mql5, тонкости и приёмы использования - страница 15
Что-то я переусложнил )).
Ну и пусть использует первый, самое оптимальное, наверное.Написать несколько раз TEST не проблема ведь.
Можно еще вот так, но только в обратном порядке все вызываться будет.
хм, думал упростить себе задачу, чтобы по клаве меньше стучать, но теперь придется со всеми примерами разбираться
@Vladimir Simakov круто!
@Vict пасиб!
ЗЫ: если честно, то только первый пример макроса понимаю, остальные и даже рядом не вкурил (((
Магия препроцессора называется)))
я в курсе, практики никогда не было, поэтому и туго идет обучение (((
а можно вот такой код обернуть в макрос?
и так 10 раз?
вернее еще осталось 8 раз... но не знаю, когда буду в оптимизаторе прогонять может добавлю или уберу параметры, еще не дописал код причем (комментарии одинаковые, но одна цифра отличается - первая строка)
Да, без проблем, но только без комментариев. Да, и заменить их на /* ... */ не получится, компилятор, в этом случае, перестает воспринимать его в контексте текстового описания внешних переменных для таблицы настроек. Проверял.
тогда засада, комментарии придется руками править.... в общем для тестов пойдет, один фиг быстрее, ковыряю свой код, много времени на правку уходит, никак до тестера не доберусь...
если не затруднит сделайте пример без комментариев
PS: может идея лажа, а времени с утра в голове кручу, что хотел бы увидеть.... пока сетку ордеров в оптимизатор, но конечная цель другая (хочу вместо неких фиксированных шагов сетки, прикрутить полином чтобы оптимизатор коэффициенты прогнал, затем возможно тоже самое, но рядах Тейлора посмотреть охота ;) ), но сетку сначала нужно посмотреть что оптимизатор покажет, тестовый полигон в общем готовлю )))
Можно написать небольшую функцию, которая будет этот код генерировать (и сохранять в файл или в буфер обмена).
ну вот, пришел и уничтожил весь поэтический настрой, в прозе это не сложно, примерно так:
))))
но все равно спасибо за совет!
Может вы что-то не так сделали? Или в макросах другое поведение?
