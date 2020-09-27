ООП, шаблоны и макросы в mql5, тонкости и приёмы использования - страница 14

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

1. Всё же лучше сразу вести разговор о чём-либо там, где это "что-то-либо" находится, а не думать как бы сделал модератор. А то действительно всё расплылось по двум веткам, и теперь, даже если модератор решит, что обсуждение должно быть там-то, или там-то, то нормально перенести обсуждение с сохранением очерёдности постов и их смысла, является весьма трудоёмким занятием.

2. Обсуждение действий модератора - это не каждый чих... Это если начинается всеобщее и публичное оспаривание его действий, причём действий по наведению порядка или утихомириванию разбушевавшихся. А если у вас есть своё мнение, то кто ж вам его запрещает выразить? Может ваше мнение является весьма рациональным предложением, а вы боитесь его сказать, дабы не попасть под нелюбимое меню модератора? Так сиё чушь :)

Спасибо за пояснение. Я посчитал, что обсуждение лучше вести в отдельной ветке, чтобы не зафлуживать предположительно ценную информацию в основной. Если решите перенести посты, буду обсуждать там, куда перенесете.

 
Ilya Malev:

Вы, вроде бы, пока не модератор, чтобы определять, в какой ветке что более уместно. А модераторы уже четко обозначили, что обсуждения особенностей нужно вести не в ветке самих особенностей, а в отдельной ветке, т.е. здесь.

В Вашем описании вообще не понятно, как единообразно обращаться к методу класса по ссылке и по значению типа T. Не знаю, о чем идет речь у Вас, но у меня там шла речь именно об этом.

Здесь вот какая ситуация: я понял, что не всё можно подогнать под особенности те, которые участники форума ожидают видеть в той ветке. Здесь идёт обсуждение (и там оно шло, потому и перенёс сюда) достаточно специфичной темы, которую я решил выделить в отдельную ветку. Пусть там будут более общие и понятные большинству особенности, а здесь - классы, хитрые приёмы работы с ними, в том числе макросы (та ещё головоломка для многих).

 
Ilya Malev:

Спасибо за пояснение. Я посчитал, что обсуждение лучше вести в отдельной ветке, чтобы не зафлуживать предположительно ценную информацию в основной. Если решите перенести посты, буду обсуждать там, куда перенесете.

Пусть теперь уж так всё остаётся. Просто - по возможности - скопируйте от-туда обсуждаемый пример в свой пост, который относится к тому примеру (мне трудно разобраться с чего тут это началось). Ну или, если уже не можете править свой пост, то в личке скажите мне откуда куда что вставить.

 
Artyom Trishkin:

Пусть теперь уж так всё остаётся. Просто - по возможности - скопируйте от-туда обсуждаемый пример в свой пост, который относится к тому примеру (мне трудно разобраться с чего тут это началось). Ну или, если уже не можете править свой пост, то в личке скажите мне откуда куда что вставить.

Я уже скопировал сюда код из той ветки пару постов назад поэтому имхо дополнительных действий не требуется.

 
Ilya Malev:

Я уже скопировал сюда код из той ветки пару постов назад поэтому имхо дополнительных действий не требуется.

Добро.

 

Апдейт на тему интерфейсов через шаблоны и статики. Точнее не интерфейсов, а скажем так удобно параметризуемых операций над произвольными типами, реализуемых через внешние классы. В данном случае сравнение (Comparer) и приведение типов (Caster)

Учел частично предыдущую критику, класс "интерфейса" (хотя это не интерфейс) не наследуется от класса параметра (такая метода не прижилась...), и без использования dynamic_cast разумеется. Надеюсь, что эта модель будет выглядеть логичнее.

#property strict

#define tnm typename
#define ttt template<tnm T>
#define ttf template<tnm F>
#define ttr template<tnm R>
#define tft template<tnm T,tnm F>
#define up(P) (CheckPointer(P)!=POINTER_INVALID)

enum ECMP{ EQUAL=0, GREATER=1, LESSER=-1, UNDEF=INT_MAX };

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

ttt class Type
 {
private:
  T item;
public:
  Type(){ ZeroMemory( item ); }
  Type *operator= (T par){ item = par; return &this; }
  T Get(){ return item; }
  
  ttf int operator!= ( Type<F>&par )
   { 
      int r = Comparer< Type< T > *, Type< F > * >::Get().Compare( &this, &par );
      
      if( r == UNDEF ) printf("Cannot compare %s to %s!",tnm(T),tnm(F));
      else{
        printf("%s (%s) to %s (%s) is %s",
          Caster<Type<T>*,string>::Get().Cast(&this), tnm(T),
          Caster<Type<F>*,string>::Get().Cast(&par),  tnm(F), Caster<ECMP,string>::Get().Cast((ECMP)r)); }
      return r; 
   }
 };

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

tft class Comparer
 {
private:
  static Comparer *handle;
public:
  Comparer(){ if( handle == NULL ) handle = &this; }
  static Comparer *Get(){ return handle ; }
  virtual ECMP Compare( T, F ){ return UNDEF; }
 };

//---

tft Comparer *Comparer::handle=NULL;

tft class Caster
 {
private:
  static Caster *handle;
public:
  Caster(){ if( handle == NULL ) handle = &this; }
  static Caster *Get(){ return handle ; }
  virtual F Cast( T ){ F r; ZeroMemory(r); return r; }
 };

//---

tft Caster *Caster::handle=NULL;

ttt class ToStrCaster: public Caster<T,string>
 {
public:
  virtual string Cast( T ){ return "N/A"; }
 };

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

class CmpIntToInt: public Comparer<Type<int>*,Type<int>*>
 {
public:
  virtual ECMP Compare( Type<int>* op1, Type<int>* op2 ){ return ECMP(up(op1)&&up(op2)?(op1.Get()>op2.Get())-(op1.Get()<op2.Get()):UNDEF); }
 }
citi;

class CmpDoubleToDouble: public Comparer<Type<double>*,Type<double>*>
 {
public:
  virtual ECMP Compare( Type<double>* op1, Type<double>* op2 ){ 
      return ECMP(up(op1)&&up(op2)?int(op1.Get()-op2.Get()>DBL_EPSILON)-int(op2.Get()-op1.Get()>DBL_EPSILON):UNDEF); }
 }
cdtd;

class CmpStrToStr: public Comparer<Type<string>*,Type<string>*>
 {
public:
  virtual ECMP Compare( Type<string>* op1, Type<string>* op2 ){ 
      return ECMP(up(op1)&&up(op2)?StringCompare(op1.Get(),op2.Get()):UNDEF); }
 }
csts;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

class IntToStrCaster: public ToStrCaster<Type<int>*>
 {
public:
  virtual string Cast( Type<int>* par ){ return up(par)?IntegerToString(par.Get()):NULL; }
 }
itsc;

class DoubleToStrCaster: public ToStrCaster<Type<double>*>
 {
public:
  virtual string Cast( Type<double>* par ){ return up(par)?DoubleToString(par.Get(),6):NULL; }
 }
dtsc;

class StringToStrCaster: public ToStrCaster<Type<string>*>
 {
public:
  virtual string Cast( Type<string>* par ){ return up(par)?par.Get():NULL; }
 }
stsc;

class ECMPToStrCaster: public ToStrCaster<ECMP>
 {
public:
  virtual string Cast( ECMP par ){ return EnumToString(par); }
 }
etsc;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()
 {
  Type<int> t1=AccountNumber(), t2=AccountLeverage();
  Type<double> t3=Ask, t4=Bid;
  Type<string> t5=_Symbol;
  
  t1!=t2;
  t4!=t3;
  t5!=t5;
  t1!=t3;
  t2!=t5;
 }


 

насколько реально макрос составить для такого участка кода:

input int   InDealType_01=17;
input int   InDealType_02=22;
.....
input double InVolume_01 = 0.1;
input double InVolume_02 = 0.3;
.....    
   EA.AddDealsSettings(InDealType_01,InVolType_01,InVolume_01,InPrice_01,InVolCoeff_01,InClosePips_01,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_02,InVolType_02,InVolume_02,InPrice_02,InVolCoeff_02,InClosePips_02,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_03,InVolType_03,InVolume_03,InPrice_03,InVolCoeff_03,InClosePips_03,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_04,InVolType_04,InVolume_04,InPrice_04,InVolCoeff_04,InClosePips_04,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_05,InVolType_05,InVolume_05,InPrice_05,InVolCoeff_05,InClosePips_05,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_06,InVolType_06,InVolume_06,InPrice_06,InVolCoeff_06,InClosePips_06,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_07,InVolType_07,InVolume_07,InPrice_07,InVolCoeff_07,InClosePips_07,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_08,InVolType_08,InVolume_08,InPrice_08,InVolCoeff_08,InClosePips_08,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_09,InVolType_09,InVolume_09,InPrice_09,InVolCoeff_09,InClosePips_09,Mirror);
   EA.AddDealsSettings(InDealType_10,InVolType_10,InVolume_10,InPrice_10,InVolCoeff_10,InClosePips_10,Mirror);

еще не определился с количеством входных переменных ( input ), устал править выделенный участок, макрос для одной строки не проблема, а вот как размножить его на 10-15 строк не соображу не знаю

[Удален]  
Igor Makanu:

насколько реально макрос составить для такого участка кода:

еще не определился с количеством входных переменных ( input ), устал править выделенный участок, макрос для одной строки не проблема, а вот как размножить его на 10-15 строк не соображу не знаю

Только сразу говорю - на мкл не проверял, прогнал лишь через сишный препроцессор для проверки, МКЛ ведь с особенностями, если что допиливайте.

#define ARGS HLP(InDealType_)    \
             HLP(InVolType_),    \
             HLP(InVolume_),     \
             HLP(InPrice_),      \
             HLP(InVolCoeff_),   \
             HLP(InClosePips_),  \
             Mirror
#define _CAT(L, R) L##R
#define CAT(L, R) _CAT(L, R)
#define HLP(ARG)  CAT(ARG, INDEX)

#define INDEX 01
EA.AddDealsSettings(ARGS);
#undef INDEX
#define INDEX 02
EA.AddDealsSettings(ARGS);
#undef INDEX
#define INDEX 03
EA.AddDealsSettings(ARGS);
#undef INDEX

получил выхлоп (gcc -E):

EA.AddDealsSettings(InDealType_01 InVolType_01, InVolume_01, InPrice_01, InVolCoeff_01, InClosePips_01, Mirror);
EA.AddDealsSettings(InDealType_02 InVolType_02, InVolume_02, InPrice_02, InVolCoeff_02, InClosePips_02, Mirror);
EA.AddDealsSettings(InDealType_03 InVolType_03, InVolume_03, InPrice_03, InVolCoeff_03, InClosePips_03, Mirror);

дополнительные аргументы вы/докидывать в ARGS список.

 
Igor Makanu:

насколько реально макрос составить для такого участка кода:

еще не определился с количеством входных переменных ( input ), устал править выделенный участок, макрос для одной строки не проблема, а вот как размножить его на 10-15 строк не соображу не знаю

#define TEST(dId) EA.AddDealsSettings(InDealType_##dId,InVolType_##dId,InVolume_##dId,InPrice_##dId,InVolCoeff_##dId,InClosePips_##dId,Mirror)
#define TEST2(d1,d2) do {TEST(d1);TEST(d2);} while(false)
#define TEST3(d1,d2,d3) do{TEST2(d1,d2);TEST(d3);} while(false)
#define TEST4(d1,d2,d3,d4) do{TEST2(d1,d2);TEST(d3,d4);} while(false)
....
#define TEST100(d1,...d100) do{TEST50(d1,...d50);TEST50(d51,...d100);}while(false)

void OnStart()
  {
....
TEST4(01,02,03,04);
......
}

Пока только так придумал. Вот если бы разрабы прикрутили переменное число параметров, как в С, то короче можно сделать было бы.

[Удален]  
Vladimir Simakov:

Пока только так придумал. Вот если бы разрабы прикрутили переменное число параметров, как в С, то короче можно сделать было бы.

Что-то я переусложнил )).

Ну и пусть использует первый, самое оптимальное, наверное.

#define TEST(dId)
Написать несколько раз TEST не проблема ведь.
1...789101112131415161718192021...28
Новый комментарий