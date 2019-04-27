Мой подход. Ядро - Движок. - страница 8

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Реter Konow:

Добавлять ряд массиву с помощью ArrayResize на каждой сделке, и записывать в него свойства сделки.

Т.е. для заранее определенного количества элементов используем вот это:

#define All_objects     30
#define All_properties  10

А для динамического создания элементов, используем ArrayResize. Так?

 
Продолжу немного погодя. Пока можно задавать вопросы.
 
Vasiliy Sokolov:

Т.е. для заранее определенного количества элементов используем вот это:

А для динамического создания элементов, используем ArrayResize. Так?

Верно. В случае с граф. интерфейсом количество объектов подсчитывается на этапе построения ядра, при чтении файла конструктора. В твоем случае, количество объектов (сделка - тоже объект ядра), неизвестно. Значит, ядро должно быть динамичным. Его размер должен меняться. 

(Тоже самое мне нужно сделать при создании виз. студии, где пользователь без переинициализации добавляет объекты в ядро.)

 
Реter Konow:

Верно. В случае с граф. интерфейсом количество объектов подсчитывается на этапе построения ядра, при чтении файла конструктора. В твоем случае, количество объектов (сделка - тоже объект ядра), неизвестно. Значит, ядро должно быть динамичным. Его размер должен меняться. 

(Тоже самое мне нужно сделать при создании виз. студии, где пользователь без переинициализации добавляет объекты в ядро.)

А если я всегда буду использовать ArrayResize вместо 

#define All_objects     30
#define All_properties  10

Это будет ошибкой?

 
 
Vasiliy Sokolov:

А если я всегда буду использовать ArrayResize вместо 

Это будет ошибкой?

Нет. Это был просто упрощенный пример. Однако, в двумерном Ядре, количество свойств объектов должно быть заранее известным.

 
Nikolai Semko:

Человек, это очередной велосипед Природы. Генетически, он всего на 3 процента отличается от обезьяны. Однако, ты же их не путаешь.

 
Реter Konow:

Нет. Это был просто упрощенный пример. Однако, в двумерном Ядре, количество свойств объектов должно быть заранее известным.

Уточни пожалуйста, что ты имеешь в виду под "заранее известным"? То, что у каждого элемента есть заранее определенное количество свойств или то, что каждое из этих свойств должно быть обязательно установленно пользователем?

 
Опять не смог пройти мимо :) Извините.
Тут недавно был "выстрел выше ноги", думаю здесь точно выстрел в голову.
Топикстартер узнал что такое массивы и познал мир, а что будет когда он узнает про списки ...
Мир перевернется, и будут новые горизонты.
 
Vasiliy Sokolov:

Уточни пожалуйста, что ты имеешь в виду под "заранее известным"? То, что у каждого элемента есть заранее определенное количество свойств или то, что каждое из этих свойств должно быть обязательно установленно пользователем?

Однажды утвердив количество свойств объекта, менять его уже нельзя. Если его поменять, то будет выход за пределы массива. 

Ты должен заранее знать все свойства своих объектов. Дать им индексы. И все они должны помещаться в ряд Ядра.

Но, Ядро может быть динамичным, и в нем можно менять количество Элементов и Объектов. Для этого используй ArrayResize.

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