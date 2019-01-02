Задача для математиков. - страница 4
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Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю.
Расшифровка очень проста.
Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?
Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?
это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.
Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков
Если суть данных была ясна с самого начала, то какого фига было темнить?
Да при чём тут "темнить"?
это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.
Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков
Именно из-за опасения на вот такие ответы (не в обиду) я и хотел просто выявить (научиться выявлять) зависимость ряда цифр без уточнения откуда они взялись.
Ну на самом деле, какая разница откуда? Возможно нужно изменить "силу тренда", периоды, посмотреть другие индюки (кстати, в данном случае используются только два стандартных), использовать другие методы получения "цифр"...
А сейчас начинается уже обсуждение того, что это не правильно...
Я не мечу в гении, но ведь многие прорывные идеи изначально высмеивались и не принимались обществом (вспомним Галилея, например).
Просто мне нужна помощь, а не обсуждение того, тупиковое это дело или нет.
Извините, если кого задел.
Да при чём тут "темнить"?
Именно из-за опасения на вот такие ответы (не в обиду) я и хотел просто выявить (научиться выявлять) зависимость ряда цифр без уточнения откуда они взялись.
Ну на самом деле, какая разница откуда? Возможно нужно изменить "силу тренда", периоды, посмотреть другие индюки (кстати, в данном случае используются только два стандартных), использовать другие методы получения "цифр"...
А сейчас начинается уже обсуждение того, что это не правильно...
Я не мечу в гении, но ведь многие прорывные идеи изначально высмеивались и не принимались обществом (вспомним Галилея, например).
Просто мне нужна помощь, а не обсуждение того, тупиковое это дело или нет.
Извините, если кого задел.
Берёшь и делаешь ЭКСПЕРИМЕНТ !
то есть генерируешь входящий поток и смотришь какие сигналы выдаёт весь комплекс и какая величина на что реагирует. А на случайном ( а вы же априорно не знаете про поток котировок ничего) ничего и не выяснить.
или до ньюансов разбирать формулы/алгоритмы индикаторов
это просто типично - берётся пачка индикаторов (фильтров), им скармливаются входящие РЕАЛЬНЫЕ данные,
а потом полгода-год ищется взаимозависимость фильтров. И да, это лапша пропускается через оптимизатор.
Спустя время X, раздаётся тихое но душевное "твою мать".. из пяти индикаторов три использовали МА-шки с кратными периодами и выдавали теже_яйца_только_в_профиль. Хотя ещё полгода назад можно было подумать над функциями индюков
Это все так, но получается, что у человека есть, если я правильно понял, формулы всех расчетов в аналитическом виде и он спрашивает, как они зависят?
Это все так, но получается, что у человека есть, если я правильно понял, формулы всех расчетов в аналитическом виде и он спрашивает, как они зависят?
ну походу да ;-)
Такие большие, а в сказки верите...
Что ж Вы такой пессимист? )))
Офтоп.
Вот, например 500 лет назад это тоже было сказкой:
Знаете во что эта сказка превратилась? ;)
В моём вопросе сказки ничуть не больше.
Что ж Вы такой пессимист? )))
Офтоп.
Вот, например 500 лет назад это тоже было сказкой:
Знаете во что эта сказка превратилась? ;)
В моём вопросе сказки ничуть не больше.
Действующая модель реактивного двигателя существовала как забава/игрушка во времена Архимеда, нашло применение в 20-м веке. Порох, это древний Китай, до этого не мытая европа бегала с луками/копьями и прочим членовредительским непотребством. На картинке у вас фрагмент винта Архимеда для воздушной среды, т.е. плагиат.
Действующая модель реактивного двигателя существовала как забава/игрушка во времена Архимеда, нашло применение в 20-м веке. Порох, это древний Китай, до этого не мытая европа бегала с луками/копьями и прочим членовредительским непотребством. На картинке у вас фрагмент винта Архимеда для воздушной среды, т.е. плагиат.
Я, конечно, могу и ошибаться, но Архимед на своём винте в небо отправляться не собирался.
Но суть, в любом случае, не в плагиате, а в том, что чья то сказка стала былью )))