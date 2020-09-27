ООП, шаблоны и макросы в mql5, тонкости и приёмы использования - страница 8
Имеете ввиду их стандартную библиотеку? )
Нет, имею в виду, что в MQL нельзя объявить абстрактный виртуальный метод без реализации. В MQL, виртуальные методы базового класса всегда должны иметь реализацию, что чревато озвучеными Вами проблемами.
Не так уж много базовых основных интерфейсов в том же С#
На самом деле очень много.
По-моему, не все так уж плохо. Не так уж много базовых основных интерфейсов в том же С#, по-моему (я не спец по С#), чтобы их методы нельзя было свести к одному базовому суперклассу, а потом наследовать кому что нужно.П.С. Через конструкции типа <<<<>>>> реализовывать что-то множественное имхо это как-то через одно место. Лучше уж функции делать через операторы например а==b вызывает a.compareto( b ), a[comparer]==b вызывает comparer.compare(a,b) и т.п.
Имхо, ужасная мешанина получиться.+ Вызов виртуальных методов не бесплатен.
Не очень понял, почему нельзя объявить без реализации? Абстрактные методы классов уже несколько лет как поддерживаются в MQL.
1. На самом деле очень много.
2. Имхо, ужасная мешанина получиться.+ Вызов виртуальных методов не бесплатен.
1. Буду знать.
2. Посмотрим что получится, если удастся довести до ума то что я сейчас делаю, то выложу на форуме)
Не бесплатно - это да. Любое универсальное решение через ООП получается дорогим, но если цель - легко и красиво строить обычные эксперты и индикаторы (без наворотов), то имхо оно того стоит.
Не очень понял, почему нельзя объявить без реализации? Абстрактные методы классов уже несколько лет как поддерживаются в MQL.
Потому что вот такая запись приведет к ошибке компиляции:
Да это понятное дело. А человек думал, что вообще нельзя объявить такой метод в MQL, насколько я понял из его поста.
Мало кто знает (ещё меньше тех кто знает и использует), но чисто-виртуальные функции могут иметь тело
Они также обязательно должны быть перегружены в классе потомке
То есть интерфейсы все таки могут иметь свой код методов? А вызвать его как-то можно? )
Недавно столкнулся просто с этим...
p.s. Хотя сейчас попробовал... Даже если у A::f2() нет тела, то компилятор никак не реагирует на такой вызов. Т.е. потом в рантайме придётся отлавливать ошибку. Да ну нафиг такое.
Хм, интересная фича... Я так понимаю, это умолчательный метод, чтобы просто вызывать в наследниках A::f2().
Протестировал - Вы правы в общем =)
p.s. Хотя сейчас попробовал... Даже если у A::f2() нет тела, то компилятор никак не реагирует на такой вызов.
Видимо это тараканчик все таки...