@MetaQuotes; Пожалуйста, улучшите редактор - страница 4
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вот это прям слезы на глазах
Просим уже лет 5 наверно...
Но сервисы важнее...
Ну, совсем всего там нет конечно, но многое из того, что тут спрашивали - подсветка синтаксиса, свертывание, справка, запуск компиляции, переход по строкам с ошибками - есть, и этого разве мало? Если перечислять фичи, которых не хватает в МетаИдитыре - то список будет больше.
У меня значительно замедлится написание кода, если не будет дебага, визуализатора, тестера, терминала под рукой. Вот Вы пишите свой код, как его проверяете из сторонней IDE?Мне не настолько сложно написать код, насколько заставить его работать, как задумал.
У меня значительно замедлится написание кода, если не будет дебага, визуализатора, тестера, терминала под рукой. Вот Вы пишите свой код, как его проверяете из сторонней IDE?Мне не настолько сложно написать код, насколько заставить его работать, как задумал.
Спасибо, надо будет попробовать. Скажите, какие фишки в SE наиболее сильно влияют на ускорение Вашего написания кода?Поскольку знаю только ME, не представляю, что может помочь мне начать писать код быстрее. Расскажите, пожалуйста.
Спасибо, надо будет попробовать. Скажите, какие фишки в SE наиболее сильно влияют на ускорение Вашего написания кода?Поскольку знаю только ME, не представляю, что может помочь мне начать писать код быстрее. Расскажите, пожалуйста.
Расставлю по порядку значимости для меня в порядке убывания:
1. Настраиваемая подсветка синтаксиса. Кроме системных функций и операторов настраивается подсветка глобальных переменных, локальных и инпут-переменных в функциях, методы в зависимости от доступности, и т.д.. Визуальное восприятие кода сильно упрощается, если сразу видно что и от куда "растёт". Поддерживаются темплейты подсветки.
2. Настраиваемый стилизатор кода.
3. Переименование функций/переменных по всему проекту - рефакторинг.
4. Настраиваемое представление классов и прочего добра проекта в виде дерева.
5. Поддержка версий в изменениях:
с запуском средства сравнения версий при применении отката (что бы наглядно было видна разница в коде)
и многое многое другое... средствами сворачивания блоков кода я не пользуюсь и подозреваю что не пользуюсь ещё много чем, но тем чем пользуюсь несравненно удобнее чем в МЕ.
PS. Хочу иметь всё это в МЕ, хотя бы то что перечислил по пунктам.
Расставлю по порядку значимости для меня в порядке убывания
Спасибо за список. Похоже, Вы что-то очень сложное программируете. Из перечисленного даже не знаю, что мог бы отметить, как сильно полезное.
Наверное, пока не попользуешься несколько месяцев, сказать объективно не получится. Так то ME меня полностью устраивает. Но надо будет попробовать альтернативы. Еще раз спасибо.
Спасибо за список. Похоже, Вы что-то очень сложное программируете. Из перечисленного даже не знаю, что мог бы отметить, как сильно полезное.
Наверное, пока не попользуешься несколько месяцев, сказать объективно не получится. Так то ME меня полностью устраивает. Но надо будет попробовать альтернативы. Еще раз спасибо.
Можно жить в шалаше в лесу (в этом есть своя прелесть и романтика), а можно жить в благоустроенной квартире со всеми удобствами и работать не отвлекаясь на комаров))). Тут тоже самое. А к комфорту быстро привыкаешь и уже трудно отказаться.
Не агитирую за SE, ни в коем случае! Высказался только по теме чем пользуюсь я в работе и не более того. Знаю крутых прогеров которые работают исключительно в МЕ и им больше ничего не надо.
У меня значительно замедлится написание кода, если не будет дебага, визуализатора, тестера, терминала под рукой. Вот Вы пишите свой код, как его проверяете из сторонней IDE?Мне не настолько сложно написать код, насколько заставить его работать, как задумал.
Для МТ я сторонними IDE не пользуюсь ;-), просто привел ссылку на давно обсуждаемый неплохой вариант. Пользуюсь сторонними редакторами иногда, чтобы обойти ограничения МЕ.
Знаю крутых прогеров которые работают исключительно в МЕ и им больше ничего не надо.
Вы не про Peter Konow случайно? )
после выноса окон за пределы приложения наверняка новый Editor сделал себе)