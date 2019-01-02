Задача для математиков.
День добрый.
Я думаю, есть на форуме математики. Вопрос-просьба к вам, уважаемые. Нужно найти зависимость/закономерность между переменными. Либо между всеми, либо между некоторыми (парочка обязательных).
Кто-нибудь поможет?
Это начало прикреплённого файла.
А физический смысл переменных?
Или хотя бы преобразуй к табличному виду
День добрый.
Я думаю, есть на форуме математики. Вопрос-просьба к вам, уважаемые. Нужно найти зависимость/закономерность между переменными. Либо между всеми, либо между некоторыми (парочка обязательных).
Кто-нибудь поможет?
Это начало прикреплённого файла.
1) Выше уже писали, что данные надо привести к табличному виду и стандартизировать их.
2) Применить метод главных компонент, чтобы проверить наличие зависимости в линейном приближении.
Спасибо за отклик.
Преобразовать к указанному виду я их могу, но вот остальное...
Знаю, что это можно сделать, но ... для меня это почти тёмный лес.Сейчас переделаю.
Спасибо за отклик.
Преобразовать к указанному виду я их могу, но вот остальное...
Знаю, что это можно сделать, но ... для меня это почти тёмный лес.Сейчас переделаю.
У вас есть два пути - либо найти специалиста и как-то мотивировать его, либо изучить вопрос самостоятельно. Не знаю, подойдёт ли фриланс для первого варианта.
Для второго способа рекомендую язык R. Его можно использовать онлайн. Хорошая книга по языку.
Переделал.
В текстовом файле заменил точки на запятые, иначе при переносе в excel некоторые значения превращаются в дату. В зипе экселевская таблица.
У вас есть два пути - либо найти специалиста и как-то мотивировать его, либо изучить вопрос самостоятельно. Не знаю, подойдёт ли фриланс для первого варианта.
Для второго способа рекомендую язык R. Его можно использовать онлайн. Хорошая книга по языку.
Это не советник и не робот. Фриланс не пойдёт.
Мотивация... Если зависимости найдутся, расскажу откуда эти цифры и решим что с этим делать. Если не найдуться, то и говорить не о чем.
Учить язык... Это добавит мне математических знаний и понимания с какого краю приступать к решению этой задачи?
Берем первую переменную - Br. Берем ее из каждого блока, получаем ряд данных. Так же берем вторую переменную Pr. Считаем корреляцию каждой переменной с каждой другой переменной (всего 77 корреляций). Сортируем пары по значению корреляции и выясняем взаимосвязь. Но на самом деле взаимосвязи может и не быть. Взаимосвязь невозможно определить. Определяется на сколько ряды похожи друга на друга, тут можно только предположить, что взаимосвязь есть.
Может для сравнения рядов и не корреляцию использовать... Но для начала с корреляцией стоит попробовать - наиболее просто, понятно и стандартно.
В экселе используйте функцию =КОРРЕЛ(столбец1;столбец2) - это корреляция.
Берем множественную регрессию, заполняем входные значения всеми переменными кроме одной, одну сделать целевой. Смотрим ошибки модели, если ошибка больше 0.5 то никакой связи никакой из входных с выходной нет, выкидываем эту одну. Если ошибка невелика то откладываем эту одну как годноту.
Повторить все для всех оставшихся, последовательно меняя выходную и исключив из набора выходную с предыдущего шага.
Всего 10 итераций получится.
В конце взять все лучшие и перекомбинировать их опять между собой, пока не останется 2 лучшие (если надо)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
День добрый.
Я думаю, есть на форуме математики. Вопрос-просьба к вам, уважаемые. Нужно найти зависимость/закономерность между переменными. Либо между всеми, либо между некоторыми (парочка обязательных).
Кто-нибудь поможет?
Это начало прикреплённого файла.