Советники, как основной доход - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С этим высказыванием я крайне не согласен. Стратегия у меня есть. Конкретная стратегия. Прибыльная. По ней и торгую. Перевести в цифру ее нельзя.
Помню-помню. Счет начали с одного рубля. Через пять лет будет миллион. Только не забудь очередные 20тр с зарплаты на этот счет отложить, сейчас там должно быть уже больше 100 тр !
Ясное дело, перевести в цифру такую стратегию весьма проблематично.
Помню-помню. Счет начали с одного рубля. Через пять лет будет миллион. Только не забудь очередные 20тр с зарплаты на этот счет отложить, сейчас там должно быть уже больше 100 тр !
Ясное дело, перевести в цифру такую стратегию весьма проблематично.
Так и я о том же))) Мою ТС в цифирь никак нельзя. Через 5 лет на карибах встретимся)))
А я уж Georgiy Merts подумал, что ты забыл обо мне)))У меня пока все хорошо складывается.
Так и я о том же))) Мою ТС в цифирь никак нельзя. Через 5 лет на карибах встретимся)))
А я уж Georgiy Merts подумал, что ты забыл обо мне)))У меня пока все хорошо складывается.
Какой дурак их будет выкладывать в открытый доступ?
не поверишь, я выдавал
Да просто мне интересно пообщаться с такими людьми, как брокер им даёт снять заработанные
Ни один "брокер" и не даст. В сказки надо верить, иначе нет бизнеса. Как говорится, хочешь заработать на трейдинге - напиши книгу.
Так и я о том же))) Мою ТС в цифирь никак нельзя. Через 5 лет на карибах встретимся)))
А я уж Georgiy Merts подумал, что ты забыл обо мне)))У меня пока все хорошо складывается.
Опять про грааль? Если я правильно посчитал это примерно 20 000%, почти 1000% в месяц - это не перебор? =)
У меня вот так посчиталось в Excel. В день надо делать 1% профита, чего тут нереального?
да нет Александр господа программисты всегда рады, когда к ним на халяву приплывет хороший алгоритм а потом будут выдавать себя за самых умных хотя заслуга в этом простых трейдеров которые методом своих проб и ошибок находят ТС
Ерунда это все. Сколько я на заказ советников написал, ни одной толковой идеи. Самое лучшее, что у меня есть и чем торгую - скальпер собственного разлива.
У меня вот так посчиталось в Excel. В день надо делать 1% профита, чего тут нереального?
У меня так)
Ни один "брокер" и не даст. В сказки надо верить, иначе нет бизнеса. Как говорится, хочешь заработать на трейдинге - напиши книгу.
да хватит народ кошмарить, многие выплачивают
возможно могут забанить за жесткий токсик, но это отдельная тема