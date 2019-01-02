Задача для математиков. - страница 2

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Сергей Таболин:

Это не советник и не робот. Фриланс не пойдёт.

Мотивация... Если зависимости найдутся, расскажу откуда эти цифры и решим что с этим делать. Если не найдуться, то и говорить не о чем.

Учить язык... Это добавить мне математических знаний и понимания с какого краю приступать к решению этой задачи?

Поиск зависимостей - это обычно сложная и многогранная задача, которую можно решить лишь частично и только в каком-то смысле. Например, всё машинное обучение - это, по сути, поиск зависимостей.

Язык R создан для анализа данных и его изучение, несомненно, будет полезно.

[Удален]  
Vladimir Tkach:

В экселе используйте функцию =КОРРЕЛ(столбец1;столбец2) - это корреляция.

Dmitry Fedoseev:

Берем первую переменную - Br. Берем ее из каждого блока, получаем ряд данных. Так же берем вторую переменную Pr. Считаем корреляцию каждой переменной с каждой другой переменной (всего 77 корреляций). Сортируем пары по значению корреляции и выясняем взаимосвязь. Но на самом деле взаимосвязи может и не быть. Взаимосвязь невозможно определить. Определяется на сколько ряды похожи друга на друга, тут можно только предположить, что взаимосвязь есть.

Может для сравнения рядов и не корреляцию использовать... Но для начала с корреляцией стоит попробовать - наиболее просто, понятно и стандартно.

Спасибо.

Только для того чтобы что-то из этого получилось, нужно знать для чего это, что это значит и как это использовать....

Вот если я Вам скажу: садись на кран-манипулятор и загрузи машину, то Вы, скорее всего этого сделать не сможете. Хотя что должно получиться, чем этого добиться Вы знаете. И инструмент есть...

Так и тут, я сам этого сделать не смогу. Знаний и умений не хватает. Так что...

Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам )))
 
Сергей Таболин:

Спасибо.

Только для того чтобы что-то из этого получилось, нужно знать для чего это, что это значит и как это использовать....

Вот если я Вам скажу: садись на кран-манипулятор и загрузи машину, то Вы, скорее всего этого сделать не сможете. Хотя что должно получиться, чем этого добиться Вы знаете. И инструмент есть...

Так и тут, я сам этого сделать не смогу. Знаний и умений не хватает. Так что...

Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам )))

Ну и конечно расшифровку, что есть что, чтобы не гадать, какое отношение всё это имеет к часовым котировкам и друг к другу

 

Если без цифр, просто визуально, то подаем данные на сеть Кохонена. Получаем примерно такую картину:

Карты Кохонена

Итого:

  • Br ~ PrA ~ Vl*
  • F ~ P ~ V ~ Pr*
  • W ~ Vm ~ Pm
  • Pp ~ Vp*
  • R - сам по себе

Итого 5 независимых компонентов.

Символ '~' обозначает примерное совпадение с точностью до некоторой константы (высокую корреляцию). Символ '*' - дополнительное смещение.


[Удален]  

Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю. 

Расшифровка очень проста.

Блок            - это тренд
Br              - количество баров в тренде
Pr              - кол-во пунктов между HIGH и LOW тренда
PrA             - сумма HIGH/LOW всех баров тренда
F,T,R,V,Vl      - сумма значений каждого индикатора
окончание p     - сумма плюсовых значений индикатора
окончание m     - сумма минусовых значений индикатора
Файлы:
EURUSD_H1_9_54_54_81_27_18_36.zip  23 kb
 
Сергей Таболин:

Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю. 

Расшифровка очень проста.

Если всё это делается ради аналитики, то можно "творить" что угодно, в том числе и в цвете, и с корреляцией, и без неё, и вообще как  угодно.

Если же непосредственно для трейдинга, и особенно трендследящего, то всё надо делать совсем по-другому, не отклоняясь от главной цели - получения от каждой используемой валютной пары максимально возможного (для неё) профита.

[Удален]  
aleger:

Если всё это делается ради аналитики, то можно "творить" что угодно, в том числе и в цвете, и с корреляцией, и без неё, и вообще как  угодно.

Если же непосредственно для трейдинга, и особенно трендследящего, то всё надо делать совсем по-другому, не отклоняясь от главной цели - получения от каждой используемой валютной пары максимально возможного (для неё) профита.

Был бы я математиком, то, возможно, это бы меня заинтересовало именно для аналитики. Но я не математик, к сожалению.

"Совсем по другому" я делаю. В принципе получается, но явно чего-то не хватает. Поэтому решил покопать в разных направлениях. Вот в этом направлении у меня напряг. Нужна помощь. Если никто посмотреть сам не может/хочет, то хоть напишите шаги, что нужно сделать. Только попроще. Что бы нематиматику было понятно ))).

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Берем множественную регрессию, заполняем входные значения всеми переменными кроме одной, одну сделать целевой. Смотрим ошибки модели, если ошибка больше 0.5 то никакой связи никакой из входных с выходной нет, выкидываем эту одну. Если ошибка невелика то откладываем эту одну как годноту.

Повторить все для всех оставшихся, последовательно меняя выходную и исключив из набора выходную с предыдущего шага.

Всего 10 итераций получится.

В конце взять все лучшие и перекомбинировать их опять между собой, пока не останется 2 лучшие (если надо)

А можете пример скинуть? Для Вас это само собой разумеющееся, а для меня ... проще шатлом управлять )))))

 
Сергей Таболин:

Был бы я математиком, то, возможно, это бы меня заинтересовало именно для аналитики. Но я не математик, к сожалению.

"Совсем по другому" я делаю. В принципе получается, но явно чего-то не хватает. Поэтому решил покопать в разных направлениях. Вот в этом направлении у меня напряг. Нужна помощь. Если никто посмотреть сам не может/хочет, то хоть напишите шаги, что нужно сделать. Только попроще. Что бы нематиматику было понятно ))).

Самое простое (для меня) - показать основные моменты по Скайпу, что-то пояснить, а дальше будет видно.

 
Сергей Таболин:


Честно говоря, не смотрел данные - некогда. Но, надо тупо посчитать зависимости через коэффициент корреляции и усё.

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