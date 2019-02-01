Советники, как основной доход - страница 4

Aleksandr Yakovlev:

С этим высказыванием я крайне не согласен. Стратегия у меня есть. Конкретная стратегия. Прибыльная. По ней и торгую. Перевести в цифру ее нельзя. 

Помню-помню. Счет начали с одного рубля. Через пять лет будет миллион. Только не забудь очередные 20тр с зарплаты на этот счет отложить, сейчас там должно быть уже больше 100 тр !

Ясное дело, перевести в цифру такую стратегию весьма проблематично.

 
Georgiy Merts:

Так и я о том же))) Мою ТС в цифирь никак нельзя. Через 5 лет на карибах встретимся)))

А я уж Georgiy Merts подумал, что ты забыл обо мне)))

У меня пока все хорошо складывается.
Aleksandr Yakovlev:

Вручную торговать надо было в 19 веке, сейчас 21
 
khorosh:

Какой дурак их будет выкладывать в открытый доступ?

не поверишь, я выдавал

 
Ales Kolomenas:
Да просто мне интересно пообщаться с такими людьми, как брокер им даёт снять заработанные 

Ни один "брокер" и не даст. В сказки надо верить, иначе нет бизнеса. Как говорится, хочешь заработать на трейдинге - напиши книгу.

 
Aleksandr Yakovlev:

да нет Александр господа программисты всегда рады, когда к ним на халяву приплывет хороший алгоритм а потом будут выдавать себя за самых умных хотя заслуга в этом простых трейдеров которые методом своих проб и ошибок находят ТС
 
Aleksey Rodionov:
Опять про грааль? Если я правильно посчитал это примерно 20 000%, почти 1000% в месяц - это не перебор? =)

У меня вот так посчиталось в Excel. В день надо делать 1% профита, чего тут нереального?

 
5drakon:
да нет Александр господа программисты всегда рады, когда к ним на халяву приплывет хороший алгоритм а потом будут выдавать себя за самых умных хотя заслуга в этом простых трейдеров которые методом своих проб и ошибок находят ТС

Ерунда это все. Сколько я на заказ советников написал, ни одной толковой идеи. Самое лучшее, что у меня есть и чем торгую - скальпер собственного разлива.

 
Alexey Volchanskiy:

У меня вот так посчиталось в Excel. В день надо делать 1% профита, чего тут нереального?

У меня так)


Sergey Vradiy:

Ни один "брокер" и не даст. В сказки надо верить, иначе нет бизнеса. Как говорится, хочешь заработать на трейдинге - напиши книгу.

да хватит народ кошмарить, многие выплачивают 

возможно могут забанить за жесткий токсик, но это отдельная тема

