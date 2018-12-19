Как Вы думаете, кем легче и быстрее стать: успешным трейдером или хорошим программистом ? - страница 9
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Ну здесь вообще взрослые самодостаточные дяди своими мнениями в области алготрейдинга обмениваются и никто не меряется тем чем ты в детстве меряться стеснялся. Ты сначала покажи свои результаты, а потом рассказывай про свое отношение к этой теме. Или ты думаешь я резко потеряю свой доход, если ты "выведешь меня на чистую воду" ? Так у меня помимо своего счета еще штук 15 в управлении.
Извините, Вы наверное из тех кто только пишет.
кончено
для себя
да просто недоизучил чуток MQL
да, есть плагины, но платформа уже далеко не та что раньше,
что позволяет на эти плагины ложИть ;)
Хотите сказать, что можно программно бороться с автодиллером ? С исполненеием ордеров по 30 и более секунд ? Ну тогда мы все ждем этих функций !
Какие еще искусственные препятствия? Только не надо про т.н. "лучшего брокера Азии", давайте на примере нормальных ДЦ.
Хотите сказать, что можно программно бороться с автодиллером ? С исполненеием ордеров по 30 и более секунд ? Ну тогда мы все ждем этих функций !
я онтаймером проверяю время последнего тика, запомнил в ОнТике и если разница больше чем мне надо, то просто вызываю из онТаймера ОнТик ;)
кому как, а мне такой вариант очень даже ничего ;)
если цена исполнения мну не устраивает, ловлю ошибку (реквотку), при этом приказ не исполняется
Такая же ситуация, как и с шахматами. Написать программу с высоким рейтингом может только тот программист, который знаком с шахматами не по наслышке, а умеет играть примерно на уровне мастера спорта, т.к. простым перебором вариантов высокого рейтинга не добиться даже при существующих огромных мощностях железа. При этом большинство выдающихся гроссмейстеров ничего не понимают в программировании. Точно так же и с трейдингом. Большинство успешных трейдеров не смогут написать автоматический торговый эксперт, а вот авторы лучших экспертов зачастую в торговле понимают очень прилично. Поэтому стать трейдером, на мой взгляд, намного проще: знаний требуется в разы меньше. Особый склад характера и строгое следование системе (не обязательно лично выстраданной), вот и всё, что нужно для торговли, а программированию нужно учиться постоянно, т.к. постепенно меняется синтаксис языка: появляются новые конструкции и типы данных, приёмы составления алгоритмов, библиотеки процедур и функций. Возникает вопрос: почему же тогда хороших трейдеров меньше, чем хороших программистов? Это не корректный вопрос. Точно так же можно спросить, почему крохотная Ямайка "подарила" лёгкой атлетике больше спринтеров, чем огромный Китай. Да потому что разное отношение спортивных менеджеров! На Ямайке это направление специально культивируют опытные тренеры и спонсоры, в отличие от Китая, где в почёте совсем другие виды спорта. С трейдингом всё похоже. Ни один ДЦ не станет помогать успешному трейдеру оттачивать свой талант, он скорее его просто задушит искусственными препятствиями. А программисту никто не мешает, он ведь и сам ни у кого на пути не стоит. Но всё это - сугубо мои рассуждения.
кстати не плохие, со смыслом. Я согласен.
кончено
для себя
А мои все видно? меня еще не опубликовали в качестве продавца
У меня мониторинг на фхбуке. А кто-нибудь знает где проводятся конкурсы EA?
***и ЕА. 1000% за месяц - Имхо - круть.
да просто недоизучил чуток MQL
да, есть плагины, но платформа уже далеко не та что раньше,
что позволяет на эти плагины ложить ;)
Изучение Mql тут не при чем. Если брать нормальные ДЦ типа альпы, робо, ехнесс и многие другие, никто там торговле мешать не будет. И чтобы в этом убедиться, не нужно спорить на форумах, достаточно вести мониторинг торговых операций в роботе, что я и делаю.
Котировки одни и те же, только спреды разные. Ну так выбирай ДЦ с наименьшим спредом, кто мешает? Вот, снимал тики на этой неделе с трех разных ДЦ.
Изучение Mql тут не при чем. Если брать нормальные ДЦ типа альпы, робо, ехнесс и многие другие, никто там торговле мешать не будет. И чтобы в этом убедиться, не нужно спорить на форумах, достаточно вести мониторинг торговых операций в роботе, что я и делаю.
Котировки одни и те же, только спреды разные. Ну так выбирай ДЦ с наименьшим спредом, кто мешает? Вот, снимал тики на этой неделе с трех разных ДЦ.