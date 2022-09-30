Как опубликовать советник?

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Не нахожу кнопки добавления продукта
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Dmytryi Voitukhov:
Не нахожу кнопки добавления продукта


Нажмите на  раздел "Маркет" - там кнопка добавления продукта.

 
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[Удален]  

Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, в чем может быть причина.
Еще пару дней назад все было хорошо, а теперь это ...


 
Volha Loyeva:

Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, в чем может быть причина.
Еще пару дней назад все было хорошо, а теперь это ...

Да, вчера весь день эта ошибка, и сегодня.

Поломали что-то в валидаторе для четверки.

 
Andrey Khatimlianskii:

Да, вчера весь день эта ошибка, и сегодня.

Поломали что-то в валидаторе для четверки.

Добрый день!

Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать

 

Неа, не работает


 
MQ Alexander:

Добрый день!

Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать

nothing changes

[Удален]  
Заработало, спасибо :)
 
MQ Alexander:

Добрый день!

Пожалуйста проверьте сейчас - должно работать

У меня без изменений.

Утилита (не торговая) проверку не проходит. Но похоже, что тест и не запускается.

 

Вчера после поста Volha Loyeva действительно заработало.

У меня загрузился советник даже. Но сегодня опять старая история.


Администрация, обратите пожалуйста внимание на проблему!

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