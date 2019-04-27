Мой подход. Ядро - Движок. - страница 8
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Добавлять ряд массиву с помощью ArrayResize на каждой сделке, и записывать в него свойства сделки.
Т.е. для заранее определенного количества элементов используем вот это:
А для динамического создания элементов, используем ArrayResize. Так?
Т.е. для заранее определенного количества элементов используем вот это:
А для динамического создания элементов, используем ArrayResize. Так?
Верно. В случае с граф. интерфейсом количество объектов подсчитывается на этапе построения ядра, при чтении файла конструктора. В твоем случае, количество объектов (сделка - тоже объект ядра), неизвестно. Значит, ядро должно быть динамичным. Его размер должен меняться.
(Тоже самое мне нужно сделать при создании виз. студии, где пользователь без переинициализации добавляет объекты в ядро.)
Верно. В случае с граф. интерфейсом количество объектов подсчитывается на этапе построения ядра, при чтении файла конструктора. В твоем случае, количество объектов (сделка - тоже объект ядра), неизвестно. Значит, ядро должно быть динамичным. Его размер должен меняться.
(Тоже самое мне нужно сделать при создании виз. студии, где пользователь без переинициализации добавляет объекты в ядро.)
А если я всегда буду использовать ArrayResize вместо
Это будет ошибкой?
А если я всегда буду использовать ArrayResize вместо
Это будет ошибкой?
Нет. Это был просто упрощенный пример. Однако, в двумерном Ядре, количество свойств объектов должно быть заранее известным.
Человек, это очередной велосипед Природы. Генетически, он всего на 3 процента отличается от обезьяны. Однако, ты же их не путаешь.
Нет. Это был просто упрощенный пример. Однако, в двумерном Ядре, количество свойств объектов должно быть заранее известным.
Уточни пожалуйста, что ты имеешь в виду под "заранее известным"? То, что у каждого элемента есть заранее определенное количество свойств или то, что каждое из этих свойств должно быть обязательно установленно пользователем?
Уточни пожалуйста, что ты имеешь в виду под "заранее известным"? То, что у каждого элемента есть заранее определенное количество свойств или то, что каждое из этих свойств должно быть обязательно установленно пользователем?
Однажды утвердив количество свойств объекта, менять его уже нельзя. Если его поменять, то будет выход за пределы массива.
Ты должен заранее знать все свойства своих объектов. Дать им индексы. И все они должны помещаться в ряд Ядра.
Но, Ядро может быть динамичным, и в нем можно менять количество Элементов и Объектов. Для этого используй ArrayResize.