Как опубликовать советник?
Не нахожу кнопки добавления продукта
Нажмите на раздел "Маркет" - там кнопка добавления продукта.
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, в чем может быть причина.
Еще пару дней назад все было хорошо, а теперь это ...
Да, вчера весь день эта ошибка, и сегодня.
Поломали что-то в валидаторе для четверки.
Да, вчера весь день эта ошибка, и сегодня.
Поломали что-то в валидаторе для четверки.
Добрый день!
Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать
Неа, не работает
Добрый день!
Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать
nothing changes
Добрый день!
Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать
У меня без изменений.
Утилита (не торговая) проверку не проходит. Но похоже, что тест и не запускается.
Вчера после поста Volha Loyeva действительно заработало.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Volha Loyeva, 2020.12.10 17:37Заработало, спасибо :)
У меня загрузился советник даже. Но сегодня опять старая история.
Администрация, обратите пожалуйста внимание на проблему!
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