Советники, как основной доход - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Считайте с условием реинвестирования. Формула совсем другая
а расскажите как (с какой суммы) вы реинвестируете 1% ??
а расскажите как (с какой суммы) вы реинвестируете 1% ??
Не верю в чудо советники,..да можно как то автоматизировать "рутинные вопросы"-выставить стоп или профит.Но основной процесс должен быть сделан руками.Я много каких советников перебрал,но что то граалей не видел,..да и вопросом всегда задовался"Зачем же Буренка тебя продаю?...такая корова нужна самому!
Получается заработать, только торгуя самому руками.А полностью автоматом нет..Да и опасно это для депозита.
Не верю в чудо советники,..да можно как то автоматизировать "рутинные вопросы"-выставить стоп или профит.Но основной процесс должен быть сделан руками.Я много каких советников перебрал,но что то граалей не видел,..да и вопросом всегда задовался"Зачем же Буренка тебя продаю?...такая корова нужна самому!
Получается заработать, только торгуя самому руками.А полностью автоматом нет..Да и опасно это для депозита.
Какой дурак их будет выкладывать в открытый доступ?
Не верю в чудо советники,..да можно как то автоматизировать "рутинные вопросы"-выставить стоп или профит.Но основной процесс должен быть сделан руками.Я много каких советников перебрал,но что то граалей не видел,..да и вопросом всегда задовался"Зачем же Буренка тебя продаю?...такая корова нужна самому!
Получается заработать, только торгуя самому руками.А полностью автоматом нет..Да и опасно это для депозита.
у вас как то все перемешалось, люди, кони. теперь давайте по существу.
1. все что вы делаете руками можно научить делать робот. если нет - у вас нет стратегии. а если нет стратегии вы сливаете.
2. хорошие советники в продаже попадаются, но крайне редко, как правило, в 99,9% случаев там конечно же хлам. Ну есть спрос, есть и предложение. Но нельзя по этим продуктам судить об алготрейдинге целиком.
У каждого свое мнение,но на маркете стоит брать советника как помощника.А тут все ищут грааль.Советник стоит 1000$,а всё что вы получаете это
какую нибудь переделку.Поторгует он,.. ну может пол года и всё..и потом "внезапно"начнет сливать,и ведь притенении не предъявишь.
Не верю в чудо советники,..да можно как то автоматизировать "рутинные вопросы"-выставить стоп или профит.Но основной процесс должен быть сделан руками.Я много каких советников перебрал,но что то граалей не видел,..да и вопросом всегда задовался"Зачем же Буренка тебя продаю?...такая корова нужна самому!
Получается заработать, только торгуя самому руками.А полностью автоматом нет..Да и опасно это для депозита.
К любому автомату еще и голова не помешает. Даже автомобили на автопилоте иногда сбои дают, и уже известны со смертельными исходами. Но это не означает что от вещей которые устраиваю надо отказываться. Развивать и улучшать нужно конечно. В мире созданного человеком, ни чего нет идеального, ну кроме калаша
Какой дурак их будет выкладывать в открытый доступ?
А зачем отказываться от пассивного дохода. Даже если эксперт доходный. Со временем он по любому улучшается, так держать его в чулане чтоб ни кто не мог воспользоваться смысла большого нет. Продавцу, если он им торгует. Он и так прибыль приносит. Так еще и с продаж/аренды что-то капает. Да и людям что-то зарабатывает.
у вас как то все перемешалось, люди, кони. теперь давайте по существу.
1. все что вы делаете руками можно научить делать робот. если нет - у вас нет стратегии. а если нет стратегии вы сливаете.
2. хорошие советники в продаже попадаются, но крайне редко, как правило, в 99,9% случаев там конечно же хлам. Ну есть спрос, есть и предложение. Но нельзя по этим продуктам судить об алготрейдинге целиком.
С этим высказыванием я крайне не согласен. Стратегия у меня есть. Конкретная стратегия. Прибыльная. По ней и торгую. Перевести в цифру ее нельзя.
Не верю в чудо советники,..да можно как то автоматизировать "рутинные вопросы"-выставить стоп или профит.Но основной процесс должен быть сделан руками.Я много каких советников перебрал,но что то граалей не видел,..да и вопросом всегда задовался"Зачем же Буренка тебя продаю?...такая корова нужна самому!
Получается заработать, только торгуя самому руками.А полностью автоматом нет..Да и опасно это для депозита.
Согласен полностью. Торговать надо только ручками.
А на каждый робот найдется антиробот.)))