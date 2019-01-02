Задача для математиков. - страница 4

Новый комментарий
 
Сергей Таболин:

Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю. 

Расшифровка очень проста.

Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?

 
Stanislav Korotky:

Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?

это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.

Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков

[Удален]  
Stanislav Korotky:

Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?

Да при чём тут "темнить"?

Maxim Kuznetsov:

это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.

Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков

Именно из-за опасения на вот такие ответы (не в обиду) я и хотел просто выявить (научиться выявлять) зависимость ряда цифр без уточнения откуда они взялись. 

Ну на самом деле, какая разница откуда? Возможно нужно изменить "силу тренда", периоды, посмотреть другие индюки (кстати, в данном случае используются только два стандартных), использовать другие методы получения "цифр"...

А сейчас начинается уже обсуждение того, что это не правильно...

Я не мечу в гении, но ведь многие прорывные идеи изначально высмеивались и не принимались обществом (вспомним Галилея, например).

Просто мне нужна помощь, а не обсуждение того, тупиковое это дело или нет.

Извините, если кого задел.

 
Сергей Таболин:

Да при чём тут "темнить"?

Именно из-за опасения на вот такие ответы (не в обиду) я и хотел просто выявить (научиться выявлять) зависимость ряда цифр без уточнения откуда они взялись. 

Ну на самом деле, какая разница откуда? Возможно нужно изменить "силу тренда", периоды, посмотреть другие индюки (кстати, в данном случае используются только два стандартных), использовать другие методы получения "цифр"...

А сейчас начинается уже обсуждение того, что это не правильно...

Я не мечу в гении, но ведь многие прорывные идеи изначально высмеивались и не принимались обществом (вспомним Галилея, например).

Просто мне нужна помощь, а не обсуждение того, тупиковое это дело или нет.

Извините, если кого задел.

Берёшь и делаешь ЭКСПЕРИМЕНТ !

то есть генерируешь входящий поток и смотришь какие сигналы выдаёт весь комплекс и какая величина на что реагирует. А на случайном ( а вы же априорно не знаете про поток котировок ничего) ничего и не выяснить. 

или до ньюансов разбирать формулы/алгоритмы индикаторов

 
Maxim Kuznetsov:

это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.

Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков

Это все так, но получается, что у человека есть, если я правильно понял, формулы всех расчетов в аналитическом виде и он спрашивает, как они зависят?

 
Stanislav Korotky:

Это все так, но получается, что у человека есть, если я правильно понял, формулы всех расчетов в аналитическом виде и он спрашивает, как они зависят?

ну походу да ;-)

 
Такие большие, а в сказки верите... 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Такие большие, а в сказки верите... 

Что ж Вы такой пессимист? )))

Офтоп.

Вот, например 500 лет назад это тоже было сказкой:

Знаете во что эта сказка превратилась? ;)

В моём вопросе сказки ничуть не больше. 

 
Сергей Таболин:

Что ж Вы такой пессимист? )))

Офтоп.

Вот, например 500 лет назад это тоже было сказкой:

Знаете во что эта сказка превратилась? ;)

В моём вопросе сказки ничуть не больше. 

Действующая модель реактивного двигателя существовала как забава/игрушка во времена Архимеда, нашло применение в 20-м веке. Порох, это древний Китай, до этого не мытая европа  бегала с луками/копьями и прочим членовредительским непотребством. На картинке у вас фрагмент винта Архимеда для воздушной среды, т.е. плагиат.

[Удален]  
Unicornis:

Действующая модель реактивного двигателя существовала как забава/игрушка во времена Архимеда, нашло применение в 20-м веке. Порох, это древний Китай, до этого не мытая европа  бегала с луками/копьями и прочим членовредительским непотребством. На картинке у вас фрагмент винта Архимеда для воздушной среды, т.е. плагиат.

Я, конечно, могу и ошибаться, но Архимед на своём винте в небо отправляться не собирался.

Но суть, в любом случае, не в плагиате, а в том, что чья то сказка стала былью )))

12345
Новый комментарий