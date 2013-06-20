Осциллятор Equity средствами MQL5 - страница 2
В том-то и дело, что цикл вызывается по всем тикам!
Вот, смотрите сами! Специально вставил вывод в тело цикла:
А вот - концовка результата:
Тестирование здесь при том, что мне необходимо видеть изменение Equity внутри тестируемого периода на истории.
Правки Ваши внес, Индикатор запускал и в режиме тестирования и путем перетаскивания на новый график.
Индикатор работает как на всем периоде вплоть до текущих котировок, так и на любых таймфреймах (или что именно значит "все увидите"?)
Тем не менее значение Equity остается постоянным, хотя вывод в журнал показывает, что оно меняется.
( Иначе как еще можно понять работает цикл или нет, как не через Print? )
...На всякий случай привожу "скелет" эксперта с вставленным индикатором:
Может я ошибаюсь, но не сравниваете ли Вы показ индикатора на графике после завершения тестирования с произведенными расчетами во время тестирования?
Дело в том, что результаты (расчетные массивы) кастомного индикатора из тестера никак не переносятся на график, а просто запускается указанных индикатор на новый расчет на графике.
Запустите этот индикатор на минутном графике (при наличии открытой позиции) и минут через 10-15 получите подобную картинку.
Код:
Рош, я уже спрашивал вас, в чем мой индикатор неправильный, и писал вам о том, как именно проверял в том числе и ваш вариант. И старался объяснить я Вам это максимально подробно, в то время, как Вы писали лишь коротко о том, что “цикл не работает” и “увидите все сами”.
...Renat, показ индикатора на графике после завершения тестирования, как я понимаю, происходит именно на основании произведенных во время тестирования расчетов и заполнения массива индикатора. Но что значит, что результата из тестера на график кастомного индикатора из тестера не переносятся?
Тогда зачем они вообще нужны и почему линия индикатора исчезает сразу после того, как я удаляю из кода присвоение значений массиву (пусть и постоянная горизонтальная, но исчезает)?
Мне казалось, что соответствие между массивом значений индикатора, который заполняется в OnCalculated и значениями индикатора на графике является однозначным, иначе каким образом значения Индикатора инициализировать?
Трудно понять… Вроде бы – тривиальная задача, но бьюсь над ней уже несколько дней, причем трудно найти человека, который смог бы хотя бы намекнуть на то, как она может быть по-другому решена на истории и решается ли вообще.
Еще раз, как понимаю это я (поправьте меня, если я ошибаюсь, если не затруднит).
1. В тестере я указываю период тестирования и выбираю эксперт с присоединенным к нему моим индикатором.
2. Первый вызов OnCalculated вызывается с параметрами prev_calculated =0 и rates_total=номеру тика(бара), соответствующего началу тестирования. В рамках этого периода значение баланса остается на начальном и постоянном уровне.
3. Последующие вызовы OnCalculated по барам в рамках периода тестирования происходят по каждому отдельному бару, и здесь можно инициализировать массив значений индикатора теми данными, которые меняются (например, продублировать цену, что у меня, как я писал получалось, но тогда почему нельзя вместо изменяющихся цен инициализировать изменяющимися значениями Equity?)
И вообще, вот Вы – профи. Решается эта, надеюсь по смыслу простая задача, или MetaTrader’у до таких “высот” еще расти и расти? :)))
Свой простое видение решения этой задачи я предложил, но работать оно отказывается.
Тогда как ее можно реализовать - график Equity под графиком цен по результатам тестирования на истории?
Rosh, вариант для онлайна уже выкладывали, но мне как человеку работающему прежде всего с Историей нужен работающий вариант на исторических данных. И мне до сих пор трудно понять, в чем здесь может быть основная сложность.
График баланса в онлайне трейдер в силу более умеренного количества сделок (если он только не экстраскальпер, который еле успевает нажимать на Buy и Sell) и так представляет.
Действительно же критичной динамика Equity становится на продолжительной истории с сотнями и даже тысячами сделок, однако График в тестере простое сопоставление этой динамики с динамикой цен не обеспечивает в принципе (если, конечно, MetaQuote не считает главным для программистов беглый отсев уже готовых экспертов без анализа отдельных серий слабых и сильных позиций).